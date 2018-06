Mazda CX-3 2019

El nuevo modelo fue presentado en el pasado Salón de Nueva York en donde se anunció su comercialización en las vitrinas estadounidense y europea, sin embargo también se incluyó nuestro país como uno de los primeros destinos para su comercialización.



Se estrenan dos versiones de entrada, con las que se completan cinco variantes con cuatro niveles de equipamiento: Prime MT, Prime AT, Touring AT, Grand Touring AT y Grand Touring LX AT AWD. Bajo su capó, esta Mazda cuenta con motor 2.0 de 147,5 caballos de potencia a 6.000 r.p.m y 19,88 kg-m de torque a 2.800 r.p.m.



.

Entre las novedades de la CX-3 2019 se destacan los acabados de gama superior y el sistema de control G-Vectoring que suaviza los cambios bruscos de movimiento que generan las fuerzas G sobre el cuerpo, entregando mayor confort, estabilidad optimizada y una respuesta más rápida en la dirección.

Trae una nueva parrilla delantera con aspecto más fino y audaz, compuesta de líneas horizontales de diferente espesor, lo que hace relucir cada elemento principal de la parte frontal. El número de barras de la rejilla aumentó de 7 a 8, para proporcionar mayor sensación de profundidad.



En las CX-3 Touring y Grand Touring se agregó el color negro brillante al marco de las luces antiniebla y unas molduras decorativas en la parte inferior de la defensa. El diseño de las luces ledes también se modificó pasando de la forma ovalada a una completamente circular.



.

En su habitáculo se incorporó la consola central y se pusieron descansabrazos traseros con portavasos en las versiones Touring y Grand Touring. La Mazda CX-3 incluye elementos de insonorización en los paneles de las puertas delanteras y traseras, lo que sumado al mayor espesor de los vidrios traseros, anula en gran medida los ruidos provenientes de la carretera.

.

Su sistema multimedia Mazda Connect incluye el botón multicomando, Bluetooth, pantalla táctil de 7 pulgadas, controles desde el volante y comandos de voz, entre otras funciones. Para la versión más equipada se ofrece sistema de sonido Bose con siete parlantes y navegador GPS.



La CX-3 tope de gama incluye la versión actualizada del sistema inteligente i-AWD de Mazda. Este dispositivo evalúa las intenciones del conductor a través de operaciones de manejo para ajustar con precisión la distribución del torque sobre los ejes delantero y trasero y así ofrecer más seguridad en el desplazamiento sobre cualquier superficie. Para todas las versiones ahora el freno de mano es eléctrico y viene con una nueva función Auto Hold de retención automática de frenos.

Precios

CX-3 2.0 MT 4X2 Prime, $64.800.000

CX-3 2.0 AT 4X2 Prime, $67.800.000

CX-3 2.0 AT 4X2 Touring, $74.150.000

CX-3 2.0 AT 4X2 Grand Touring, $80.950.000

CX-3 2.0 AT 4X4 Grand Touring, LX $88.900.000