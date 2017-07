Presentado en el pasado Salón Internacional del Automóvil de Bogotá como primicia para Latinoamérica, el All New Impreza inició su comercialización bajo el nombre de The Next Generation en el mercado nacional, convirtiéndose en el tercer país en hacerlo junto a Chile y Perú.



La renovación que tuvo el Subaru Impreza, el modelo más emblemático y tradicional de esta marca, prácticamente es total frente a su antecesor desde el punto de vista mecánico, del diseño y en cuanto a su oferta de equipamiento.



Debemos destacar que esta nueva generación del Impreza, la quinta refacción en su historia, es la primera en utilizar la nueva plataforma de Subaru denominada SGP (Subaru Global Platform), la cual sirve también de base para la nueva Subaru XV.



Bajo esta nueva arquitectura, el Impreza incrementó el ángulo de visión del conductor, mejoró la rigidez estructural en un 70 por ciento, lo cual mejora el comportamiento de las suspensiones –ahora más confortables–, por ende aporta una mejor estabilidad, dada la perfecta colocación de las ruedas sobre el piso.

El nuevo Impreza tiene dos versiones: sedán (4 puertas) y hatchback (5 puertas), ambos con bonitos rines de aleación de 17 pulgadas. Las dos cabinas comparten la misma mecánica y equipamiento de serie, y su única diferencia importante es la capacidad de carga del baúl. El primero tiene 460 litros, mientras que la versión HB dispone de 340 litros.



Las nuevas líneas de diseño del Impreza son más deportivas y aerodinámicas, como corresponde a los genes de este modelo, al cual le pusieron una parrilla delantera hexagonal y unas nuevas farolas denominadas ‘ojo de halcón’.



Gracias a sus nuevas dimensiones, cuenta con mayor espacio para los pasajeros, especialmente los de la banca trasera, tanto en la versión hatchback, la cual probamos con cupo lleno sin que tuviéramos ningún reparo sobre el confort, como en el sedán.

Para mover los 1.397 kg de peso del sedán y los 1.402 kg del HB –son grandes–, Subaru no escatimó gastos y le incorporó el famoso motor bóxer (FB20) de 4 pistones horizontalmente opuestos, con 2 litros de cilindrada, que entrega una potencia máxima de 154 caballos a 6.000 rpm y un torque de 196 Nm a 4.000 rpm. La potencia de este propulsor es administrada a través de una caja CVT de última generación de 6 marchas con sistema Paddle Shift en el timón. La cifra de rendimiento es interesante, pues el motor es aspirado y se acerca muy bien a los de similar tamaño que se valen de un turbo para subir la aguja del dinamómetro a estas zonas del caballaje. No tiene la ‘patada’ que da la admisión forzada de aire al motor con el turbo, pero su desempeño es agradable y eficaz, con una buena respuesta, y el paso por el pavimento es suave y amable con los ocupantes, para quienes el viaje se vuelve un tiempo muy placentero.



Por otra parte, y como lo mandan los cánones de ingeniería de todos los Subaru, tiene impulsión permanente en las cuatro ruedas, controlada electrónicamente para que haya un empuje simétrico en todas las ruedas, dependiendo de los terrenos y condiciones de agarre de las llantas. Subaru lo llama Symmetrical AWD y es claramente la última evolución de la cultura 4x4 que lo hace diferente y destacado en todos los campos, desde el deportivo hasta el de uso diario. Y, de paso, la intervención del mecanismo es transparente para el conductor, pues no hay ninguna sensación diferente a la de seguridad plena en la marcha.

Teniendo en cuenta que el Impreza es el modelo de entrada a la marca y está enfocado hacia la generación millennials, conformada por familias jóvenes y por solteros, este carro debe tener un completo paquete de equipamiento.



En ese aspecto sobresale su pantalla táctil de 8 pulgadas en color, desde la cual se administra el potente equipo de audio Harman Kardon, que se expresa con ocho parlantes. Con el sistema Starlink se permite el manejo de aplicaciones, radio por internet y demás funciones de conectividad con equipos móviles inteligentes, y su operación se hace desde el timón o por comandos de voz.



Los buenos y suaves acabados del tablero y la consola, con apliques imitación de fibra de carbono, le aportan un sabor sobrio y fuerte al interior, tema en el cual Subaru es muy discreto pero fino, y complementan bien la deportividad de su exterior. Las sillas vienen tapizadas en tela y las delanteras están equipadas con un sistema de calefacción. Ambas versiones vienen con techo corredizo.

Pensando en la seguridad, el Impreza está equipado con sistema de frenos ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de frenado (BA), control electrónico de estabilidad (VDC) y asistente de arranque en pendiente.



Para la cultura de la clientela de Subaru, esta nueva generación del Impreza es una refinación de todas las conocidas bondades y diferencias tecnológicas, con las cuales se convierte en un ‘upgrade’ obligado para quienes ya viven en el mundo de la marca y en una opción de vehículo único en su tipo, polivalente en todos los terrenos, exclusivo en piso resbaloso, muy seguro y con una finura, calidad de confección y confiabilidad más que comprobadas.

Andrés Baraya Rubiano

Seguridad pasiva

El equipamiento de seguridad que ofrece el Impreza es uno de los más completos frente a sus competidores directos. Le incorporaron siete airbags: delanteros, laterales delanteros, cortinas (traseros) y de rodillas. Además, viene con sillas que reducen el latigazo cervical, pedales colapsibles y cinturones con pretensores.

Más equipamiento

El equipo de serie del nuevo Impreza incorpora también cámara trasera para maniobrar más fácilmente, pero sin sensor auditivo, algo que extrañamos dadas las características del modelo. Trae luces automáticas, control de crucero, sistema de acceso y encendido del motor sin llave, y espejos laterales con advertencia de tráfico trasero.

DATOS

Cinco generaciones completa el Subaru Impreza. Fabricado en la planta de indiana (estados unidos), las versiones sedán y hatchback sport llegan al país a un costo de 89 millones y 90 millones de pesos, respectivamente.



Uno de los beneficios que los ingenieros de Subaru buscaron con la nueva plataforma SGP fue bajar el centro de gravedad, que en el caso del Impreza se redujo en 0,2 pulgadas, mejorando la estabilidad, lo que se traduce en mayor seguridad.

PRINCIPALES COMPETIDORES

MAZDA 3 GRAND TOURING

Motor 2.0 L Skyactiv de 153 caballos de potencia, acoplado a una caja Skyactiv-Drive de 6 velocidades automática-Activematic con control de cambios en el volante. Rines de 18 pulgadas y seis airbags. $ 65,8 MILLONES

VW GOLF HIGHLINE

Viene con motor de 1,6 litros MSI de 110 caballos de potencia, acoplado a una caja manual de 5 velocidades / 6-Tiptronic con modo Sport. Siete airbags, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, control de estabilidad y de tracción. $ 64,9 MILLONES

SEAT LEON FR

Con motor de 1,8 litros que entrega 180 caballos de potencia y 250 Nm de torque, acoplado a una caja DSG de 7 marchas. En cuanto a seguridad, equipa ABS, control electrónico de estabilidad, discos de freno delanteros y traseros. $ 87,9 MILLONES

BMW SERIE 120

Disponible en dos versiones de tres puertas, equipa el motor TwinPower Turbo con 1,6 de cilindrada que entrega 177 caballos de potencia, con un par de 250 Nm. Está acoplado a una caja Steptronic de 8 velocidades. $ 109,9 MILLONES

HONDA CIVIC EXL

Tiene motor turbo de 1,5 litros de 170 caballos de potencia y 162 lb-ft de torque, caja CVT, bolsas de aire frontales, laterales y cortinas laterales. Equipa frenos ABS con EBD. $ 115,9 MILLONES

AUDI A3 SPORTBACK

Disponible con dos versiones de motor: 1,2 litros TFSI de 110 caballos o 2,0 TFSI 190 unidades de potencia. Ambos equipados con caja de cambios S tronic de 7 cambios. Tracción delantera. $ 125,9 MILLONES