Honda Civic 2017

A Colombia llegó en la versión EXL-T con un tren motor más eficiente y conectado a la filosofía ‘verde’ que mueve a la compañía desde hace varios años en todo el mundo.



Honda sigue siendo noticia en nuestro país. No solo por la acelerada renovación de su portafolio, que ya incluyó las camionetas Pilot, CR-V y HR-V y los modelos Fit y Accord, sino también por la apertura de más vitrinas, un rubro en donde los representantes de la marca andaban atrasados pero que, en buena hora, decidieron enfrentar para hacerse más visibles y procurar un servicio que corresponda a su tradición y prestigio.



Precisamente fue en uno de esos nuevos espacios en donde presentaron la décima generación del sedán Civic completamente renovada en un movimiento que juega a favor de su estética, solidaria con la tendencia de diseño actual y fiel al trazado solid wing incorporada a los demás modelos, el cual se resume en la integración de la parrilla y las luminarias delanteras a través de un travesaño cromado para emular dos alas desplegadas, y en dos unidades de luz traseras, de diseño caprichoso, instaladas sobre los enormes hombros, para hacer énfasis en su deportividad.

Visto de perfil, se nota la intención de atraer a las nuevas generaciones, pues, aun tratándose de un sedán, luce como un cupé gracias a la caída pronunciada del panorámico trasero, a los rines de dos tonos de 17 pulgadas y a los espejos y el pilar B, que combinan el tono de la carrocería con el color negro.



Este diseño no va en detrimento de la cabina, pensada para cinco pasajeros bien sentados y dotada de una serie de elementos de confort, como asientos forrados en cuero, climatizador de dos zonas, ventanas de accionamiento eléctrico, sistema de audio AM/FM/CD/USB con ocho parlantes, control de volumen sensible a la velocidad y reproductores MP3 y Windows Media, tomacorriente de 12 voltios, conexión al teléfono vía Bluetooth y techo corredizo.

La seguridad tampoco se dejó al azar: incluye airbags delanteros, laterales y de cortina, y para el conductor, ayudas como apertura de puertas y encendido del motor sin intervención de la llave, cámara de reversa con guías de parqueo, sistema de arranque en pendientes, control crucero y de tracción y frenos ABS con distribución de frenado EBD.



También se hizo énfasis en el sistema de suspensión (delantera McPherson y trasera de enlaces múltiples), con neumáticos más anchos que los de su antecesor (215/50 R17), y en la estructura de la carrocería (más liviana y resistente), bautizada ACE por la marca y reforzada para una mejor torsión al momento de cruzar con decisión en la carretera.

El nuevo Civic fue bautizado EXL-Turbo para el mercado colombiano, pues se mueve con un motor turbocargado de cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y 1.498 centímetros cúbicos de desplazamiento, que llega a los 170 caballos de potencia y a un torque de 220 Nm unido a una caja automática CVT de seis velocidades.



Como todos los modelos de la casa japonesa, incluye la tecnología Econ, que con solo accionar un botón le da una aceleración más pausada en la ciudad y disminuye los tiempos de encendido del aire acondicionado (sin afectar la temperatura de la cabina) con el fin de ahorrar combustible y, consecuentemente, disminuir la emisión de gases a la atmósfera.



Esta tecnología forma parte de la filosofía ‘Honda Carbono Neutro’ dirigida al mejoramiento del medio ambiente y adoptada por los representantes de la marca en Colombia con iniciativas como la siembra de árboles en la Reserva Natural El Tuparro por cada carro vendido y el bautizo de sus propias vitrinas con nombres que les rinden homenaje a diferentes especies nativas (Autonogal, Autociprés, Autolaurel, Autocoral, Autoguayacán, Autocedro, Autochicalá…).

El Civic empezó a rodar como hatchback de tres puertas en 1973 y un año después migró hacia las versiones RS y station wagon. En 1996 empezó a ofrecerse en el mundo con un armazón de cinco puertas y en el 2006, opcionalmente como sedán, una decisión que le permitió dar un salto importante hacia una oferta de lujo y confort que antes no tenía, pero que hoy le permite competir con japoneses muy aplaudidos, como el Mazda 6 o el Toyota Corolla.



Es también la oferta de Honda dentro de un segmento que rueda bien en Colombia con modelos de tamaño similar, aunque de máquinas más potentes y costosas (BMW Serie 3 o Mercedes-Benz Clase C), pero con equipamientos similares en sus versiones no tan lujosas y soluciones tecnológicas que le permiten asomarse como una opción real para quienes buscan un auto de buena presencia y calidad comprobada.

Deportividad interior

El tablero en forma de ‘T’ incluye un volante multifunción con control crucero y una pantalla de siete pulgadas que permiten, ambos, manipular la instalación de sonido y el sistema manos libres Bluetooth. Las imágenes de las cámaras de estacionamiento (trasera) y ‘Lane watch’, ubicada en el espejo lateral derecho, se proyectan en el mismo receptor central, mientras que el tablero digital le otorga al interior ese carácter moderno y deportivo que buscan sus diseñadores.

DATOS

110 millones de pesos pedirán las vitrinas de Honda en Colombia por el nuevo Civic, que llegará de Japón en el último trimestre del año, en esta única versión.



Otros sistemas de seguridad y confort destacables son el encendido remoto del motor, el freno de parqueo electrónico con ‘brake hold’, que se acciona siempre que el vehículo está detenido y se ‘suelta’ cuando reinicia la marcha, y el asiento eléctrico del conductor, con ocho posiciones.



Tres ángulos de visualización (panorámico, cerrado y de 90 grados vertical) tiene la cámara de visión trasera, que se activa al engranar la reversa y proyecta la imagen en la pantalla de siete pulgadas ubicada en el tablero central.



Los faros halógenos son de encendido automático y forman parte del trazado de la parrilla, lo que le otorga un diseño único y original. El equipamiento de luces incluye bombillos antiniebla instalados bajo el parachoques, a la altura de la entrada de aire inferior.

Honda Civic EXL-T

Claves del Honda Civic

A LA CARROCERÍA incorporaron dos tiras reflectivas de color naranja, incrustadas en los guardabarros delanteros, las cuales prenden de noche. Este tipo de iluminación es obligatoria en Estados Unidos, su país de origen.



LOS RINES de dos colores de 17 pulgadas son fieles a la tendencia actual, que combina el cromado con tonos grises y negros y dejan ver los discos de los frenos para darles a los modelos un aspecto más deportivo.



LAS LUCES TRASERAS con barras ledes se extienden hasta la tapa del baúl y se complementan con dos tiras reflectivas, ubicadas bajo el parachoques y rodeadas de molduras negras que contrastan con la carrocería.



EL ESPEJO LATERAL derecho incluye una cámara, bautizada ‘Lane watch’, que se enciende con la luz direccional para incrementar hasta un 30 por ciento el ángulo de visión.



LA ANTENA de la instalación de sonido fue ubicada en el panorámico trasero, el cual fue diseñado con una caída pronunciada para darle un aspecto cupé a la carrocería y lograr un baúl de buen tamaño (430 litros).

Algunos competidores

AUDI A3 AMBITION

El sedán ‘popular’ de Audi tiene motor de 1.798 cm3 que logra 180 caballos de potencia a 5.100-6.200 rpm y un torque de 250 Nm a 1.250-5.000 rpm, con una caja Stronic de seis velocidades. Rueda sobre rines de 16 pulgadas y equipa levas de cambios en el timón y doble airbag. Origen: Alemania. $119 MILLONES



MAZDA 6 GRAND TOURING

Tiene motor 2,5 litros Skyactiv de 188 caballos de potencia a 5.700 rpm y un torque de 249 Nm a 3.250 rpm, con transmisión automática de seis velocidades, rines de 19 pulgadas, airbags fron-tales, laterales y de cortina, instalación de sonido con 11 bocinas, climatización de dos zonas. Origen: Japón. $101 MILLONES



MERCEDES-BENZ CLA 180

Incorpora un motor de 1.595 cm3 que desarrolla 120 caballos de potencia a 5.000 rpm y un torque de 200 Nm a 1.250 rpm, con caja automática de doble embrague de siete marchas. Se mueve con rines de 16 pulgadas y tiene airbags delanteros, laterales y de rodillas para el conductor. Origen: Alemania. $125 MILLONES