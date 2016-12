Subaru Impreza 2017, enorme primicia para el Salón

Subaru llega a la edición XV del Salón no sólo con una novedad para el mercado nacional, sino con toda una primicia para Latinoamérica porque en Corferias estará el All New Impreza 2017 y Colombia será el primer país en comercializarlo.

Este nuevo Impreza es el primero en utilizar la nueva plataforma de Subaru y su renovación es casi total frente al antecesor, tanto en mecánica como en diseño, equipos y ayudas de conducción.

Bajo está nueva arquitectura se mejoró la rigidez estructural en un 70 por ciento y, al mismo tiempo, la estabilidad y el confort de marcha, que incluye disminución de ruidos, vibraciones y absorción de la suspensión que también fue modificada.

El motor sigue siendo el Boxer 2 litros con inyección directa y que entrega 154HP que se administran por una transmisión CVT con levas en el volante y con la tradicional tracción a todas las ruedas de forma simétrica para asegurar un control total.

Los cambios en la estética del nuevo Subaru Impreza inlcuyen una nueva parrilla frontal hexagonal, faros 'ojo de halcón', rasgos más marcados en los costados y pasos de rueda prominentes.



Tiene también una aerodinámica revisada con menor coeficiente de fricción y es más grande que el Impreza al que reemplaza.

Todos los Impreza 2017 incluyen de serie airbag delanteros, de impacto lateral, laterales de cortina y de rodilla y en su equipo de serie cuenta con faros direccionales, control automático de clima, volante forrado en cuero y palanca de cambios, acceso sin llave y botón de inicio, pantalla a color de 8” y el nuevo audio premium Harman Kardon disponible por primera vez.

Este carro se venderá bajo las carrocerías sedán y hatchback de 5 puertas con rines de aleación de 17 pulgadas.