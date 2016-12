Una vez más la Renault Alaskan es noticia, pero para aquellos que puedan estar desprevenidos con este estreno, les explicamos por qué varias veces esta pick up ha ocupado nuestra atención.



Relacionadas

Renault Alaskan

En primer lugar, la Renault Alaskan es la segunda pick up de la marca francesa que se hizo gracias a la plataforma que se volvió común en el grupo Renault-Nissan: la de la Nissan NP300, a cuya presentación mundial, en fase de prototipo pero con un diseño cercano a producción, tuvimos la oportunidad de asistir en Francia.

Relacionadas

Renault Alaskan Concept

En segundo lugar, esta pick up ya en su presentación comercial definitiva tuvo a comienzos de este año un debut para América Latina para la que la marca escogió a Medellín como escenario. Pero allí sólo se hizo la ceremonia oficial del debut regional, sin tener una fecha de su llegada al mercado colombiano, ni precio al público.



Relacionadas

Renault Alaskan debutó en Colombia

En tercer lugar, la pick up Renault Alaskan llega en un momento en el que la primera pick up de Renault, la compacta Oroch, se convirtió en un éxito de ventas y se convirtió en la pick up más vendida en el país durante 2016 y carga con un enorme porcentaje del repunte de este segmento en el año.

Relacionadas

Renault Alaskan debutó en Colombia para América Latina

Y por último, tenemos la fecha de llegada y el rango de precio que tendrá la Renault Alaskan en Colombia. La presentación para el mercado nacional será la próxima semana en Bucaramanga y a partir de entonces se comenzará con la preventa. El rango de precios de la Alaskan estará entre los 120 y 130 millones de pesos.



Todos los datos técnicos y las fotos de la Renault Alaskan los pueden consultar en los enlaces relacionados y por supuesto, estaremos en el lanzamiento nacional para contarles los detalles sobre las versiones y equipos con los que llegue.