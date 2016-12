No se descuidaron para nada los detalles de lujo y confort que lo han caracterizado siempre. A Colombia llegará en las versiones E200 Avantgarde y E200 Exclusive.



′Moderno, elegante y dinámico' es como definen los representantes de Mercedes-Benz la décima generación del emblemático Clase E, que llega a Colombia con una pinta exterior más deportiva si se le compara con el modelo inmediatamente anterior, un interior que no cede en sobriedad ni elegancia, y detalles tecnológicos a tono con lo exigido por los nuevos consumidores.



Ese afán por atrapar a los hijos de los hijos de los hijos de los más fieles clientes de la marca desembocó en una carrocería que deja de lado los trazos angulados y conservadores y se concentra en formas orgánicas, con unidades de luz led más moderadas, especialmente atrás, en donde se borraron de tajo los enormes stops envolventes de su antecesor para darles paso, de nuevo, a discretas luminarias instaladas a lado y lado de la tapa del baúl.



La parrilla delantera sigue siendo típicamente Mercedes, pero como lo viene proponiendo la marca desde hace unos años en este modelo y con el exitoso Clase C, puede tratarse del legendario armazón trapezoidal de tres barras longitudinales y el símbolo de la compañía erguido sobre el capó o de un diseño más actual, con dos enormes travesaños y la estrella instalada en todo el centro de esta para darle un aire más agresivo.

Mercedes-Benz Clase E

El mensaje aquí es simple: hay Clase E para todos y ya no solo para quienes exigen una limusina vestida de frac. De hecho, a Colombia llegará en las versiones Avantgarde, con rines deportivos y molduras interiores en aluminio, y Exclusive, con aros más sobrios, molduras en madera de fresno, asientos en cuero y la estrella ubicada sobre la tapa del motor.



Ambos vienen marcados como E200, con el mismo motor 2,0 litros turbocargado de 184 caballos de potencia del C200, pero unido a la nueva caja automática G-Tronic de nueve velocidades que permite circular a bajo régimen para una mayor eficiencia en el consumo o con las revoluciones a tope para sacarle todo el jugo al vehículo. En otras palabras, no se comercializará con otros motores o más opciones de equipamiento, al menos por ahora.



Los accesorios de tecnología y confort son idénticos en uno y otro, incluido techo corredizo panorámico, aire acondicionado de dos zonas, cámara de reversa, levas de cambios en el volante (forrado en cuero napa en ambas versiones), sensores de luz y de lluvia, asientos delanteros ajustables eléctricamente y sistema de aparcamiento automático en paralelo, que permite maniobrar caja y pedales mientras el vehículo mueve el timón autónomamente.

Mercedes-Benz Clase E

En seguridad, incluyen un novedoso sistema llamado Pre-Safe Sound, que emite una señal acústica a través del sistema de sonido cuando ‘siente’ la inminencia de un choque y prepara a los ocupantes para resistir el ruido del impacto con el fin de reducir la carga acústica en los oídos: ‘suena’ útil, pero mejor no llegar a esas instancias ni a las del inflado de los airbags delanteros, laterales, y los de tórax y cadera para conductor y acompañante.



El paquete de protección contempla también frenos ABS con distribución de frenado, sistemas de detención independiente, que ayuda a presionar el pedal cuando el vehículo nota que el conductor no lo hace con decisión, control de tracción, función de arranque en pendientes y alerta de cansancio (regulable), el cual prende las alarmas cuando nota una conducción errática.



Aunque estos E200 no son los más equipados del mercado (en Europa, el Clase E se puede pedir con motores de seis cilindros, de diésel o de gasolina, tecnología híbrida, tracción 4Matic y molduras AMG, entre otros), sí res-ponden a las expectativas de quienes buscan un Mercedes de proporciones más generosas que las de los modelos de entrada y acabados refinados, como lo exige su legado.

Por su confort y acabados, se puede decir que es un Mercedes en toda su extensión, de dimensiones importan-tes, incluso mayores que las del Clase E actual. Y, como sucede con la marca de la estrella, dotado de una serie de sistemas de confort antes exclusivos de sus modelos más costosos.

Mercedes-Benz Clase E

Cuatro claves de la nueva Clase E



EL CAPÓ es más largo y aerodinámico que el del modelo anterior, y los pliegues que recorren la carrocería de adelante hacia atrás son mucho más amigables con el flujo del aire. Esto permitió un coeficiente aerodinámico récord para este tipo de carrocerías: 0,23 Cx.



AMBAS VERSIONES (Avantgarde y Exclusive) incluyen techo panorámico y están equipadas con los mismos accesorios de seguridad y confort, incluidos espejos exteriores con luces de cruce, control crucero y modos de manejo Dynamic Select.



EL BAÚL de 540 litros es idéntico al del antecesor y está flanqueado por las ópticas traseras que se pueden obtener opcionalmente con una iluminación especial, bautizada ‘stardust’, la cual evoca el “polvo de las estrellas de la Vía Láctea”. Esta tecnología es, por supuesto, nueva en este modelo.



A PESAR DE SU VOCACIÓN más deportiva, es 43 milímetros más largo que el modelo anterior, aunque su distancia de piso a techo es tres milímetros menor y el ancho se redujo en dos milímetros. Por supuesto, la distancia entre ejes también aumentó: es 65 milímetros superior.

Mercedes-Benz Clase E

Una cabina que crece

Al ampliar la distancia entre ejes creció el espacio interior, una ventaja que agradecen especialmente los pasajeros posteriores, que ganaron seis milímetros de espacio para las piernas y cuatro para los hombros. Esta renovación es especialmente atractiva en el modelo Exclusive, diseñado para quienes les gusta sentirse más ‘elegantes’. El tren delantero creció 20 milímetros y el trasero siete, una ventaja que se percibe durante el rodaje, suave y silencioso.

Mercedes-Benz Clase E

Comodidad cinco estrellas

En su interior pueden viajar cómodamente cinco pasajeros, que tienen acceso a un sistema de sonido Audio 20 con conexiones para USB y maniobrable a través de una pantalla de 8,4 pulgadas, que permite navegación con GPS Garmin con mapas Map Pilot, sistemas audio streaming y media interface, conexión a internet y manos libres Bluetooth. Como novedad, el conductor puede ‘arrastrar’ los íconos de la pantalla con las yemas de los dedos a través de mandos digitales ubicados en el timón.

Mercedes-Benz Clase E

DATOS

178 millones de pesos cuesta cada uno de los modelos, que llegan al país en las versiones Avantgarde (deportiva) y Exclusive (elegante). Aunque el modelo AMG aún no ha salido a los mercados mundiales, los representantes de la marca en nuestro país planean comercializarlo, a mediano plazo, junto con los modelos A 45, CLA 45, GLA 45, C 63 Y GLS 63, también con tecnología AMG.



El panel táctil de la consola central reconoce la escritura natural de quien solicita una canción o una llamada telefónica, y a través de esta se puede acceder rápidamente a la climatización o a los diferentes sistemas de conducción. También equipa accionamiento de radio y teléfono por voz.