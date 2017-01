Se consigue en varias gamas de acabados y equipos, desde 75 hasta 94 millones de pesos, pasando por caja mecánica o automática de seis cambios adelante. Viene desde Japón.



La esperada CX3 de Mazda entró en forma a las vitrinas luego de haber posado en el Salón de Bogotá como la gran novedad de la marca para este año que arranca. Claramente, esta camioneta era muy esperada, pues es el complemento perfecto de toda la gama de la marca –a la cual se suma el mes entrante el nuevo MX5 o Miata– y atiende la clientela que se está desplazando hacia las SUV de menores dimensiones.

.

El nombre despista un poco porque la cifra 3 hace pensar que proviene de la plataforma y mecánica del automóvil de esa denominación, cuando en realidad se trata del crecimiento del Mazda 2 con un motor proporcional a las nuevas dimensiones.



Relacionadas

Hecha esta observación, resulta normal encontrar coincidencias totales en la disposición y las formas del interior y de todo el panel de instrumentos y aceptar que las medidas finales de la cabina no sean superlativas. Pero las formas son exquisitas y perfectamente proporcionadas según las normas de diseño que Mazda llama ‘kodo’, palabra japonesa que significa ‘alma del movimiento’, y cuya dinámica literaria pasa perfectamente al metal y tiene relación directa con las formas de todas las carrocerías de los Mazda actuales.



La plataforma la alargaron algo más de 20 centímetros y es 10 centímetros más ancha, pero tiene prácticamente la misma altura del automóvil, lo cual produce una estampa mucho más deportiva y corpulenta, bien complementada por el cierre de la parte trasera, que remata con unos vidrios muy pequeños que, de paso, poco favorecen la visibilidad desde el puesto de mando.



Se repiten forzosamente palabras o adjetivos cuando hay que describir los acabados, la manufactura y el detalle de la confección de todo el vehículo. Hecha en Japón, la CX3 transpira la calidad y el cuidado con los cuales los Mazda de estos nuevos tiempos hacen su camino en el mercado con un paquete de formas, hechura y tecnología totalmente propio y diferenciador.



Mecánicamente, la CX3 recibió un motor 2.0 con todos los refinamientos del SkyActiv, cuya eficiencia se traduce en una potencia de 146 caballos y un torque de 19.58 kg/m en las 2500 revoluciones. Con 13.0 a 1 como relación de compresión, la reacción de la máquina es muy correcta y más aún lo es la factura de la gasolina, pues a pesar de ese rango de inflado de las cámaras, funciona perfectamente con combustible corriente en cualquier altura.

.

No es, ni este ni el de otros Mazda, un motor que sobresalga por su entrega de caballos. Para Mazda, la lectura del rendimiento de sus carros se debe hacer en el tacómetro y no en el velocímetro, pues es más importante el desempeño en tráfico, la respuesta a las aceleraciones y su bajo consumo, sin recurrir a turbocargadores, tan en boga hoy.



Por ello, a la CX3 no hay que buscarle atributos en el caminado. La versión 4x2 y caja mecánica de seis adelante se porta perfectamente en tráfico, responde bien en sobrepasos, rinde en el plano, pero no es una exhalación. La maquinaria debe mover 1023 kilos, lo cual da una relación de 8.15 kilos/caballo. Pero si se pasa a la versión tope, con impulsión permanente en las cuatro ruedas, que pesa 1.305 kilos, la relación se recarga a casi 9 kilos/caballo, y esto se nota en la ruta, donde francamente es parsimoniosa. Pero cabe preguntar si se justifica mover un mecanismo AWD en un vehículo típicamente urbano, que recarga el peso final y se come buena parte del brillo del motor.

Relacionadas

Mazda ofrece su SUV en dos versiones, llamadas Touring y Gran Touring, todas con el mismo motor, pero hay caja mecánica de seis adelante en la versión de base, cuyo precio es 75 millones cerrados. La factura crece a medida que se agregan accesorios, porque la caja automática ya supone 3.6 millones adicionales y las cuentas se disparan si se quiere acceder a los lujos de la Gran Touring, que empieza en 85.5 millones y sube a 93.9 millones si se agrega la transmisión AWD.



No estamos ante un producto cuyo gancho es el precio. Pero su valor está bien explicado en las diferencias que ofrece en toda la concepción y hechura, en todos los detalles del equipo y en el funcionamiento, pues si bien es un aspecto difícil de explicar, la CX3 tiene incorporada una variedad de sensores que actúan sobre la dirección y las suspensiones para ajustar las reacciones dinámicas de la camioneta al estilo de manejo de las personas. No es algo evidente ni sensible a través de cambios de la dirección o el apoyo de las ruedas, pero estos sí se producen de manera continua en el ‘backstage’ de la marcha. Complicado de escribir, tanto como el nombre del sistema: Jinba-ittai. Dejémos así, como diría la mecánica popular.

.

Equipos, los hay completos. Seguridad, por supuesto integral partiendo de seis airbags, alerta de frenado de emergencia, de puntos ciegos en los espejos y toda una estructura optimizada en pesos, resistencia y flexión.



Para transmitir la potencia al piso, la energía pasa por un control de tracción y otro de estabilidad electrónico. También la información se procesa para ajustar la respuesta de la dirección electroasistida, con lo cual el manejo es una operación descomplicada, natural, previsible y totalmente segura.



En suma, la CX3 es una camioneta del departamento ‘small’ de las SUV, de carácter esencialmente familiar y urbano, elegante, bien hecha, confiable por su mecánica refinada, con espacio para equipajes proporcional a su cupo y un poco más limitado en la AWD, que reduce la altura del baúl. Está por encima de las SUV provenientes de autos de gama media, pues la clasifican como competidora directa de la Honda HR-V.



Es una pieza que atiende muy bien las tendencias de los clientes que quieren algo más que el automóvil en cuanto a corpulencia y sensación de amplitud y superioridad en la vía. A tal punto que en Estados Unidos la venden como sustituto del automóvil 2 que dejaron de comercializar. Esto explica bien lo que la gente quiere y lo que la CX3 ofrece, claro sin ser tan radicales en Colombia, pues el carro sigue siendo un best seller y referencia de su categoría.

.

ALGUNOS COMPETIDORES

​

CHEVROLET TRACKER LT

Se ofrece con línea renovada y motor 1,8 L de 138 caballos de potencia a 6.000 rpm y 178 Nm de torque a 3.800, tracción delantera y caja automática de cinco marchas. Equipa rines de 16 pulgadas, seis airbags, conectividad Chevystar y controles de frenado y tracción. Origen: México. $ 75,5 MILLONES



FORD ECOSPORT TITANIUM

Incorpora un motor de 2,0 litros que logra 138 caballos de potencia a 6.250 rpm y un torque de 183 Nm a 4.250 rpm, unido a una caja Powershift de seis marchas y tracción delantera. Tiene rines de 16 pulgadas, doble airbag y encendido sin intervención de la llave. Origen: México. $71 MILLONES



HONDA HR-V LX

Su motor de 1,8 litros de 141 caballos de potencia a 6.500 rpm y 170 Nm de torque a 4.300 rpm funciona con caja CVT y tracción delantera. Lo equiparon con rines de 17 pulgadas, doble airbag, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y audio con MP3. Origen: Japón. $ 87 MILLONES



NISSAN KICKS ADVANCE

Se mueve con un motor de 1,6 litros, de 118 caballos de potencia a 6.300 rpm y un torque de 149 Nm a 4.000 rpm, caja CVT de cinco marchas y tracción delantera. Esta versión ‘full’ incluye rines de 17 pulgadas, seis airbags, cámara y asistente de arranque en pendientes. Origen: México. $ 75 MILLONES



PEUGEOT 2008 ACTIVE VTI

Su caja ‘secuencial’ de cinco marchas y la tracción delantera van unidas a un motor 1,6 L de 118 caballos de potencia a 6.000 rpm y 160 Nm de torque a 4.250 rpm. Se desplaza con rines de 16 pulgadas y equipa seis airbags y controles de frenado, estabilidad y tracción. Origen: Francia. $ 76,5 MILLONES



SKODA YETI AMBITION

Se comercializa con motor MPI de 1,6 litros y caja automática de seis marchas que alcanza 110 caballos de potencia a 5.500 rpm con un torque de 155 Nm a 3.800 rpm. Incluye doble airbag, control de tracción y de arranque en pendientes, y rines de 17 pulgadas. Origen: República Checa. $ 90 MILLONES

.

Cinco claves de la CX-3

​

LA PARTE TRASERA es muy baja y los vidrios pequeños, lo cual le da un gran aire dinámico pero compromete la visibilidad.



LOS RINES son de 16 pulgadas en la versión básica y de 18 en la Grand Touring full equipo. El repuesto es una rueda temporal.



EL SPOILER trasero es de serie y cumple un papel fundamental para cortar la turbulencia trasera y evitar que el vidrio se ensucie. Su papel decorativo en la línea es evidente.



LAS LUCES y los limpiaparabrisas se activan automáticamente y la temperatura de la cabina se controla electrónicamente.



LOS ESPEJOS son abatibles eléctricamente en la Gran Touring y tienen sensores de alerta del punto ciego.

Relacionadas

Polos opuestos



Los acabados en negro de la cabina, con o sin cuero, son tradicionales, pero el interior blanco es una opción en la versión tope de la Grand Touring LX. El tablero de mando es idéntico al del Mazda 2 y la pantalla táctil de 7 pulgadas permite controlar todas las funciones, que también se operan desde un ‘mouse’ en la consola central. La versatilidad es completa para un SUV con las diversas posibilidades de ubicar la silla trasera.

.

.

DATOS

​

La interconexión multimedia es total. De serie viene con seis parlantes para el audio y siete bose en la gama alta. El GPS con navegación está disponible en la versión Grand Touring LX.



Estilizada, muy dinámica en todas sus líneas, la CX3 es un ejercicio sofisticado y atinado de diseño para acomodar un nuevo modelo con todo el ADN de Mazda en un producto diferente y muy atractivo.



La CX3 proviene directamente de Japón y su éxito internacional ha sido evidente, lo cual demoró su llegada a otros mercados donde era esperada con mucha expectativa. La respuesta de la clientela nacional fue inmediata desde el lanzamiento en el salón.