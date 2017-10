La altura le da una imponencia que le merece respeto entre el tráfico, y accesorios como barras de protección, exploradoras y protectores de manos resaltan esa figura delgada que le resta robustez a la imagen. Conducirla resulta cómodo a pesar de una silla poco mullida y una posición para las piernas que los más altos tendrán que medirse para evitar incomodidades.

Se gira la llave de encendido y el cuadro de instrumentos –que combina un reloj análogo de gran tamaño para el tacómetro con una pantalla digital cuya imagen es clara y no se pierde ni en los días más soleados– se enciende para mostrar la información vital: marcha seleccionada, nivel de combustible, temperatura de motor, dos cuentakilómetros parciales, odómetro, indicadores de consumo y autonomía, y reloj.



Aunque poco emotivo, el escape emite un sonido alto cuando se enciende el motor y lo primero que llama la atención es que sus 173 kg (en orden de marcha) parecen estar muy bien distribuidos: la moto no se siente pesada, es fácil de maniobrar a baja velocidad y los 81 cm de altura de la silla se compensan por su estrechez.



Una vez en marcha, el desempeño es el que podría esperarse de un motor de 250 cm3 con el mencionado peso a mover, más cuando tanto la potencia (33 caballos) como el torque (21,7 Nm) máximos se consiguen en la parte más alta del tacómetro, 11.500 y 10.000 rpm, respectivamente. Es decir, prácticamente sobre la línea roja del tacómetro.

Consecuentemente, el empuje en bajas no es considerable sino más bien adecuado, algo que se agradece al momento de parar, pues los frenos carecen de tacto y las distancias de detención resultan más largas de lo que se quisiera. Aunado a unas llantas que recomendaríamos cambiar al salir del concesionario, y la carencia de ABS, el piso mojado pondrá a prueba las destrezas del piloto.



Por 19 millones de pesos no hay duda de que la Versys-X 250 es una propuesta que no tendrá problema en ofrecer a su piloto (y acompañante) la experiencia de viajar en dos ruedas. Solo hay que tener en cuenta que a un cuarto del precio de las aventureras de un litro, las sensaciones y el desempeño llegarán en la misma proporción.

DATO

Durante la corta prueba que incluyó únicamente recorridos urbanos, aunque con importantes cambios de altitud y una dosis considerable de acelerador cuando las condiciones lo permitían, el computador de a bordo mostró un consumo entre 90 y 100 km/g. Su tanque tiene una capacidad de 4,49 galones.

Ficha técnica

Motor: dos cilindros

Cilindrada: 249 cm3

Potencia: 33 caballos

Caja: seis velocidades

Frenos: 290 mm adelante; 220 mm atrás

Peso: 173 kg