Hacen presencia con modelos ya conocidos, otros debutantes, piezas ‘verdes’ y conceptuales atrevidos. Como siempre, los accesorios y los servicios ocuparán un espacio importante en este encuentro.

Relacionadas

Once días de feria son los que vivirán los entusiastas de vehículos y motos en Corferias de Bogotá, que está en plena evolución para ofrecer espacios profesionales y acordes con los encuentros mundiales de este tipo, y demostrar por qué el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá (SIAB) es hoy uno de los más prestigiosos de la región.



Relacionadas

En su edición 16, les abrirá las puertas a más de 60 marcas de todo tipo de vehículos, con exhibiciones solitarias, como las de Audi, Porsche, Fiat o Mercedes-Benz, Chevrolet, Mazda, Renault y Ford, entre algunas, otras compartidas y varias más alternando los estands con empresas de accesorios y servicios.



Por su masiva presencia en nuestro territorio, las motos jugarán un papel protagónico en este nuevo encuentro. De hecho, una de las grandes novedades tiene que ver con el área dedicada a su exhibición, que ya no estará en el primer nivel del Pabellón 1, sino en el segundo del Pabellón 3, el cual recibirá 15 marcas en cómodos 3.000 metros cuadrados, salvo las piezas de BMW Motorrad, que compartirán espacio con todo el portafolio de vehículos de la marca alemana.

.

Los horarios serán los mismos que acostumbra Corferias para encuentros masivos como este: domingo a jueves, de 10 a. m. a 8 p. m., viernes y sábado, de 10 a. m. a 9 p. m. Por cada entrada habrá que desembolsar 28.000 pesos, salvo para los menores de edad, cuyo ingreso será gratuito.



Aquí, el mapa de ubicación de las diferentes casas automotrices en el recinto ferial.

Relacionadas

​Como siempre, la revista MOTOR hará un cubrimiento especial del encuentro a través del portal www.motor.com.co, una edición especial que aparecerá con EL TIEMPO el 11 de noviembre, el Canal Citytv y la oficina de Corferias de nuestra Casa Editorial (ubicada a la entrada del Pabellón 6), que exhibirá nuestras publicaciones y ofrecerá modelos coleccionables.

.

Cambios con respecto a la edición XV de 2016



* Fiat tendrá una exhibición en solitario en el pabellón 5A en donde mostrará su nuevo portafolio.



* MotoGo con una mayor exhibición en el Pabellón 3 segundo nivel.



* BMW pasa al primer piso del Pabellón 1.



* Estará Can Am con sus UTV y 'tres ruedas'



* Faltará Ferrari en la muestra de este año.



* La boletería se podrá comprar Online en la página de Corferias.



* Precio de la boleta: 28.000 pesos. Niños menores de 12 años no pagan.



Toyota en el Salón de Bogotá 2016

DATO

El primer salón automotor del país apareció en 1960, auspiciado por entusiastas particulares, pero fue en 1990 cuando Corferias y Fenalco convocaron a las marcas y le dieron el carácter que conserva hoy.