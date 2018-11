Hyundai Ioniq, otra forma de manejar

La llegada del Ioniq hace parte del compromiso de la marca de no importar más vehículos livianos que usen motores diésel. El Ioniq funciona con un motor de gasolina que se ayuda con uno eléctrico, cuyas baterías se recargan con el frenado y la máquina térmica.



Para quienes lidiamos a diario con el transporte en Bogotá acudiendo a todas las formas de movilidad diferentes al carro particular: a pie, en moto, en bicicleta, en bus, en taxi y transporte masivo (Transmilenio), sentarse frente al volante del Hyundai Ioniq Hybrid sería muy placentero, como lo fue para nosotros.



Lo primero que se agradece dentro del habitáculo de este nuevo híbrido no enchufable de Hyundai es el silencio. Probarlo fue como meterse dentro de una burbuja. Afuera queda el ruido de motos, buses y camiones con sus bocinas y frenos de aire; del enjambre de vendedores ambulantes que merodea en las estaciones y en los buses de Transmilenio e incluso de los bulliciosos y ramplones programas de ‘humor’ mañanero de algunas emisoras que se oyen en los taxis.



El silencio, como es normal, proviene de su motor eléctrico, claro, pero cuando ‘trabaja’ el motor de gasolina la diferencia es casi imperceptible. A esta se agrega una buena insonorización de la cabina y esa tranquilidad se traduce en el placer de conducir, así sea en medio del caos bogotano.

.

Para lograrlo, el Ioniq usa un motor de combustión interna y un motor eléctrico. No necesita tomacorriente porque recarga su batería con energía cinética generada en el frenado. Con los dos motores llega a los 141 caballos de potencia a 5.700 rpm y torque de 265 Nm. El motor de gasolina del Ioniq es de inyección directa (GDi), de cuatro cilindros, 1,6 litros y 105 HP; el eléctrico, de 44 caballos de potencia a 2.500 rpm y 170 Nm de torque a 1.800, es alimentado por una batería de iones de litio de 240V y capacidad de 1,56 kWh.



En otras palabras, el motor eléctrico ayuda a ‘estirar’ la tanqueada, pues en pruebas realizadas entre Bogotá y Santa Marta logró hacer esa distancia con una sola llenada del tanque, aunque hay que tener en cuenta siempre la forma en la cual cada conductor pisa el pedal derecho y las condiciones de uso, en ciudad o carretera, en montaña o en lo plano. Ahí las cuentas cambian porque las bajadas llenan rápidamente las baterías.

.

Los dos motores están conectados a una caja automática de doble embrague (DCT) y seis velocidades con modos de conducción Eco y Sport. En el modo automático, el Ioniq se mueve muy bien en los trancones de Bogotá, pero si usted lo quiere más ‘alegre’, con poner la caja en el modo manual lo logra de forma significativa. No queda como un bólido, pero se mueve mejor.



Por fuera, el Ioniq tiene un diseño moderno y aerodinámico cuyas líneas no pasan desapercibidas en las calles. En este punto no tiene nada que envidiarles a modelos europeos o japoneses. Es un automóvil familiar con amplio y cómodo espacio para sus cinco ocupantes y sus respectivas maletas, pues el baúl es bastante generoso para quienes pueden viajar seguros gracias a las cinco estrellas que le otorgó Euro NCAP en las categorías ocupante adulto, ocupante infantil, peatón y asistente de seguridad.

.

La comodidad de las sillas del Ioniq es otro punto a favor para el conductor y sus acompañantes. Los acabados son bastante sobrios y ya no denotan el origen coreano que caracterizó en otras épocas a los carros provenientes de ese rincón de Asia.



No obstante, hay dos puntos que merecen un llamado de atención por lo incómodos. El primero, el pedal del freno de estacionamiento está en la zona donde descansa el pie izquierdo, lo que hace que se pueda accionar accidentalmente; y el segundo, aunque el diseño de la ‘cola’ es atractivo, el spoiler divide el vidrio trasero, lo cual dificulta la vista desde el espejo retrovisor.



Y en cuanto a la información para el conductor y la facilidad de operación, este cuenta con pantallas que le brindan todos los datos necesarios sobre consumos, distancias, etc., a los cuales se puede acceder desde los mandos en el timón.

.

En tiempos de alzas de la gasolina, cuando la gente examina muy bien sus cuentas, el Ioniq aparece como una opción a considerar por su precio de arranque: $ 89.990.000. Tampocwo hay que desconocer que la duración de las baterías es una de las preocupaciones cuando se considera la compra de un auto de estas características. Para esto, Hyundai ofrece una garantía de diez años que cubre cualquier defecto que haga que la batería deje de funcionar, aunque no incluye la degradación por el uso.



Este Ioniq es mecánicamente equivalente al Kia Niro, ya que sus fábricas son hermanas, pero la diferencia importante entre ambas es la carrocería, porque mientras el Kia es una SUV mediana, este se concentra en todas las propiedades de un sedán tres volúmenes, por lo tanto se reparten la clientela de acuerdo con las preferencias particulares

.

DATOS



El Ioniq obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Euro Ncap, la máxima calificación otorgada por la organización independiente de evaluación de vehículos, en las categorías ocupante adulto, ocupante infantil, peatón y asistente de seguridad.



No necesita tomacorriente porque recarga su batería con energía cinética generada en el frenado. Con los dos motores llega a los 141 caballos de potencia a 5.700 rpm y torque de 265 Nm. El motor de gasolina del Ioniq es de inyección directa.

.

Relacionadas

Ficha técnica

​

Motores: de gasolina de 1,6, 105 caballos. Eléctrico de 44 caballos a 2.500 rpm.



Alimentación: batería de iones de litio de 240V



Caja: automática de doble embrague (DCT) y seis velocidades