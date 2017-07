Jaguar ‘lanzó’ el E-Pace

El lanzamiento se hizo a través de una espectacular voltereta en espiral que, de paso, le mereció un reconocimiento en el libro Guinness World Records.



No es la primera vez que la compañía Jaguar-Land Rover deja boquiabiertos a los presentes durante el lanzamiento de alguno de sus modelos.



En el aniversario 45 del emblemático Range Rover, los creativos de la casa inglesa le pidieron al artista Steve Messam que construyera un puente de papel sobre uno de los canales de la ciudad de Suzhou, China (la Venecia de Oriente), con 54.390 folios ensamblados cuidadosamente sobre una estructura metálica, la cual fue removida antes de que circulara sobre la construcción una ‘Range’ Vogue y demostrara que ‘el papel lo aguanta todo’.

Tiempo después, el turno fue para el sedán compacto Jaguar XE, que surcó el cielo londinense amarrado a un helicóptero y escoltado por aviones caza británicos, y luego para el sedán XF, al mando del piloto extremo Jim Dowdall, el cual cruzó el río Támesis, también con Londres como testigo, sobre dos cintas de fibra de carbono instaladas a lo largo de 240 metros y sostenidas por dos enormes grúas.



Pero como el que es no deja de ser, los representantes de la compañía decidieron organizar para la nueva SUV compacta Jaguar E-Pace una puesta en escena no menos espectacular y muy osada también, pues ocurrió en un espacio delimitado en donde podía suceder de todo si no fuera porque, en materia de presentaciones espectaculares, los ingleses son ‘conocidos de autos’.

El piloto extremo Terry Grant fue el encargado de arriesgar su pellejo y demostrar que esta camioneta es lo suficientemente deportiva, liviana y versátil como para lanzarse desde una rampa inclinada, girar 270 grados sobre su eje y aterrizar 15,3 metros más adelante en otra estructura similar, sin que piloto ni vehículo sufrieran el más mínimo rasguño.



Esta osadía duró pocos segundos, pero requirió acelerar 160 metros previos, a una velocidad constante calculada con antelación a través del software CAD (el mismo que utilizan los diseñadores de automóviles) y les permitió a los presentes registrar, en vivo y en directo, lo que este acróbata ha hecho infinidad de veces para la industria cinematográfica.

Superado el momentum que le significó al piloto aguantar una fuerza de 5,5 G, los directivos de la marca informaron que la segunda SUV fabricada por Jaguar en sus 95 años de historia (la primera es la exitosa F-Pace que ya rueda en Colombia) será armada por la automotriz indio-británica en conjunto con Magna Steyr de Austria y Chery de China y rodará únicamente para el mercado de ese país asiático a partir del 2018, con una amplia oferta de motores diésel y de gasolina, incluido uno de 300 caballos de potencia que le permitirá llegar a los 100 kilómetros por hora en 5,9 segundos y alcanzar 243 km/h de velocidad máxima.

El diseño de este nuevo modelo también fue motivo de comentarios, pues conserva la parrilla hexagonal tipo ‘panal de abejas’ típica de Jaguar y las unidades de luz traseras estilizadas que, tal como sucede con los demás modelos de la marca, la hacen ver musculosa y deportiva sin sacrificar su estampa premium.



Adentro también contará con las soluciones de conectividad y confort propias de la compañía, con niveles de equipamiento que incluirá el sistema de infoentretenimiento InControl heredado de Land Rover, cuatro puertos de conexión de 12 voltios y cinco para USB, wifi 4G para conectar hasta seis receptores, pantalla de 10 pulgadas y cuadro de instrumentos digital.

El ‘hombre récord’

Su arriesgado oficio le ha valido al piloto extremo Terry Grant 21 récords Guinness, específicamente por las acrobacias diseñadas por él mismo para la industria del cine. Este brinco, el del modelo Jaguar E-Pace, le significó al británico un nuevo galardón que le fue entregado durante la ceremonia lanzamiento.