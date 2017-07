Potencia, calidad y diseño de punta llegan a Colombia en cuatro ruedas

Kia Motors Corporation sigue sorprendiendo con sus novedosas e innovadores diseños, calidad y tecnología en la fabricación de vehículos. En esta oportunidad lo hace con la presentación del Kia All New Rio, un modelo vanguardista que se destaca por su comodidad, belleza, funcionalidad, protección y practicidad.



“El atractivo diseño del All New Rio, sus bajos costos de funcionamiento y su naturaleza práctica han hecho de este carro una ‘vía de entrada’ a la marca, el punto de entrada a la participación Kia para cientos de miles de compradores alrededor del mundo”, comenta Spencer Cho, director de Mercadeo de Producto en el Extranjero de la corporación.



Sobre el tema, el ejecutivo agrega que el nuevo auto de la familia Rio se pensó y ejecutó para satisfacer las necesidades y deseos de una gama más amplia de compradores, por lo que sus nuevas características lo hacen aún más deseable de lo que ya era. No obstante, este vehículo, del segmento B, es el segundo modelo más vendido del fabricante asiático.



Diseño interior



La cuarta generación del Kia Rio presenta una moderna cabina con formas esculturales y un diseño más ergonómico que el de su predecesor. Como si fuera poco, la parte interna cuenta con el nuevo sistema de información y entretenimiento K Movie con pantalla táctil de ocho pulgadas tipo FES, para que nadie se aburra durante un viaje.



Aparte de su confortabilidad, el nuevo Rio dispone de USB y puerto auxiliar en la consola central para todas sus versiones, que permiten a los ocupantes conectar un dispositivo móvil al sistema de audio y entretenimiento, lo mismo que recargar baterías en el recorrido.



Los compradores pueden especificar controles de audio montados en el volante de dirección, al igual que un sistema Bluetooth para poder realizar llamadas telefónicas (manos libres); también lo pueden hacer con la tapicería de los asientos, el volante y la palanca de cambios, que pueden ser en tela o en cuero artificial.



Otras particularidades del interior del Kia All New Rio son los espejos de puertas con calefacción y controlados electrónicamente, sunroof que se inclina y desliza, ventanas eléctricas y luces delanteras automáticas y materiales de última generación que aíslan el ruido y las vibraciones provenientes del exterior.



Diseño exterior



El nuevo diseño exterior e interior del Rio le da un aspecto distintivo y un carácter más maduro a esta nueva versión. Y es que este carro está definido por líneas rectas y superficies lisas, así como la última evolución de la parrilla ‘nariz de tigre’ de Kia, que es más ancha a través del frente del automóvil, integrada con las recién diseñadas luces LED delanteras en forma de U.



En general, el nuevo carro es 15 mm más largo que la versión anterior, con 4,065 mm de longitud y 5 mm más bajo (ahora 1,450 mm de altura) y está disponible en una selección de diez colores exteriores, con dos diferentes diseños de ruedas en aleación de aluminio que van desde las 15 a las 17 pulgadas de diámetro.



Funcionalidad



El All New Rio se mueve con un motor liviano a gasolina de aspiración natural MPI (inyección multi-punto) de 1.4 litros, que produce 99 hp a seis mil revoluciones por minuto y 133 Newton Metro torque máximo a cuatro mil revoluciones por minuto. Este motor va acoplado a una transmisión automática o manual de seis velocidades de suaves cambios.



Protección



Este auto es uno de los carros más seguros de su clase, construido con una carrocería en acero de alta resistencia y diseñado para cumplir con los criterios más exigentes en seguridad contra choques.



Junto con los airbags estándar para el conductor y pasajero, los pretensores de cinturón de seguridad del frente con limitadores de carga, barras laterales de protección contra impacto adelante y atrás, seguros paras niños, sistema Isofix y asistencia de frenado ABS, se promueve la aplicación aumentada del AHSS, que fortalece la ´celda´ de la cabina de pasajeros, lo que proporciona mayor seguridad a los ocupantes y una distribución de fuerzas de impacto más efectiva.



Practicidad



Los equipos de desarrollo del chasís de Kia han buscado introducir un mayor atractivo en la conducción con un manejo más ágil y una respuesta mejorada a la dirección.



Por eso, el desarrollo de una carrocería más rígida también dio la libertad para desarrollar un sistema de suspensión más acorde, mejorando el desempeño del automóvil y la comodidad de conducción en todas las velocidades, mientras que favorece las características más placenteras, atractivas y de manejo.



Conozca más sobre el lanzamiento del semestre, que revolucionará la manera de recorrer las vías del país, entre aquí.