El modelo llegará en dos versiones -GT y GT C-, de las que a pesar de compartir la misma mecánica, la segunda opción entrega casi 90 caballos más.



La principal diferencia estética con respecto al carro coupé presentado hace dos años, se evidencia en la parrilla AMG Panamericana, proveniente del Mercedes-AMG GT3, la cual incluye unos listones verticales cromados.



Mercedes-AMG GT Roadster

Los dos carros estrenan unos rines de nuevo diseño, de 19 y 20 pulgadas de diámetro, e incorporan el característico spoiler de despliegue automático. El sistema de escape deportivo es de nueva factura.

En cuanto a la cubierta del convertible, se optó por una de lona practicable de tres capas y accionamiento eléctrico, que minimiza el peso total del auto. Así, el GT Roadster se ubica en 1.595 kilos, mientras que el GT C Roadster lo hace en 1.660. El techo se abre o se cierra en apenas once segundos y se puede hacer en movimiento, a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.



Adentro, ambas versiones difieren en sus acabados y particularmente en la tapicería, que en para el Mercedes-AMG GT C Roadster se ofrece en cuero Nappa de color beige. Para mantener el cuello de cada pasajero siempre a temperatura estable, se pueden incorporar opcionalmente los dispositivos Airscarf en los asientos.



Mercedes-AMG GT Roadster

Mecánicamente, se destaca su motor V8 4.0 biturbo, visto en la versión coupé, cuya potencia para la opción GT Roadster es de 476 caballos y su par motor de 630 Nm. Para el GT C Roadster, se elevan a 557 caballos y a680 Nm, respectivamente.



Las aceleraciones de cero a cien, en ese mismo orden, las hacen en 4 y en 3,7 segundos, con unas velocidades tope de 302 y 316 kilómetros por hora. Ambas ediciones asocian transmisiones AMG Speedshift DCT de doble embrague y siete velocidades e incorporan diferencial autoblocante. Sus amortiguadores traseros son los AMG Ride Control de dureza regulable.