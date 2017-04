Incluye un interior de lujo, sistemas de seguridad activa de última generación, nuevos trazos aterrizados al lenguaje de diseño ya conocido de Mazda y un tren motor armado con tecnología Skyactiv.



El minideportivo MX-5 (Miata) estrena de todo en su cuarta generación. De hecho, es muy poco lo que hereda de su inmediato antecesor, como casi nada lo que evoca de los primeros ejemplares que rodaron por allá en 1990, los mismos que inauguraron el segmento de los roadster accesibles a los usuarios de buen gusto e ingresos ‘terrenales’.

Este, en particular, fue marcado como 2017 y con el apellido RF (Rigid Roof). Se diferencia del MX-5, a secas, porque lo armaron con techo rígido (de lona el otro) de apertura eléctrica tipo targa, que deja inamovible la zona posterior del armazón mientras descubre, exclusivamente, el área de los asientos.



Adentro también se estilizó, al menos en la versión Grand Touring LX comercializada en Colombia: asientos en cuero tipo ‘cubo’, un panel de instrumentos más actual -incluida la pantalla digital incrustada sobre la repisa frontal- y controles del timón, de la consola central y del descansabrazos de la puerta instalados con total ergonomía para evitar distracciones durante el rodaje. Todos estos aportes logran transmitir esa sensación de deportividad que siempre ha caracterizado a este modelo desde su nacimiento.

Pero decimos ‘sensación’ porque, a pesar de su figura musculosa, la velocidad no es su virtud más destacada. Nunca lo ha sido. De hecho, el Miata de marras nació con un motor de 1,6 litros que desarrollaba justos 120 caballos de potencia, el cual fue reemplazado tiempo después por otro de 1,8 litros, de rendimiento un tanto más estimulante, hasta desembocar en el de 2,0 litros que lo mueve desde 1998 y el cual, en la versión 2017, integra la aplaudida tecnología Skyactiv con la que logra 158 caballos de potencia y 200 Nm de torque junto a una transmisión automática Activematic de seis velocidades.



Estas cifras se traducen en un despegue más bien escalonado y un comportamiento suficiente para la ciudad y la carretera, aunque destacado en pruebas extremas de cruce y frenado gracias a los sistemas dinámicos de estabilidad y tracción que distribuyen el agarre de cada llanta a altas velocidades de acuerdo con el uso extremo en curvas cerradas y pruebas de eslalon.

El armazón central, fabricado en aluminio (de buena torsión y bajo peso), y la destacada distribución de los 1.118 kilos que debe mover también son responsables de su dinamismo y contribuyen a sentirlo como una extensión del cuerpo, tal como demanda la filosofía ‘Jinba-Ittai’ (jinete y caballo en unidad), con la cual Mazda ha fabricado los más recientes modelos de su portafolio.



Esto último es, tal vez, su mayor cualidad: cuando se les exige a los pistones, resulta inevitable sentirse al mando de un deportivo de quilates gracias, entre otras razones, al sonido del motor y a detalles como el modo de conducción Sport que cambia el mapeo de la caja; la impulsión trasera, clave cuando se cruza a altas velocidades; el tamaño de la carrocería (3.915 milímetros de longitud y 1.735 de ancho total), y la distancia entre ejes de 2.310 milímetros, que permitió una cabina muy cómoda para dos pasajeros, a pesar de ser más pequeño que el modelo precedente.

La nariz extendida de la carrocería fue pensada también para favorecer el habitáculo, pues no solo ayuda con la aerodinámica, sino que les permitió a los diseñadores atornillar el eje delantero alejado de este y, consecuentemente, evitó que los montículos de la cavidad de las llantas lo invadieran. Esta decisión desembocó en un piso plano y profundo para estirar las piernas sin problemas, muy útil en autos pequeños como este.



En protección a los ocupantes tampoco se queda corto: cuatro airbags (dos delanteros y dos laterales), columna de dirección y pedal del freno colapsibles, monitoreo de punto ciego, alertas de tráfico cruzado y de abandono de carril, control automático de luces altas, señal trasera de frenado de emergencia y asistente de arranque en pendientes forman parte de los sistemas de seguridad pasiva y proactiva i-Activsense, como los bautizó Mazda.

Se les unen soluciones activas de seguridad de última generación, como los controles de estabilidad y tracción descritos atrás, los frenos ABS con distribución y asistente de frenado, los bombillos ledes para marcha diurna y los sensores de parqueo, además de limpiaparabrisas de accionamiento automático, control de velocidad crucero, encendido del motor sin intervención de la llave, monitoreo de presión de llantas y aire acondicionado automático.



Naturalmente, el MX-5 se mueve solo en el segmento de los descapotables deportivos ‘baratos’, pues otros vehículos del mismo estilo presentes en nuestro país, como el Audi TT Roadster, el Mercedes-Benz SLC o el Mini Cabrio se ubican por encima en precio y pedigrí y son sedanes acomodados a estas soluciones, mientras que el Miata es nacido deportivo, biplaza, al mejor estilo inglés, pero con la confiabilidad japonesa que lo hace ideal y divertido para cualquier uso.

Manuel Orduz

Seis claves del Miata



LOS ESPEJOS LATERALES de color negro no van atornillados al pilar A, sino a la puerta. Se operan eléctricamente desde el reposabrazos del lado del conductor y, por su forma, contribuyen con la aerodinámica del vehículo.



EL ANCHO DE LA CARROCERÍA remarca su deportividad, al igual que la línea lateral, que le da una sensación de movimiento al diseño del vehículo: es el nuevo estilo incluido en todos los modelos de Mazda, llamado Skyactiv Body.



LAS UNIDADES DE LUZ DELANTERAS recrean la mirada de los felinos e incluyen bombillos ledes de marcha diurna. Además de ajustar automáticamente la altura del haz, regula el uso de las ‘plenas’ para no encandilar al vehículo que circula por la vía contraria.



LAS LUCES TRASERAS son mucho más discretas que las de su predecesor y se incrustan en la carrocería para no interrumpir el flujo del aire. Su iconografía de dos cuerpos se ajusta a la línea del vehículo y lo hace ver más deportivo.



LOS RINES NEGROS de 16 pulgadas calzan llantas run-flat, que no requieren caucho de repuesto, y van ajustados a una suspensión delantera independiente de doble brazo oscilante con barra estabilizadora, y trasera independiente de multibrazos, también con barra estabilizadora.



LA REJILLA DELANTERA fue atornillada a la misma altura de dos prominentes entradas de aire para no interrumpir la línea aerodinámica que arranca en la nariz y recorre todo el vehículo, aun si circula con el techo abierto.

El baúl no se afecta

La apertura del techo (en 13 segundos) es la apuesta más arriesgada de Mazda, pues, por primera vez, el Miata no se expone completamente al sol para no afectar su propia aerodinámica, la cual se logra con un frente estilizado y moldeado que le permite al aire fluir sin obstáculos y un panorámico trasero resguardado por dos enormes parales que hacen las veces de barra antivuelco. Además, la cubierta no invade el baúl de 127 litros al desplegarse.

Un verdadero roadster

La deportividad de la cabina no difiere en nada de la pinta exterior y, por el contrario, es el ingrediente principal para sentir el manejo ágil y divertido propio de carrocerías como la del MX-5. Además de los asientos con calefacción y los acabados de buena calidad, el conductor y su acompañante tienen acceso a un sistema de sonido con nueve parlantes Bose y una pantalla táctil TFT de siete pulgadas para el manejo de la conectividad vía Bluetooth y el navegador.

DATOS

113 millones de pesos cuesta el Mazda MX-5 Grand Touring LX, la única referencia que se comercializa en nuestro país. Los usuarios pueden elegir entre dos estilos de tapicería (ambos en cuero) y techo de color negro o del mismo tono de la carrocería.



Con el nuevo MX-5, Mazda completa su portafolio inspirado en el nuevo ADN bautizado por la compañía ‘Kodo, el alma del movimiento’, que se traduce en líneas onduladas que recorren toda la carrocería y le dan un aspecto rudo y, por sus dimensiones y prestaciones, lo hacen muy divertido de conducir.