Imágenes de las nuevas Ducati que llegan a Colombia

El grupo Ducamotocol es el nuevo importador para Colombia de la marca de motos italiana. La empresa cuenta con inversión extranjera y local, proveniente de empresas con gran experiencia en el sector de las motocicletas de alta gama en diferentes países.



Multistrada 1260

​

Este modelo se pone al día con el nuevo motor Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) de 1.262 cm3, nuevo bastidor, electrónica más avanzada y una actualización estética que incluye nuevos paneles en el carenado y llantas más ligeras y de aspecto más deportivo.



Cuenta con sistema Ride-by-Wire que garantiza una gestión del acelerador más suave, combinado con el funcionamiento más fluido y preciso que ofrece el DQS (Ducati Quick Shift) Up & Down en los cambios de marcha y reducciones, lo que se traduce en una notable mejora en la experiencia de conducción.



Ducati Multistrada 1260

Todos los modelos cuentan con el Cruise Control para que el piloto ajuste la velocidad de crucero desde los mandos en la piña izquierda del manillar. En la versión S se incluye el módulo Bluetooth de serie con el que se activa el Ducati Multimedia System (DMS) y con el que se puede conectar la moto al smartphone para un fácil control de las funciones básicas como recepción de llamadas entrantes, notificación de mensajes de texto o incluso reproducción de. La información correspondiente se muestra en el nuevo panel de instrumentos TFT.



La Multistrada 1260 llega con un nuevo sistema de arranque con manos libres y también ofrece unos largos intervalos de mantenimiento. De serie llega con sistema Bosch-Brembo 9.1ME ABS con asistencia en curvas y discos de 320 mm adelante, con pinzas radiales Brembo de 4 pistones.

Ducati Multistrada 1260

Se destacan también el control de tracción, un sistema de suspensión electrónica semi-activa y el subchasis trasero de aluminio que incorpora los soportes para el equipaje.



En la parte mecánica, el sistema DVT se recalibró para maximizar la entrega de par a bajas y medias revoluciones, registrando una potencia máxima de 158 caballos a 9.750 rpm y un par motor máximo de 13,2 kgm a 7.500 rpm. Para conseguir esas prestaciones se rediseñaron los conductos de escape y admisión. El tubo de escape fue reconstruido y se le instaló un presilenciador adentro y un nuevo silenciador.



Relacionadas

Panigale V4

​

Es la primera moto Ducati producida en serie que monta un motor tetracilíndrico derivado directamente de la MotoGP Desmosedici. Es un concentrado de tecnología, estilo y rendimiento con una cilindrada de 1.103 cm3, 214 caballos de potencia.



La Panigale V4 sustituye a la emblemática 1299 en el tope de gama de las supersport de Ducati, al mejorar el rendimiento y la manejabilidad para que todos los pilotos de cualquier nivel puedan disfrutar de una diversión y emoción ilimitadas. La Panigale V4 ha sido desarrollada en estrecha colaboración con Ducati Corse, basándose directamente en el conocimiento y tecnología del mundo de la competición para ofrecer una moto de carretera lo más cercana posible a su homóloga de MotoGP.



Ducati Panigale V4

La nueva familia de supersports Ducati se compone de la Panigale V4 – la esencia de la nueva moto deportiva – y la Panigale V4 S. Esta última monta suspensiones Öhlins con la novedad del sistema Smart EC 2.0 que aporta un nuevo interfaz de ajuste y componentes de primera como las llantas de aluminio forjado y la batería de ión-litio. Completando la gama está la exclusiva Panigale V4 Speciale, una moto de edición limitada y numerada con una decoración especial, escape de titanio y componentes mecanizados.



La ya de por sí elevada potencia de la configuración de serie del Desmosedici Stradale se puede aumentar hasta los 226 caballos montando el escape de competición completamente de titanio, realizado por Akrapovič según las especificaciones de Ducati Corse.

Ducati Panigale V4

La Panigale V4 no solo establece unos nuevos estándares de rendimiento. Gracias al potencial de la plataforma inercial de Bosch de seis ejes, un paquete electrónico de última generación con algunas características nunca vistas hasta ahora, define unas nuevas normas en cuanto a seguridad activa y control dinámico del vehículo en cualquier situación de conducción. La Panigale V4 introduce controles inusuales como la intervención en la deriva durante las frenadas, ABS con asistencia en curvas sólo en la rueda delantera gracias a una configuración especialmente diseñada para una conducción en circuito, y el Quickshift Up & Down con una estrategia que tiene en cuenta el ángulo de inclinación.



Ducati Scrambler 1100

​

Entre sus características clave se incluye un nuevo motor de 1.079 cm3, que ofrece un generoso par desde muy bajas revoluciones, así como un ágil bastidor Scrambler que se ha desarrollado en paralelo con el motor para brindar un alto rendimiento al alcance de todos los usuarios.



Ducati Scrambler 1100

Con un excelente poder de tracción y una geometría excepcional del bastidor, la Ducati Scrambler 1100 maximiza la libertad y la combina con la excelente seguridad que aporta Bosch con su ABS con asistencia en curvas y el Traction Control, dos características que van de la mano con la excelente posición de conducción especialmente desarrollada para este modelo. En este modelo Scrambler el paquete electrónico ha evolucionado en línea con la tradición de Ducati, aumentando la seguridad activa gracias a la plataforma inercial de Bosch.



Al igual que cualquier otra moto Ducati Scrambler, la 1100 se ha diseñado para una libertad de expresión ilimitada. Se ha desarrollado la moto para poder modificarla con facilidad y se ofrece en tres versiones diferentes: de hecho, además de la Scrambler 1100, está la Scrambler 1100 Special, que se inspira en el mundo custom, y la Scrambler 1100 Sport equipada con suspensiones Öhlins para los pilotos Scrambler más deportivos.



Esta máquina está inspirada en el icónico modelo de los años 70 sin dejar de ser fiel al espíritu ‘Land of Joy’. Más grande que otros modelos de la marca, las proporciones de la moto están equilibradas para hacerla compacta pero a la vez robusta y asegurar una excelente comodidad para el piloto así como un manejo sin precedentes.

Ducati Scrambler 1100

La horquilla mejorada y el amortiguador posterior y el doble disco de freno delantero de 320 mm son indicativos de un salto adelante en términos tanto de rendimiento como de estilo maduro. Un basculante de alto rendimiento se funde suavemente con las líneas de las placas de las estriberas, realzando el estilo esencial de la Scrambler 1100. Además, el acabado de calidad alcanza nuevas cotas gracias al uso de materiales auténticos como el acero y aluminio.



La atención al detalle y la búsqueda de la simplicidad han reducido al mínimo el número de piezas usadas, que se traduce en menos cubiertas y componentes de plástico. Otra característica distintiva de la Scrambler 1100 es el faro redondo.