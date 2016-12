No ha sido fácil el camino para los carros chinos. La calidad, la confiabilidad y su origen han jugado en su contra en el pasado y le han desacelerado su crecimiento, al menos en Colombia en materia de automóviles livianos. Pero poco a poco el producto chino ha venido superando esos baches, gracias en una buena parte a que los fabricantes de ese país en su enorme mayoría están ahora asociados con las marcas occidentales -por razones de leyes comerciales chinas- y eso ha traído un traslado de tecnología muy rápido en cuanto a materiales, fabricación, ingeniería y conocimientos.



Eso lo calibran muy bien en Jianghuai Automobile Co. (JAC), que es la única marca china de propiedad estatal y no tiene ningún tipo de asociación con fabricantes de Occidente, como lo han hecho la mayoría de ellos en el gigante asiático. Pero por su cuenta también viene haciendo muy bien la tarea.

JAC incursionó en Colombia con camiones livianos logrando morder una buena tajada de ese pastel y a partir de ahí comenzó a tener un reconocimiento en el país. Conscientes de que el diseño no era precisamente una de sus mayores virtudes, JAC contrató a varios estilistas italianos, entre ellos a ocho de la casa Pininfarina, cuando decidieron fabricar automóviles como el Smile. Y ahí van.



Ahora, JAC se lanza al competido segmento de los SUV, que cada día tiene más adeptos, especialmente entre las mujeres, con una camioneta pequeña pero de mucha presencia, bien equipada y, lo mejor, con un precio muy atractivo: 40 millones de pesos.



Es una cifra que tiene un amplio espectro en la oferta contra variados y reconocidos jugadores (VW Cross Fox, Sandero Stepway), pero con los cuales la marca china aspira a batirse con este modelo que, para entrar en detalles, cuenta con un diseño que cae muy bien a la vista y es atractivo, pues lo dibujaron en el Centro de Diseño de JAC en Turín, Italia.



Además, el S2 viene con elementos de seguridad que en algunos vehículos de la competencia son opcionales: frenos ABS y EBD, asistente de arranque en pendiente, control electrónico de estabilidad (ESC) y control de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, rines de 16 pulgadas y doble airbag adelante.



El motor (desarrollado bajo el concepto ‘Green Jet–Euro V’) es un cuatro cilindros de 1.500 cm3 que rinde 112 caballos de potencia a 6.000 rpm, y torque de 14,88 kg-m a 3.500-4.500 rpm, atado a una transmisión mecánica de cinco marchas. Está plenamente actualizado en materia de emisiones y su rendimiento corresponde a lo que esas cilindradas se proponen actualmente en el mercado.

Por dentro el S2 tiene unos acabados muy aceptables, de buena presentación, es amplio y cómodo para cinco ocupantes, incluido el conductor.

Entre las facilidades se cuentan los espejos y vidrios eléctricos en las cuatro puertas, aire acondicionado, sensor de alerta en reversa, mandos de radio en el timón, radio mp5 con pantalla táctil de 8” con Bluetooth, bloqueo central, portavasos y compartimientos de almacenaje en todas las puertas.



Todo este paquete está montado en una carrocería insonorizada, con una suspensión que absorbe bien los baches. Y por fuera, un conjunto de luces led, incluidas las de circulación diurna y los enormes pero bien puestos stops que se extienden hasta el portón trasero. Después de esto bien vale la pena echarle una mirada. Y como dice la publicidad de JAC, ‘¿si pregunta el precio, la compra?’.



El motor incorpora tecnología VVT y está construido sobre un bloque liviano de aluminio. El múltiple de admisión es en polímero, que, según los ingenieros de JAC, mejora el desempeño del motor, reduce el consumo de combustible y los gases contaminantes al lograr menor temperatura en el aire de admisión, por ende, más densidad, con lo cual se mejora la carga de la mezcla en las cámaras.