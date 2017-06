La nueva Multistrada 950 toma elementos de las Multistrada 1200 y 1200 Enduro, así como el motor de la familia Hypermotard, para cumplir su cometido.



La carretera de prueba alterna secciones de largas rectas y rápidas curvas abiertas con otros sectores lentos y estrechos. El caluroso clima heredado de la región del Sahara es aminorado por un viento predominantemente fuerte, en tanto que el paisaje, a pesar de ser seco y desértico, tiene una belleza particular.

Ese es el panorama de la carretera que da la vuelta a Fuerteventura, una de las islas más grandes de Islas Canarias, que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de recorrer conduciendo la nueva Ducati Multistrada 950. Según la marca, no se trata únicamente de un modelo más versátil y accesible (mas no muy asequible) que apelará a un rango más amplio de clientes, sino de una moto apta para todo terreno y para todos los estilos de motociclistas.



La 950 es entonces una especie de “grandes éxitos” de Ducati, tomando elementos de diferentes partes del portafolio para darle una personalidad única. En ese sentido, el motor es el Testastretta 11° de 937 cm3 usado por la familia Hypermotard, con los mismos 113 caballos de potencia y 96,2 Nm de torque, pero equipado con una nueva inyección Bosch y cambios en la admisión y el escape. ‘Testastretta’ es una palabra Ducati e italiana que significa culata o cabeza de cilindros, testa, y tettra, que hace referencia a que tiene cuatro válvulas por pistón.

Desde el ‘pico’ hasta el depósito, el diseño es casi un dibujo calcado de la Multistrada 1200 (que también prestó su chasís), mientras que de ahí hacia atrás la herencia viene de la 1200 Enduro. Es importante destacar que la rueda delantera es de 19 pulgadas, los 840 mm de altura de la silla la hacen la Ducati más baja de fábrica (también se puede optar por una silla más baja o más alta en 20 mm) y la distancia entre ejes de 1.594 mm busca optimizar la comodidad y la distribución del peso.



A lo largo de las largas rectas y curvas rápidas, explorar la entrega del motor es un placer. Apenas superadas las 2.000 rpm se siente un empuje contundente que se estira de forma lineal hasta pasadas las 9.000, momento más que óptimo para subir de marcha. Allí entran en juego un embrague y una palanca de cambios precisos, cuyo único achaque (experimentado también por otros colegas) fue una caída en un falso neutro al pasar de cuarta a quinta acelerando a fondo.

Cambia el paisaje, comienzan los caminos estrechos de curvas cerradas entre las montañas, y la 950 no deja de sentirse a gusto. Los frenos llegan directo de la 1200, así que al tener que lidiar con un conjunto más ligero las desaceleraciones y detenciones son perfectas. Allí mismo se siente cómo la nariz ‘se clava’ debido a la configuración blanda de la suspensión, un comportamiento tan poco molesto como fácil de regular con las herramientas incluidas.



En todos los sectores de curva las llantas Pirelli Scorpion Trail II forman una pareja ideal con el delicioso asfalto canariense, dando como resultado un agarre y estabilidad que permiten acostar la moto con una confianza inquebrantable. Los cambios de dirección al enlazar una curva con la otra se hacen con total sencillez, y si se llega a la salida en un cambio más arriba, el torque se asegura de no tener que rebajar marcha, pues recupera rápidamente la velocidad.

Las bajas velocidades tampoco son problema para maniobrarla fácilmente. Tal vez la ficha técnica declare 227 kg, pero el bajo centro de gravedad y la excelente distribución de pesos reducen al máximo la necesidad de apoyar los pies en el piso, incluso con la silla a la altura de fábrica y los 1,73 metros de estatura de quien escribe.



Aunque es claro que el ambiente canariense fue elegido por las condiciones ideales para mostrar lo mejor de esta 950, y que distan mucho de lo que podría encontrarse en nuestro país, donde sería ideal tener un nuevo contacto con ella, no queda duda de que Ducati consiguió lo que buscaba a nivel de clientela internacional.

La Multistrada 950 es grande e imponente, pero no intimidante; es rápida y potente, pero supremamente manejable; es cómoda y estable a altas velocidades, pero no está fuera de lugar en maniobras lentas; responde todas las exigencias del piloto, pero no se olvida de llevar al pasajero sin reparos.



En resumen, una moto para todo y para todos… Bueno, para todos aquellos que puedan invertir prácticamente 70 millones de pesos en una moto.

Daniel Otero

Asistimos al lanzamiento de la Ducati Multistrada 950 en Fuerteventura, Islas Canarias, por una cordial invitación de Ducati Colombia

Total comodidad

A lo largo de la ruta la comodidad sobresalió. El mullido de la silla es adecuado para recorrer lar-gas distancias, la altura del visor es fácilmente regulable, incluso en movimiento, y la posición de manejo no tiene reparos. Aunque no la probamos como pasajero, un colega que lo hizo reportó un viaje confortable con todo y su peso, que sobrepasa las tres cifras.

DATOS



La 950 cuenta con los modos de manejo Urban, Enduro, Touring y Sport, los dos primeros entregan 75 caballos y los otros dos, 113. Cada uno tiene su propio ajuste de acelerador, ABS y control de tracción.



El precio de 65,3 millones de pesos es para la 950 roja, y si se quiere blanca cuesta 66,1 millones. En cada color llegará solo una unidad equipada de fábrica con el paquete Touring, que agrega maletas laterales y caballete central.

Ficha técnica

Motor: Dos cilindros

Cilindrada: 937 cm3

Potencia: 113 caballos

Caja: seis velocidades

Frenos: ABS doble disco 320 mm adelante; 265 mm atrás