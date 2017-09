Viene con dos motorizaciones, tracción delantera o impulsión 4Motion, y los reconocidos niveles de equipamiento Trendline, Comfortline y Highline que ostentan los demás modelos de la marca.



Mayor confort y un completo rediseño adentro y afuera resumen la segunda generación del reconocido modelo VW Tiguan, que en la versión larga Allspace (la única que llegará por ahora a nuestro país), alcanza una distancia entre ejes 187 milímetros mayor que la de su antecesor y, consecuentemente, una cabina más amplia y cómoda, incluido un enorme baúl de 760 litros de capacidad.

Es todo un cambio de mentalidad para los dolientes de la casa alemana –y, por supuesto, para quienes aspiran a quedarse con una SUV de estas–, pues dejaron de lado el individualismo y apostaron por un vehículo más masivo, equipado incluso con el reconocido motor turbo de 1,4 litros y 150 caballos de potencia que mueve varios modelos de las marcas pertenecientes al grupo empresarial y que aquí luce atornillado en la versión de entrada.



Ese modelo, el Trendline FWD de tracción delantera, incorpora una caja DSG de seis marchas, a diferencia de las versiones Trendline 4Motion, Comfortline y Highline, las cuales fueron armadas con transmisión DSG de siete velocidades, impulsión en las cuatro ruedas y la máquina turbocargada de 2,0 litros de su antecesora, que logra 180 caballos de potencia y respetables 320 Nm de torque a 1.500-3.940 rpm (250 Nm a 1.500-3.500 rpm el del modelo básico).



La Trendline FWD se distancia de sus hermanas mayores no solo por el tren motor, sino porque es la única que solo admite cupo para cinco pasajeros. Las demás les apuestan a dos almas adicionales acomodadas sobre el eje trasero, una solución que, a juzgar por las medidas de la cabina, resultaría tortuosa para personas de estatura mediana o superior. De hecho, la propia marca recomienda acomodar allí a quienes no exceden el metro cincuenta de estatura, es decir, admite que es un espacio reservado para los más pequeños de la familia… y para los niños.

El nuevo trazado de la carrocería es, sin duda, un salto muy positivo para la VW Tiguan, que ya acusaba un desgaste evidente de sus líneas. De ahí que los diseñadores del Grupo Volks-wagen decidieran romper el boceto del modelo que rodó desde el 2007 y desplegar sobre la mesa de dibujo un nuevo pliego que les permitiera arrancar desde la posición cero y, de paso, echar mano de la plataforma MQB inaugurada por el Grupo Volkswagen en el 2012 para armar con eficiencia los modelos más representativos de los segmentos B, C y D de sus marcas Audi, VW, Skoda y Seat.



El resultado es un diseño que se aleja de las formas muy redondas de su antecesora y acoge una figura mucho más angulada que le da un aspecto robusto, aunque aterrizado a ese estilo conservador característico de los modelos de Volkswagen. Esto último es, tal vez, una de las mejores cartas de presentación de la gigante automotriz: apostar por productos ‘godos’ a primera vista, pero muy atemporales cuando se les mira con atención. No en vano, venerables cuadriculados como Golf, Passat o Polo siguen siendo punta de lanza en los mercados europeos y no en vano, también, carrocerías atrevidas como las del Beetle o el Scirocco están hoy en la cuerda floja por culpa de la apatía que despiertan entre los clientes más fieles.

La nueva SUV Tiguan llega de Alemania marcada como 2018, con rines de 17 y 18 pulgadas, los primeros para los dos modelos Trendline y los más grandes (de diseños diferentes) para las versiones mejor equipadas, que se diferencian de las básicas porque incluyen luces delanteras de tecnología led (halógenas en los modelos básicos), cámara de reversa, asistente de parqueo y techo panorámico, además de la puerta del baúl eléctrica con accionamiento ‘manos libres’ presente únicamente en el Highline.



Los hombros laterales de la carrocería son muy marcados y se extienden desde las luminarias traseras hasta los guardabarros delanteros para robustecerlo (al menos de vista) y enfatizar en su frente renovado, con una parrilla estilizada y tiras de luz-día que reemplazaron a los ‘anticuados’ nodos luminosos que bordean los focos del modelo actual.



Aquí, todo es angulado: hasta las linternas antiniebla y la entrada de aire inferior de corte trapezoidal dejaron de ser orgánicas, así como las instalaciones de luz, que siguen siendo ligeramente envolventes, pero tercamente rectas en sus formas, especialmente las que transparentan los reflectores led, pequeños y también cuadrados.

Pero si en el frente sufrió un cambio extremo, en la zona posterior el revolcón es más evidente. Adiós a los stops redondeados que evocaban a sus primas hermanas Q3 y Q5 de Audi, y bienvenidos los de corte conservador, que en este caso adoptan la forma de cuña e iluminan diferente, dependido de si se trata de las versiones Trendli-ne (led básico) o de las Comfortline y Highline (led con efecto 3D).



De puertas para adentro, los cambios no son menos importantes. Para empezar, la versión Highline incluye head up display, una pequeña pantalla que se abre hacia el panorámico y proyecta datos relevantes para el conductor, como velocidad, control crucero o límites máximos en la zona. El centro de mando es ciento por ciento digital en este modelo, con pantalla en color de 12,3 pulgadas ubicada detrás del volante (Volkswagen Virtual Cockpit), que el usuario puede personalizar.



Salvo el modelo 4x2, los demás incluyen asistente de descenso y permiten alterar el comportamiento del tren motor a través de ocho modos de conducción: cuatro para off road (lodo, pavimento, destapado e individual) y cuatro para rodar en la ciudad y la carretera (económico, normal, deportivo e individual), accionados desde una perilla ubicada en la consola y a través de la pantalla central de ocho pulgadas que permite manipular teléfono y sonido, y acceder al sistema App Connect para obtener Google Maps, bajar audio streaming o manipular aplicaciones propias de Volkswagen, entre muchas otras ventajas.

La seguridad, en cambio, sí es común en todos los modelos. Los airbags delanteros, laterales y de cabeza (adelante y atrás), los anclajes Isofix para sillas infantiles, las levas de cambios en el timón, el monitoreo de presión de neumáticos y los sistemas de bloqueo de diferencial, de control de tracción y de estabilidad son sus dispositivos más destacados, además del asistente de parqueo en paralelo y en perpendicular, ambos exclusivos de los modelos Comfortline y Highline.



Con este, son cinco los modelos que complementan el portafolio SUV de Volkswagen, que incluye la Tiguan ‘corta’ (de 4.426 milímetros de longitud), el robusto Atlas destinado a mercados grandes, como China y Estados Unidos, la SUV de lujo Touareg, que se presentará en el Salón de Fráncfort con cara renovada, y la pequeña T-Roc, basada en la plataforma del Golf, develada en días pasados en Alemania.

Claves



Los rieles de techo son cromados en las versiones Comfortline y Highline, y de color negro en las marcadas como Trendline.



Los retrovisores tienen luz de bienvenida, son abatibles eléctricamente y apuntan hacia el piso durante la operación de parqueo.

Cabina entretenida



​La versión Highline incluye techo de cristal corredizo (presente también en el modelo Comfortline), asientos forrados en cuero y una instalación de sonido Dynaudio con ocho altavoces y subwoofer de 400 vatios de salida, amplificador digital de ocho canales y ecualizador de cuatro posiciones (Auténtico, Suave, Dinámico y Vocal), conectada al mismo centro de infoentretenimiento que equipan los demás modelos, con auxiliar, USB, tarjeta SD y lector de discos compactos.

Muy fotogénica

Detalles como la moldura de color negro que rodea la carrocería, los espejos atornillados a los panales de las puertas, los escapes cromados trapezoidales de las versiones mejor equipadas y sus dimensiones generosas, le dan a la nueva Tiguan un estilo único, con líneas muy fluidas y proporcionadas, que –de paso– les sirvieron de inspiración a sus primos Seat Ateca, Skoda Kodiaq y al nuevo miembro de la familia: el VW T-Roc.

Algunos competidores



CHEVROLET CAPTIVA SPORT LT

Esta versión con motor de 3,0 litros, de 264 caballos de potencia a 6.950 rpm y 300 Nm de torque a 5.100 rpm con caja automática de seis marchas e impulsión 4x4, incluye seis airbags, cámara de reversa y Chevystar Connect. Rueda sobre rines de 18 pulgadas. Origen: México. $95,2 MILLONES

DODGE JOURNEY SE

El motor 2,4 litros de esta versión de siete puestos desarrolla 173 caballos de potencia a 6.000 rpm y un torque de 225 Nm a 4.000 rpm con transmisión Autostick de cuatro velocidades y tracción delantera. Llega con seis airbags y rines de 17 pulgadas. Origen: Estados Unidos. $100 MILLONES

MAZDA CX-5 TOURING

Su motor Skyactiv de 2,5 litros alcanza 188 caballos de potencia a 6.000 rpm y un torque de 198 Nm a 4.000 rpm, con caja Activematic de seis marchas y tracción delantera. Incluye rines de 17 pulgadas, seis airbags y asistentes de frenado y arranque en pendientes. Origen: Japón. $97,5 MILLONES

NISSAN X-TRAIL ADVANCE

Esta SUV 4x2 contempla un motor de 2.500 cm3 que logra una potencia de 169 caballos a 6.000 rpm y 233 Nm de torque a 4.000 rpm, amarrado a una caja X-Tronic CVT. Se mueve con rines de 17 pulgadas e incorpora doble airbag, climatización bizona y siete puestos. Origen: Japón. $99 MILLONES

RENAULT KOLEOS ZEN

Tiene un motor de 2.488 cm3, de 170 caballos de potencia a 6.000 rpm y 233 Nm de torque a 4.000 rpm, con caja CVT y tracción 4X2. Ofrece espacio para cinco personas e incluye rines de 17 pulgadas, seis airbags y controles de frenado y de arranque en pendientes. Origen: Corea. $103 MILLONES

SEAT ATECA STYLE

La máquina de 1.968 cm3 de esta versión 4x2 de cinco sillas genera 143 caballos de potencia a 3.500-4.000 rpm y un torque de 320 Nm a 1.750- 3.000 rpm, con caja DSG de seis marchas. Equipa rines de 17 pulgadas, siete airbags y selector de modos de conducción. Es hermana mecánica de la Tiguan. Origen: España. $100 MILLONES

DATOS



93 millones de pesos cuesta la SUV Tiguan Trendline 1,4 litros turbo 4x2, y 104 millones la versión 2,0 litros turbo 4Motion (4x4). Los modelos Comfortline y Highline, ambos 4Motion con motor 2,0 litros turbo, fueron tasados en 116 y 129 millones de pesos, respectivamente.



El aire acondicionado automático de tres zonas es propio de las tiguan mejor equipadas, como también la activación de los seguros de las puertas sin la intervención de la llave y el detector de fatiga que identifica la conducción errática.



La VW Tiguan 2018 es la más larga del segmento de esas SUV y la primera del portafolio de Porsche Colombia (representante del Grupo Volkswagen en el país) que se entregará con tres años o 100.000 kilómetros de garantía.

Ficha técnica

Motores: 1.395 TSI y 1.989 cm3 TSI

Potencia: 150 caballos a 5.000-6.000 rpm y 180 caballos a 3.940-6.000 rpm

Torque: 250 Nm a 1.500-3.500 rpm y 320 Nm a 1.500-3.940

Empuje: 4x2 delantero (Trendline FWD) y 4x4