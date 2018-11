Piden que Ghosn no lidere más el grupo Renault-Nissan

Bruno Le Maire, representante de la cartera económica de Francia dijo públicamente que el directivo no está en posición de liderar la compañía, por lo que lo instó a que no permanezca más en el cargo.



El llamado enérgico, que exhorta al fabricante de autos a que actúe de manera inmediata y no ponga en riesgo el capital de Francia correspondiente al 15 por ciento del total de Renault, se dio tras la detención de Ghosn en Japón por un supuesto caso de evasión de impuestos y malas prácticas financieras.



.

La fiscalía de Tokio ordenó la privación de la libertad de Carlos Ghosn, basada en el incumplimiento de la legislación fiscal del Japón, por no declarar con base en sus ingresos personales reales.

El ministro remató anunciando que hablará con su homólogo japonés sobre el caso ya que lo que le importa al país galo –en palabras del presidente Emmanuel Macron, es velar por la estabilidad de Renault, la cual ha tenido una baja de sus acciones de alrededor del 10 por ciento.

.

Entretanto, Hiroto Saikawa, CEO de Nissan, hizo la gestión ante la junta directiva de la firma para que consideren despedir a Ghosn por el presunto fraude fiscal y por la utilización de recursos de la compañía automotriz para fines personales.