La retocada camioneta del segmento B de Peugeot rodará en Europa con un nuevo motor de tres cilindros turbocargado, unido a una transmisión mecánica de cinco velocidades o automática ‘secuencial’ de seis, y una pinta más aventurera. No hay fecha prevista para su llegada a Colombia, pero aquí seguirá ostentando la mecánica del 2008 actual.



Peugeot presentó con bombos y platillos el retoque de su camioneta familiar 2008, que saldrá marcada como 2017 de la línea de producción de la planta que tiene la compañía en Mulhouse (Francia), luciendo un rediseño a simple vista sutil, pero de acertados enfoques en lo estético y lo mecánico.



Lo más obvio está de puertas para afuera, específicamente en la parrilla, la cual dejó de lado las barras longitudinales cromadas para dar paso a un trazado más contemporáneo en donde predomina el negro con detalles en plata y el bocel de marras que sirve de marco y exhibe el nombre ‘Peugeot’ en la parte superior.



Las líneas del capó también cambiaron. El león que identifica a la matriz francesa pasó del nicho esculpido en el borde de la tapa del motor al centro de la parrilla (justo debajo del nombre de la compañía), una decisión acertada, pues le dio preeminencia a la marca y, de paso, le concedió más estatus a este modelo en particular.



Vista de lado, la renovada SUV 2008 parece más robusta que su antecesora, pero en realidad fue armada con la misma carrocería. Esta reposa sobre una moldura en color negro que la recorre por completo para darle un aire mucho más off road, amén de los rines bicolor de 17 pulgadas de la versión GT Line, la cual no llegará a nuestro país, pero se diferenciará de las demás versiones por detalles de tecnología y confort, como los asientos forrados en cuero, el techo fijo de cristal, la cámara de reversa o el sistema de parqueo autónomo en paralelo Park Assist.



Los modelos que probamos en esta presentación serán destinados, exclusivamente, al mercado europeo, con dos motores opcionales de última generación: un HDi (diésel) de 1.560 centímetros cúbicos que desarrolla 75, 100 Y 120 caballos de potencia a 3.500 rpm, y torques de 230, 254 y 300 Nm a 1.750 vueltas, respectivamente, y la nueva y premiada máquina de tres cilindros turbocargada de escasos 1.199 centímetros cúbicos de desplazamiento, la cual logra 82, 110 y 130 caballos de potencia, con torques que van desde 118 hasta 230 Nm.

El escenario elegido para las pruebas, en los alrededores de Valencia (España), nos permitió circular en autopista y montaña, en donde echamos mano de los sistemas de confort del vehículo y recurrimos al modo manual de la nueva caja automática de seis velocidades (de cinco o seis en los modelos con transmisión manual), de comportamiento destacado en subidas pronunciadas, pues no le permite bajar de las 3.000 rpm y logra un rodaje suave y silencioso.



Los acabados de la cabina son destacables, empezando por el puesto de mando, que incluye un timón pequeño y muy deportivo, y un tablero con velocímetro y tacómetro enmarcados en color rojo o azul y separados por una pequeña pantalla led que muestra la posición de la caja de cambios, al tiempo que revela la información del computador a bordo.



La climatización de dos zonas y el centro de entretenimiento compatible con el teléfono inteligente y Bluetooth, maniobrables desde el timón o a través de una pantalla central de siete pulgadas, permiten también una vida a bordo agradable, especialmen-te en el modelo GT Line nombrado atrás, que incluye sillas envolventes y unas molduras mucho más deportivas que las de las piezas menos equipadas, bautizadas Access, Active y Allure.



Se trata, pues, de un rediseño sutil, pero que la marca resume en funcional, durable, de vocación multipropósito y dirigido a quienes buscan en Peugeot una experiencia más allá del diseño y la comodidad, dos frentes en los que la marca es reconocida.

A Colombia continuará llegando de Mulhouse, con especificaciones que aún no han sido definidas por el distribuidor local, pero que incluirían, al menos, sensores de parqueo, seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica y frenado autónomo Active City Brake y los rines de aleación de 16 pulgadas de sus pares europeos.



Manuel Orduz

Estuvimos en Valencia (España) por una amable invitación de SkBergé, representante de Peugeot en Colombia.

Cinco claves del nuevo Peugeot 2008



LA PARRILLA FRONTAL y la entrada de aire bajo el parachoques responden a la tendencia de diseño actual, en donde se impone el color negro y un diseño que, en este caso, evoca la nariz de un león, el símbolo de la marca.



LAS UNIDADES DE LUZ de esta versión 2017 son idénticas a las del modelo actual, con sistema ‘follow me’, que las hace girar hacia el mismo lado que lo hace el timón y se encienden de forma automática cuando baja la luz solar o se ingresa a un sótano oscuro.



EL PORTÓN TRASERO se abre hasta el umbral de carga, que se eleva 60 centímetros desde el suelo, y deja al descubierto un baúl de 410 litros, expandibles a 1.400 cuando se pliegan los asientos posteriores. Los stops mantienen la forma de garra, típica de Peugeot.



EL TECHO de diseño ondulado da una sensación de movimiento al vehículo y se integra muy bien con los rieles de techo cromados y el bocel que gobierna la ventana trasera. El pilar C de la carrocería no es muy ancho, lo que permite una buena visibilidad.



LA MOLDURA NEGRA a lo largo de la carrocería marca una gran diferencia con su antecesor y le da una pinta mucho más off road, a pesar de su vocación familiar. Todos los modelos, sin embargo, se mueven con tracción delantera.

Con espíritu todoterreno

​

Los representantes de Peugeot definieron la nueva 2008 como ‘más SUV que nunca’, no solo por su diseño, con protectores inferiores y molduras a lo largo de la carrocería, sino además por el nuevo sistema Grip Control, con cuatro modos de programación para rodar con seguridad en destapado: Estándar (adherencia normal), Nieve (antideslizamiento), Todoterreno (se traslada el par motor a la rueda con mejor adherencia) y Arena (le da máximo torque a la tracción delantera para evitar enterramientos), todos accionables desde una perilla ubicada en la consola central.



DATOS

​

118 caballos de potencia a 6.000 rpm y un torque de 160 Nm a 4.250 es lo que logra el motor de cuatro cilindros y 1.598 centímetros cúbicos que equipa el Peugeot 2008 actual, el mismo con que rodará la versión que llegará a Colombia. El modelo ‘colombiano’ incluirá la nueva caja automática con opción manual eat6, que fue incorporada en la versión europea.



El Peugeot 2008 es tercero en ventas del segmento b de las SUV en Europa y hoy es armado en tres plantas, ubicadas en Francia, Brasil y China, de donde salieron 600.000 unidades el año pasado. La marca planea fabricar una versión híbrida.