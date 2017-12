¿Es posible financiar un usado sin cuota inicial?

Es una costumbre que a final de año los colombianos se interesen en comprar vehículo, bien sea por tema de regalo o de “estrene” familiar, permitiendo que todos los integrantes vayan cada vez más cómodos.



Esto, que es toda una tradición para muchas familias, también parte de la búsqueda de un carro que no vaya a fallar mecánicamente, pues generalmente se apunta a estrenar con el tradicional paseo durante las vacaciones de fin de año.



Pensando en esos deseos de compra, que terminan siendo toda una tendencia en el mercado automotriz, los concesionarios Madiautos en alianza con algunas entidades financieras, han implementado en esta época nuevos estímulos que facilitan la adquisición de un automóvil, que benefician claramente al comprador final.



“Al no tener en este último trimestre del año la presencia del Salón del Automóvil de vehículos nuevos (evento que es cada dos años), hemos enfocado todos nuestros beneficios en alianza con algunas entidades financieras, para atender las necesidades de los clientes que están interesados en la compra de vehículo usado. Con ventajas únicas como lo son: el no cobro de una cuota inicial, crédito sin dejar el carro como garantía ante el banco, tasas especiales, aprobación de crédito más flexible, son solo algunos de los muchos beneficios que se tendrán por pocos días en la Gran Temporada de Ofertas”, indica Alejandro López, Jefe de Publicidad y Mercadeo en Madiautos, concesionario que cuenta más de 28 años de trayectoria.



¿Qué debe buscar a la hora de financiar su carro?

Para aprovechar esta Temporada de Ofertas en Madiautos, usted tiene que tener muy en cuenta algunas condiciones financieras que le permitirán hacer la inversión ideal.



1 Condiciones del crédito

Obtener unas buenas condiciones para el crédito teniendo en cuenta el monto que está solicitando en préstamo, el tiempo que le están otorgando para pagarlo y los intereses, son elementos claves que le permita no pagar demasiado sobre el carro escogido. Eso sí, debe tener muy presente que dichas condiciones estarán sujetas al perfil o comportamiento crediticio que posea



Pero quienes hayan estado reportados en centrales de riesgos, pueden aprovechar esta Temporada con las facilidades financieras, pues si se tiene realmente la oportunidad y las ganas de comprar, los bancos en Madiautos diseñaran planes de pago a la medida.



2 Flujo de caja

¿Cuánto puedo pagar mensualmente al banco? Esa debe ser la pregunta importante en este rubro.



Comprar un buen carro usado sin cuota inicial sí es posible en Madiautos, para esto debe tener muy claro que solicitara al Banco la financiación del 100% del valor del vehículo, pero debe contar con un monto adicional para pagar los gastos del traspaso, costo de la póliza todo riesgo del vehículo y seguros del crédito. Para esto Madiautos durante los días de la Temporada de Ofertas estará entregando un Bono para los gastos de traspaso o para la póliza todo riesgo, lo que el cliente seleccione



Temporada de Ofertas en Usados



Actualmente Madiautos celebra su Temporada de Ofertas en Usados, la cual estará en sus concesionarios hasta el 30 de noviembre.



López señala que “esta Temporada Ofertas es la primera versión que se hace este año y que nació para darle a los compradores bogotanos la ventaja de estrenar vehículo en el último trimestre, para que puedan empezar a disfrutarlo para los días de navidad y fin de año”, evitando esperar hasta el 2018 para decidirse a comprar vehículo, cuando los precios de los vehículos ya habrán subido.



Diseñada para permitir que las familias puedan estrenar carro con excelentes beneficios en financiación y precio. Aproveche estas condiciones y visite cualquiera de las tres vitrinas de Madiautos en el sector de Morato, Niza y Chicó, además podrá conseguir el carro que anhela sin necesidad de dejarlo como prenda ante el banco (son más de 8 entidades financieras con las que actualmente Madiautos tiene alianza).



“En Madiautos Usados tenemos vehículos de todas las marcas, de diferentes referencias, modelos y gamas, contamos con un inventario de más de 450 vehículos disponibles y que se encuentran en nuestras vitrinas ubicadas en Bogotá (Morato: Carrera 70 No. 96-05, Niza: Calle 127 No. 70G-75 y Chicó: Avenida 19 No. 102-10)”, puntualiza el vocero.