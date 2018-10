Nuevas BMW R 1250 GS y R 1250 RT

Imágenes de las nuevas 1250 de BMW

Otras mejoras técnicas que se cuentan son el accionamiento del árbol de levas que se hace ahora mediante una cadena dentada (anteriormente una cadena de rodillo), un mejor sistema de suministro de aceite, válvulas de inyección de doble chorro y un nuevo sistema de escape. De serie cada una tendrá dos modos de conducción, control de tracción y asistente de arranque en pendiente.



Con el equipamiento opcional BMW Motorrad Dynamic ESA ‘Next Generation’, la amortiguación se adapta automáticamente a la situación en función del estado de conducción y de las maniobras, y además se lleva a cabo una compensación automática de la posición de conducción en todos los estados de carga. Esta función, que permite una adaptación precisa de la moto a todos los estados de conducción, logrando una óptima comodidad de amortiguación y una respuesta muy estable, ahora también está disponible para la BMW R 1250 RT.



BMW R 1250 GS

La BMW R 1250 GS incorpora ahora el faro Led de serie. Además, la luz diurna de Led está disponible como equipamiento opcional tanto para la BMW R 1250 GS como para la BMW R 1250 RT, que cuenta con faros halógenos.



Cuenta ahora con el equipamiento Connected Ride de serie, que incluye una pantalla TFT en color de 6,5 pulgadas. Junto con el mando Multicontroller BMW Motorrad de serie, el piloto puede acceder a las funciones de control y así como encontrar la mejor ruta a nuestro destino, manejar nuestro teléfono móvil o escuchar música mientras conducimos.



La BMW R 1250 RT cuenta con una gran pantalla TFT en color de 5,7 pulgadas. El equipamiento se completa con un velocímetro y un cuentarrevoluciones analógicos, además de la Llamada de Emergencia Inteligente como opción de fábrica.



La R 1250 RT puede mejorarse todavía más con las llantas Classic o Sport de la Opción 719, un asiento exclusivo Spezial y uno de los dos acabados disponibles de pintura Spezial. También está disponible un escape deportivo HP de fábrica para los dos nuevos modelos bóxer.



La BMW R 1250 GS presenta su capacidad para realizar viajes dentro y fuera de la carretera en dos colores básicos modernos y dos acabados más llamativos. La nueva BMW R 1250 RT encarna su exclusivo carácter tourer en un color básico, dos acabados y dos pinturas Spezial Opción 719.



BMW R 1250 RT

Visión general de las nuevas R 1250 GS y R 1250 RT:



* Motor bóxer desarrollado con tecnología BMW ShiftCam para un control variable de las válvulas y la carrera de la válvula en la admisión.



* Mayor potencia en toda la gama de regímenes del motor, consumo de combustible y niveles de emisiones optimizados, mayor suavidad de funcionamiento y refinamiento.



* Más potencia y par: 100 kW (136 caballos) a 7.750 rpm y 143 Nm a 6.250 rpm (antes: 92 kW (125 caballos) a 7.750 rpm y 125 Nm a 6.500 rpm).



* Más cilindrada hasta 1.254 c. c. (anteriormente: 1.170 c. c.).

BMW R 1250 GS



* Apertura de válvula asíncrona en la admisión para un flujo optimizado y, por lo tanto, una combustión más eficaz.



* Accionamiento del árbol de levas ahora por cadena dentada (antes mediante cadena de rodillo).



* Optimización del suministro de aceite y refrigeración de la base de los pistones.



* Sensor de detonación para optimizar la comodidad del recorrido.



* Última generación de gestión del motor BMS-O y uso de válvulas de inyección de doble chorro para una combustión aún más efectiva.



* Nuevo sistema de escape para unas características de rendimiento óptimas.



* Nuevo spoiler delantero adicional en la BMW R 1250 RT.



* Dos modos de conducción, ASC y asistente de arranque en pendiente de serie.

BMW R 1250 RT

* Los modos de conducción Pro, con otros modos de conducción adicionales, control dinámico de tracción (DTC), ABS Pro (de serie en la BMW R 1250 RT), asistente de arranque en pendiente Pro y el asistente de freno dinámico (DBC), disponible como equipamiento opcional de fábrica



* Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión) “Next Generation” con función de compensación de carga totalmente automática.



* Además de la capacidad de adaptación estándar de la altura del asiento (excepción: acabado HP para la BMW R 1250 GS), amplia gama de variantes de altura de asiento de fábrica.



* Faros Led para la BMW R 1250 GS de serie y luz diurna Led para ambos modelos como equipamiento opcional de fábrica.



* Connected Ride: cuadro de instrumentos multifunción con pantalla TFT en color de 6,5 pulgadas y numerosas funciones disponibles de serie para la BMW R 1250 GS