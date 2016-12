La mueve el primer motor Skyactiv turbocargado de la marca e incluye un buen paquete de confort para atraer a los usuarios más exigentes.



Mazda puede anunciar con tranquilidad que el portafolio Kodo (su nueva tendencia de diseño) está completo. A los modelos CX-5 y Mazda 6 les siguieron los compactos Mazda 2 y Mazda 3, la pick-up BT-50, el deportivo MX-5 Miata (a un ‘cacho’ de llegar al país) y ahora esta, la enorme, remodelada y pomposa CX-9, SUV familiar que irrumpe en nuestro mercado proveniente de Japón con argumentos muy sólidos para competir en la gama media de lujo.



Además de sorprender por su trazado exterior (definitivamente más atractivo que el de su antecesora), los diseñadores le acomodaron la primera máquina de tecnología Skyactiv-G ayudada por un turbo de presión dinámica (único en su tipo), el cual varía la presión de gases en función de la velocidad del motor, tecnología que busca un comportamiento más ágil y deportivo del vehículo y progresos en la reducción del gasto de combustible.



Es lo que prometen, en general, los motores Skyactiv-G patentados por Mazda: una mejora del 15 por ciento en el consumo y en el torque, desde velocidades medias y bajas, en virtud del rediseño de los pistones (que permiten una distribución más eficiente de la mezcla de aire y combustible hacia la cámara).

.

Específicamente, frente al timón de la CX-9 turbocargada, esto se traduce en una respuesta destacable cuando se aprieta el acelerador, especialmente en el modo Sport, al que se puede acceder moviendo el switch ubicado en la con sola central y que hace las veces de convertidor de torque para una aceleración mucho más picante, algo que no es lo más apreciable en los modelos de Mazda, pero que aquí resulta su mejor bondad gracias a la tecnología descrita arriba, con un consumo que promedió, de acuerdo con las cifras arrojadas por el computador a bordo, 25 kilómetros por galón (a la altura y el régimen de Bogotá).



La eficiencia de este motor de 2,5 litros es atribuible también a una transmisión Activematic de seis marchas, cuyo comportamiento es casi imperceptible entre cambio y cambio, incluso cuando se accede al modo manual de conducción, utilizando la palanca de cambios, una maniobra que sería mucho más cómoda de realizar con levas en el volante, sistema cada vez más común en vehículos de alto performance como el que nos ocupa, pero ausente aquí.

.

.

Decimos esto porque una de las mayores promesas de la nueva CX-9 es la seguridad, traducida aquí en seis bolsas de aire (dos delanteras, dos laterales y un par más de cortina) y cámara de reversa con sensores de parqueo, además de impulsión permanente AWD con controles de tracción y estabilidad y las masivas llantas de 20 pulgadas, virtudes especialmente agradecidas cuando se cruza con el pedal a fondo en la carretera.



Estas soluciones, como el asistente de arranque en pendientes, la de frenado delantero, que detiene el vehículo ante la inminencia de un choque si nota que el conductor no lo hace (a una velocidad no mayor de 30 km/h), el de frenado trasero, que hace lo propio en reversa a no más de 8 km/h, el monitoreo de punto ciego y el auxiliar de iluminación frontal (que prende los bombillos ledes cuando baja la visual y aumenta o disminuye el haz de luz para alumbrar adecuadamente el camino o evitar encandilamientos), forman parte del paquete que Mazda bautizó i-Activsense y que le viene aplicando a todo su portafolio.

.

Destacable es el head-up display, el cual no refleja el velocímetro en una pequeña pantalla transparente detrás del timón (como sucede en las versiones más equipadas de los Mazda 2, 3 y 6), sino directamente en el vidrio panorámico, a una altura que el conductor puede regular de acuerdo con su estatura y que resulta muy útil en ciudades caóticas como las nuestras, pues no solo muestra la velocidad a la que circula, sino que advierte la presencia de vehículos o motos a lado y lado y le indica al conductor si se está desviando inexplicablemente de su carril.



La comodidad de la cabina es otra de sus virtudes, especialmente para quienes viajan en los asientos delanteros, los cuales se pueden acomodar eléctricamente e incluyen calefacción que cada uno puede regular a su gusto, como la climatización, que también es dual.

.

.

Los pasajeros de la banca posterior también tienen su propia rejilla con regulador de intensidad de la climatización para viajar en un piso térmico diferente al del piloto y copiloto, si lo desean, y que sirve también para los pasajeros que se ubican en los dos asientos que se guardan en el baúl y se despliegan individualmente para no sacrificar todo el maletero.



No son los puestos más cómodos (ninguna tercera banca plegable lo es), pero delata su vocación claramente familiar, con descansabrazos que sirven también de portavasos, guantera generosa y un equipo musical con 12 bocinas para un sonido envolvente en toda la cabina.



Los asientos forrados en cuero negro y la consola central -también en piel, pero color vino tinto- le dan un contraste muy interesante al interior, gracias también al techo corredizo de cristal, el volante de tres radios con botones para manejar sonido, teléfono, control crucero y computador a bordo y la pantalla central de ocho pulgadas incrustada en el millaré.

.

Cinco claves de la CX-9



LOS ESPEJOS LATERALES con luces de cruce se accionan desde el puesto del conductor, pero no se pliegan automáticamente, algo que sería muy útil en parqueaderos muy estrechos dado el generoso volumen de la carrocería.



EL FRENTE DE LA CX-9 es imponente gracias a la enorme parrilla tridimensional propia del diseño Kodo de Mazda, con unidades de luz más estilizadas y diminutas exploradoras incrustadas bajo el parachoques, a lado y lado de la entrada de aire inferior.



LA NUEVA CARROCERÍA es más grande y robusta que la de su antecesora, con un peso al vacío de 1.955 kilos. Mide 5.075 milímetros de largo, 1.960 de ancho y 1.747 de alto total, con trochas delantera y trasera de 1.663 milímetros.



LA TAPA DEL BAÚL DE 810 LITROS (con la tercera fila de asientos plegada) es eléctrica y se acciona desde la cabina. También usando remotamente la llave o hundiendo un botón ubicado en la misma puerta. Incluye un generoso spoiler y guarda la cámara de reversa.



LOS RINES DE 20 PULGADAS de aleación de aluminio van anclados a una suspensión independiente tipo McPherson con barra estabilizadora adelante e independiente con multibrazos y barra estabilizadora atrás. La distancia entre ejes es de 2.930 milímetros.

Creció en comodidad

​

Las generosas dimensiones de la carrocería permitieron trazar una cabina muy confortable, con tres filas de asientos forrados en cuero, incluidos los dos que se alzan desde la base del baúl y que logran diversas opciones de espacio de carga gracias a que se pueden maniobrar individualmente. Esas tres hileras suman seis anclajes Isofix para sillas infantiles y están protegidas por dos airbags de cortina que cubren todo el habitáculo.

.

Al servicio del conductor

​

Los diferentes ajustes del vehículo, como los de sonido, teléfono, navegador o personalización de algunos de sus sistemas, se realizan a través de una perilla ubicada en la consola central que mueve el cursor en la pantalla de ocho pulgadas, y a través de comandos de voz. El freno de mano electrónico, ubicado al lado de la palanca de cambios, se acciona automáticamente cuando el vehículo está en modo ‘parking’ y se suelta cuando el conductor lo pone en marcha.

.

Algunos competidores

CHEVROLET TRAVERSE LT

Equipa un motor de 3,6 litros que logra 281 caballos de potencia a 6.300 rpm con un torque de 361 Nm a 3.400 rpm, unido a una caja secuencial de seis marchas y tracción en las cuatro ruedas. Tiene rines de 20 pulgadas, siete airbags y siete puestos. Origen: Estados Unidos. $146 MILLONES



DODGE DURANGO LIMITED

Funciona con tracción 4x4 y un motor de 3.600 cm3, de 290 caballos de potencia a 6.400 rpm y 353 Nm de torque a 4.800 rpm, unido a una caja de ocho marchas con levas en el timón. Incluye airbags delanteros y laterales, rines de 18 pulgadas y siete puestos. Origen: Estados Unidos. $155 MILLONES



FORD EXPLORER LIMITED

Esta familiar de motor de 3,5 litros y 290 caballos de potencia a 6.500 rpm, con torque de 346 Nm a 4.100 rpm, se mueve con caja automática de seis marchas, tracción en las cuatro ruedas y rines de 20 pulgadas. Equipa siete sillas e igual número de airbags. Origen: Estados Unidos. $156 MILLONES



HONDA PILOT PRESTIGE

Su motor de 3.471 cm3 logra 280 caballos de potencia a 6.000 rpm y un torque de 262 Nm a 4.700 rpm. Lo ayudan una caja automática de seis velocidades y la tracción, que en esta versión es delantera. Tiene rines de 18 pulgadas, seis airbags y siete sillas. Origen: Japón. $159 MILLONES



KIA SORENTO TRUST DYNAMIQUE

Su motor de 3,3 litros brinda una potencia de 266 caballos a 6.400 rpm y un torque de 314 Nm a 5.300 rpm, conectado a una caja automática con modo manual de seis marchas y tracción total. Equipa rines de 18 pulgadas, seis airbags y tres filas de asientos. Origen: Corea. $150,4 MILLONES



NISSAN PATHFINDER EXCLUSIVE

Lo mueve una máquina de 3.500 cm3, con caja CVT y tracción en las cuatro ruedas, que llega a 260 caballos de potencia a 6.400 rpm con un torque de 325 Nm a 4.400 rpm. Lo equiparon con rines de 18 pulgadas, seis airbags y tres filas de asientos. Origen: Japón. $153 MILLONES

.

DATOS

​

155,3 millones de pesos cuesta la única versión de la SUV CX-9 que llegará al país, bautizada Grand Touring LX. Será lanzada por Mazda Colombia en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá de noviembre próximo.



La instalación de sonido con 12 bocinas bose y puerto USB con función para Ipod, al igual que el GPS o el acceso a internet y las redes sociales (Twitter y Facebook) con aplicación AHA, forman parte del sistema de Infoentretenimiento Mazda Connect.