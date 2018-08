Arranca en 45.150.000 pesos, con la misma escala de precios y versiones del modelo cinco puertas, por lo cual la elección será decidida por sus funciones.



El simpático y eficaz Mazda 2 crece y ahora, además de su conocida carrocería hatchback o de cinco puertas, ofrece la versión sedán, que lo convierte en un auto de tres volúmenes con el baúl convencional.



La primera pregunta que surge es por qué se había demorado tanto esta evolución, cuando el mercado colombiano reclama este tipo de vehículos. La prueba es que el Chevrolet Beat –que es el SparK GT con el servicio de baúl– recogió 2.000 clientes en pocos meses.



La razón es que la versión no existía en el portafolio internacional de Mazda salvo una producción que se hacía en Tailandia, origen que está castigado con aranceles y, por ende, su precio no era competitivo. Pero hace un par de meses la planta de Mazda en México, que evacuó la entrega de autos de Toyota, pudo hacer espacio al sedán y de inmediato se procedió a traerlo a Colombia, a la par con el hatchback, y ambos modelos gozan de ‘cero arancel’ y tendrán precios idénticos para que la persona escoja más por la funcionalidad que por el valor.

.

Volvimos a los mandos de este auto que ahora reúne las tecnologías, avances mecánicos y desarrollos que Mazda ofrece en todos sus modelos. El repaso nos deja el sabor tecnológico, la perfección de la ejecución de todos sus elementos, incluido el vistoso color rojo diamante que fue mezclado especialmente para la marca y que, como todo lo de Mazda, está asociado con elementos de la cultura japonesa. De hecho, la tecnología de pintura la llaman Takumi-Nuri. Takumi significa artesano y Nuri, color.



Esta presentación exterior y las otras de la paleta acompañan muy bien la adición del baúl, que en este caso no es el resultado accidental de pegarle un conjunto a la cola del carro sin continuidad con las líneas, como, por ejemplo, se vio con poca fortuna en el Renault Symbol. Naturalmente, la ganancia es el espacio de carga, muy generoso en relación con el segmento donde compite y cuyos elementos mecánicos y de vestiduras le agregan 10 kilos al peso con respecto al hatchback.



La parte mecánica es idéntica, armada alrededor del motor 1,5 de cuatro cilindros, con el sistema Skyactiv-G, que se caracteriza por su elevada relación de compresión de 12 a 1, con inyección directa y un diseño de las cámaras y las cabezas de los pistones que permite esas presiones internas sin pistoneo, usando en cualquier condición de altura y calor la gasolina corriente. Tiene una entrega de 106 caballos con un torque de 14-17 kgm a las 4.000 rpm. Para su peso, entre 1.040 y 1.070 kilos, dependiendo de las cajas y equipos, la relación kilos/potencia en el mejor caso es de 9,81, lo cual indica que el acelerador no despierta ningún furor en el andar.

.

Pero es que los motores Mazda son así: pensados para ser económicos y disciplinados en sus funciones, antes que para sobresalir por grandes aceleraciones o velocidades. Lo hacen todo bien, sin excesos de adrenalina.



Las cajas de velocidades mecánica o automática son ambas de seis marchas adelante con relaciones muy similares y evidentemente largas en quinta y sexta, destinadas al crucero en plano.



El conjunto es compacto, perfectamente ajustado, intuitivo en el manejo gracias a las ayudas de conducción que se apoyan en un control vectorizado del torque, que se entrega de manera exacta y balanceada a cada rueda, evitando sacudidas a los ocupantes, y da una tenida y trayectoria precisas en las curvas. Este sistema trabaja en conjunto con los computadores del Skyactiv para repartir la fuerza de la manera más precisa a la parte rodante.

.

Mazda lo ofrece en cinco versiones, que en realidad son tres niveles de equipo y sus subdivisiones con caja manual o automática. La oferta empieza en 45,2 millones de pesos y sube hasta 59,9 millones con el nombre de Grand Touring LX, que se explaya en servicios de tipo como cambios desde el timón, asientos en cuero, pasando por el monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, display en el parabrisas y más minucias.



Quizás sea más interesante citar que el más barato trae seis airbags, dirección electroasistida, sistema de ayuda de arranque en pendiente, frenado autónomo, controles dinámicos de estabilidad y tracción.



Es inevitable pasar por la descripción de conectividad, que parte del sonido de alta calidad y navegación autónoma en las versiones más equipadas, y con la conexión a internet del celular, lee en voz alta mensajes SMS, así como otros servicios de redes sociales (Facebook y Twitter, por ejemplo). Todo va desplegado en una pantalla táctil y de control remoto que también maneja las funciones y controles generales del vehículo.

.

DATOS



El baúl del Mazda 2 luce perfectamente acoplado con toda la línea y es elegante, armónico, a tal punto que uno podría definir este nuevo carro como el ‘Mazda 2,5’, pues a la vista es un Mazda más pequeño.



Los controles son tan simples como funcionales, todos pensados para dar la mayor información con la mínima distracción al manipularlos. El velocímetro es digital y cuando aparece la pantalla en el parabrisas se reproducen toda la información técnica y la asistencia para la navegación.



Todas las características técnicas se mantienen idénticas y se resumen en un carro de alta confiabilidad, rendimiento muy eficiente, de una seguridad superlativa que ha sido la referencia de la gama del mercado.

.

Las versiones

Prime MT: $ 45.150.000

Prime AT: $ 48.150.000

Touring MT: $ 49.650.000

Touring AT: $ 52.400.000

Grand Touring MT: $ 54.950.000

Grand Touring AT: $ 57.450.000

Grand Touring LX: $ 59.900.000



Principales competidores:

Chevrolet Sail LS: 35 millones

Ford Fiesta SE: 42 millones

Kia Rio SC: 51,5 millones

Nissan Versa Sense: 45 millones

Renault Logan Life+: 38,7 millones

Suzuki Swift Dzire GL: 42 millones

Volkswagen Voyage Trendline: 35,5 millone