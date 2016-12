Subaru Viziv 7 SUV Concept

El nombre del nuevo modelo SUV propuesto por Fuji Heavy Industries (FHI) para Subaru proviene de 'Vision for Innovation' y anticipa el futuro de los carros de la marca, basados en el lenguaje 'enjoyment and peace of mind'.

Su estética deja ver una enorme parrilla delantera, enmarcada por las luces ledes principales con iluminación de marcha diurna. Equipa unos rines deportivos de 21 pulgadas de diámetro.

El diseño de esta camioneta deja ver en sus líneas los principales valores del fabricante automotor, como la seguridad, fiabilidad y confianza para disfrutar de las actividades al aire libre, según lo indicó Takeshi Tachimori, vicepresidente de FHI.

Además, el funcionario hizo énfasis en que la marca sabe lo que el cliente de este segmento necesita, por eso adicionaron a la SUV una tercera fila de asientos.



DATOS

El Viziv 7 SUV, cuya longitud es de 5,2 metros y su ‘batalla’ de 2.990 milímetros, estaría llegando a producción el próximo año y se comercializaría a partir del 2018.