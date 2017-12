Estará en el ruedo de lujo, en especial la versión 3.3 biturbo de 370 caballos que llega a los 270 kph y fue calibrada en la pista del Nurburgring. Se venderá en Colombia por pedido especial y cuesta entre 160 y 240 millones de pesos, según el rango de motores y accesorios que se escojan.



Resplandeciente como el eterno sol de la isla de Palma de Mallorca, el lindo Kia Stinger fue presentado a la prensa mundial, que ya había tenido ocasión de verlo estático en los salones precedentes, pero no rodando, situación en la cual surgen muchas otras de sus virtudes.

Ubiquémoslo. El Stinger costaría entre 160 y 240 millones de pesos, dependiendo de la juguetería que se le quiera atornillar. Esto quiere decir de antemano que solamente se puede tener en Colombia bajo pedido, pues no será parte del portafolio regular de Kia. Ya hay órdenes en curso.

En segundo término, es el lance de Kia hacia el segmento de los europeos como BMW de la serie 3 hasta el 5, los Mercedes C y E, los Audi y Volvo pertinentes, entre los principales candidatos con los cuales se va a comparar.



Se trata de un carro del típico corte europeo, de clase alta, y que se distancia del Quoris, aún más opulento, destinado esencialmente al mercado corporativo asiático.



Meterse en este mundo de las berlinas europeas no es fácil. De hecho, ninguna marca lo ha logrado con cifras importantes. Pero Kia, cuyo departamento de diseño tiene una inspiración claramente alemana en el lápiz y la dirección de Peter Schreyer, quien formó sus genes gráficos en Audi y ha trazado todas las nuevas carrocerías de esta marca, ofrece una diferencia importante. Para refinar más la línea, intervino todo el equipo de diseño de Kia, situado en Alemania, con la dirección de Gregory Guillaume, lo cual explica que este carro –cuyos primeros pasos conceptuales datan del 2014– se haya hecho hacia lo fino y elegante, lejos de la ampulosidad y exageración, que ha sido un denominador en muchos modelos coreanos anteriores. Con ese pasaporte gráfico, Kia tiene una vasta penetración internacional con sus otros modelos, pues las líneas de sus vehículos son indiscutiblemente catalizadoras y respetuosas, pero totalmente modernas y dinámicas.

El Stinger, físicamente, es eso. Un auto de gran estampa, medidas generosas, como quiera que necesita 4,8 metros de espacio para acomodar el largo de su carrocería, bien proporcionada, pues mide 1,8 metros de ancho y apenas llega a 1,4 metros respecto al piso. La gran caída de la cola sintetiza perfectamente los servicios de un turismo, el espacio de un hatchback y la silueta deportiva de un coupé. Bastan las fotos para apreciarlo en cualquier ángulo.



Por supuesto, un carro de esa estirpe requiere toda una plataforma mecánica consistente y significativa en cifras de movimiento. Kia lo ofrece con un motor 2 litros turbocargado que eroga 255 caballos a 6.200 giros, con 353 Nm de torque simétrico entre las 1.400 y 4.000 rpm. Digamos que esta es la versión de combate, porque se puede pedir con un diésel de 2,2 litros, 200 caballos y el torque de 440 Nm entre las 1.750 y 2.750 vueltas del motor.



Sin embargo, hay más para atornillarle si esto no es suficiente, porque vendrá una versión GT, de 3,3 litros de cilindrada, con dos turbos, 370 caballos y 510 Nm de torque, que lo pone a pisar los 270 kilómetros por hora y pasa la cota de los 100 kilómetros en 4,9 segundos. Para referencia, el 2,0 de gasolina hace 240 kph y tarda 6 segundos hasta los 100. El diésel es ligeramente menos arrogante en la velocidad y tope, 230 kph, y más tímido al acelerar hasta esa velocidad, pues se toma 7,6 segundos en el intento. Pero claro, es otro concepto motor.

Cualquiera de esas cifras cruzada con las de la concurrencia es perfectamente satisfactoria y equivalente, cuando no mejor. Con la notoriedad de que el diésel ofrece 4x2 y 4x4 y el GT es de motricidad permanente en las cuatro ruedas. Es de anotar que en la configuración mecánica básica todos los Stinger tienen impulsión trasera, siendo el primer carro de la marca con esa disposición, también al estilo de las berlinas alemanas.

La caja es de ocho velocidades en todas las ejecuciones, con una característica muy especial, como es el péndulo centrífugo (giróscopo en términos más terrenales), que es una unidad derivada de la que operan los pilotos automáticos de los aviones y lee la inclinación longitudinal del vehículo. De acuerdo con eso, la caja hace los cambios de la manera más suave posible para mantener el equilibrio de la carrocería y, por ende, de los ocupantes. La caja se controla desde el timón y responde a todas las opciones de programación de manejo en conjunto con las variables de ajuste de las suspensiones y la dirección, de tal forma que se puede tener todo tipo de respuestas, desde la tranquila urbana hasta la desarrollada en el propio circuito del Nurburgring, a tono con las energías del motor 3,3, cuyo programa ultradeportivo se ofrece en todas las versiones.



A pesar de que la propuesta de caballería es enorme, en la realidad el motor 2,0 que manejamos se expresa de manera muy pareja y uno no siente la espalda aplastada contra la silla. Acelera, claro, con mucha rapidez, pero el programa de la entrega de potencia ya no trata a los ocupantes a las patadas que solían dar los motores turbo de años pasados. Gracias a sus buenos modales, el carro es muy dócil de llevar y se comporta en circuito con toda facilidad, y más en las curvas de la estrecha pista de Palma, donde la agilidad y el agarre cuentan más que la velocidad, porque tiene rectas muy breves. El frenado, usado en régimen de carreras, llega al límite del calor con facilidad, pero son condiciones extremas que no se verán en la calle.

Naturalmente, al pasar a la mecánica Gran Turismo del 3,3 –que no condujimos, pues aún no estaba disponible–, la cosa será a otro precio, y Kia ofrece el sistema de decolaje inmediato con un sistema electrónico de disparo de la potencia automático que optimiza la aceleración sin pelar las llantas contra el piso. Pero sí las agujas del reloj.



Si la mecánica se excede en propuestas y soluciones, no lo es menos todo el paquete de ayudas electrónicas para la estabilidad, el frenado, el manejo de la potencia con las cinco posibilidades de ajuste y los frenos Brembo, todas bien instaladas sobre llantas de perfil 40 o 35 y en vistosos rines de 19 pulgadas. Hasta el ruido del escape cambia según el programa de manejo, además de la dureza de la dirección y los amortiguadores, la progresión del acelerador, los momentos de cambio de la caja y la operación 4x4.



La cabina, de una ejecución impecable y lujosa, y el panel de mandos con guarniciones de aluminio muy deportivas, encierran otra serie de opciones. Tiene apagado y encendido automático en trancones, cargador inalámbrico para el celular, freno de parqueo con accionamiento eléctrico, asientos con calefacción o ventilación, timón con calentador, cámara de reverso y de 360 grados, control de trayectoria en los carriles demarcados, aviso de punto ciego, alerta y frenado automático para evitar colisiones frontales, alertas sobre desatención en las trayectorias, que hasta sugiere tomar descanso, cambio de luces autónomo (ledes, por supuesto) y orientación de las mismas en las curvas, sostenimiento de la distancia respecto al carro precedente y anuncio de tráfico al salir de los estacionamientos.



La pantalla de control de ocho pulgadas despliega el mejor sistema de navegación que hayamos visto recientemente por su calidad gráfica, la información colateral, la reproducción en un visor en el parabrisas, la advertencia de los límites de velocidad y da la entrada para programar todas las funciones del vehículo.

No en vano Kia lo llama Gran Turismo, pues dotó al Stinger con los elementos de confort, lujo y acompañamiento propios para hacer de los largos viajes un paseo en alfombra de cuatro ruedas, gracias a su insonorización y muy buenas suspensiones. El sonido se obtiene con seis parlantes o hasta quince con amplificadores adicionales en la versión más lujosa, provistos por Harman-Kardon, que mueve ondas sonoras con 720 vatios de potencia. El sistema agrega un par de subwoofers montados debajo de los asientos del conductor con la tecnología de restauración de música Clari-Fi, que reconstruye señales de audio perdidas en el proceso de compresión digital.



Esta tecnología devuelve una experiencia de audición de alta fidelidad a cualquier fuente digital comprimida. El sistema también viene equipado con la tecnología de sonido envolvente Quantum Logic, que extrae señales de la grabación original y las redistribuye en un escenario de sonido multidimensional para reproducción, que se caracteriza por ser clara, refinada y llena de detalles. Para quien entiende de la materia, esto debe ser una especificación de ensueño. Para el lego, es una experiencia excepcional con esa música a bordo.



Total, como debe suceder con estos vehículos, hay que vivirlo y manejarlo para poder apreciarlo, pues las especificaciones y los accesorios forman un todo armónico y coherente con su precio y nivel. Uno no puede decir que es sorpresivo encontrarlo en un carro coreano, porque hace tiempo los autos de ese país equilibraron sus ofertas con la competencia internacional y no se miden a base de precio más atractivo, sino con el mismo o mejor nivel de ingeniería, fabricación y tecnología. Para la muestra, este botón.

José Clopatofsky

* Asistimos al lanzamiento del Stinger en Palma de Mallorca por una invitación de Kia Motors y de Metro Kia, su representante en Colombia.





Cinco claves del Stinger

​

-Una cámara y un radar de largo rango permiten detectar peatones y otros vehículos en la trayectoria hasta a 40 metros de distancia y actúa en tres fases sobre los frenos si el conductor no lo hace.



-Si su teléfono celular tiene la función Qi Wireless, la batería se cargará sin necesidad de conexiones al colocarlo sobre la parte central de la consola.



-Las luces son inteligentes. Siguen la trayectoria de la carretera y cambian solas de acuerdo con el tráfico contrario.



-El arranque del auto se puede hacer de manera automática con el control de lanzamiento a las ruedas traseras, que es mucho más eficiente que la operación manual.



-La compuerta trasera abre automáticamente al estar más de tres segundos junto a esta con la llave en el bolsillo. Las intermitentes y una alarma sonora se activan antes de que suba la puerta.

Cinco estrellas

​

El salto de Kia con el Stinger toca todos los aspectos del carro y claramente la ejecución de la cabina y sus materiales son perfectamente coincidentes con el nivel de lujo de la gama en la cual lo van a colocar. Es sobria, con guarniciones bien puestas en aluminio, timón bien agradable forrado en cuero y un gran centro de información, navegación y entretenimiento, de los mejores que hayamos ensayado en autos de ese tipo. El ajuste de las múltiples funciones de manejo, climatización, audio, suspensiones y accesorios es muy fácil y totalmente intuitivo, con controles de toque o manuales con el mouse central.



DATOS

​

4,8 metros es el largo total del Stinger, lo cual lo sitúa en el rango de los autos medianos de la gama de lujo. Pero las proporciones con el alto y el ancho lo hacen ver muy compacto y deportivo.



Por primera vez, Kia ofrece un auto con impulsión desde las ruedas traseras, pero en las versiones más costosas con el motor diésel o el 3.3 biturbo, se puede tener la opción 4x4.



El único detalle en el cual el Stinger se excede en decoración es en el diseño de los rines, que pueden ser de 18 o 19 pulgadas de diámetro, al gusto, en dos tonos de pintura. Por supuesto, es una apreciación totalmente subjetiva y seguramente los análisis de mercado indicarán que coinciden con el gusto actual de la gente.