Con el viento en contra. Así ha estado la industria automotriz este año, que no mantendrá la tendencia creciente en sus ventas pero que se mantiene firme en la apuesta de traer al país los últimos desarrollos en todas las gamas de vehículos. Ni el galopante precio del dólar ni los anuncios de más impuestos y restricciones al automóvil la detienen. Tampoco a los compradores.



No es sino darse una vuelta por la XV edición del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá para encontrar allí lo mejor de la tecnología y el diseño mundial.



Lo que hasta hace pocas semanas fue gran novedad en salones del automóvil como el de París, no tardó en llegar a territorio colombiano. Por eso no es extraño apreciar en el stand de Maserati o Jaguar imponentes SUV como Levante o F-Pace, respectivamente, que se facturan en más de 300 millones de pesos. O marcas como Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo y BMW que tienen a disposición de los compradores lo mejor de sus pompas, su ingeniería, lo cual pone de presente la confianza de los grandes fabricantes en el país.



Es cierto que el comportamiento de los compradores no ha sido el mismo de otros años. Entre enero y octubre de este año se vendieron 197.580 unidades, mientras que en el mismo periodo de 2015 las matrículas llegaron a 232.717.



El escenario de hoy es más delicado si se compara con esa misma fecha previa al Salón de Bogotá del 2014. En esa oportunidad las ventas llegaron a 259.930 unidades en un año que ostenta el récord en ventas con 326.023.

Este clásico que es un trotamundos con certificación de recorrido hasta la Patagonia.

Este año las expectativas no están tan altas, sin embargo las marcas mantienen la confianza y esperan que este Salón les dé una mano, o por lo menos les ayude para ajustar las cargas, pues el año entrante, con la propuesta de aumento del IVA en la reforma tributaria, los carros subirán de precio.



Este tipo de anuncios espanta a los compradores y juega en contra del sector automotor colombiano, que a cifras de comienzos de año le generó a la industria un valor agregado de 1,7 billones de pesos y más de 16.000 empleos; y al comercio 3,8 billones de pesos y casi 60.000 empleos.

Pero también pueden darle un impulso temporal a las ventas antes de que rijan los nuevos tributos.



Volviendo a lo que hay que ver en el Salón de Bogotá, además de los grandes representantes del lujo, el confort, el diseño y la potencia arriba mencionados, en los 23 pabellones de Corferias hay una gran variedad de autos más ‘terrenales’ de 25 marcas de automóviles y más de 30 líneas de motocicletas, por si lo suyo son las dos ruedas, y algunos modelos que son solo de exhibición. Además de la alternativa de movilidad híbrida y eléctrica.

El legendario 2CV de Citroën dentro de la muestra de la marca francesa.

Por el lado de las ensambladoras nacionales, GM Colmotores trae una nueva versión del Chevrolet Sonic (sedán y hatchback). Además, una nueva generación del Malibú, el Bolt eléctrico y los deportivos Corvette Stingray y Camaro SS 50 años. También podrá apreciar versiones especiales de Renault Logan y Stepway, el Volkswagen Cross up! y Skoda Fabia, entre las casas populares.



Las marcas no han dejado nada al azar. Las chinas, por ejemplo Baic, JMC, Changhe, JAC, Changan y DFSK han sorprendido con sus pick-up de trabajo y las familiares SUV, aunque su fuerte siguen siendo los ‘carros blancos’. Ahora están más empeñados en ayudar a desarrollar proyectos productivos para emprendedores, y pequeñas y medianas empresas con soluciones útiles en transporte.



En fin, hay mucho por ver en los más de 54.000 metros cuadrados de Corferias, espacio suficiente para sopesar los puntos a favor y en contra de comprar un carro nuevo.