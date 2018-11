Primeros pasos para que ABS en las motos sea obligatorio

La resolución 3752 de 2015 dio un paso importante para la seguridad vehicular al hacer obligatorio para automóviles las dos bolsas de aire y los frenos con ABS, pero en el caso de las motos, –el mayor parque automotor del país y el que mayor accidentalidad representa–, aún se encuentra en un estado precario.



Sin embargo, esto podría estar cambiando lentamente. Durante el Primer Congreso Latinoamericano de Motociclismo, realizado en Cartagena en el mes de octubre, Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi, se comprometió con la seguridad de las motos al decir que se implementarían elementos como el encendido automático de luces y frenos con ABS o CBS (ver ‘Así funcionan el CBS y ABS’), al tiempo que se fortalecería el reglamento del uso del casco.



Vamos por partes. En cuanto a la implementación del CBS y ABS como elementos obligatorios para motos nuevas, Hilda María Gómez Vélez, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dice que su respectivo reglamento se encuentra entre la agenda de desarrollo de reglamentos técnicos vehiculares de la ANSV en conjunto con los Ministerios de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Ministerio de Relaciones Exteriores.



Dicho reglamento “tiene previsto empezar a trabajarse desde el próximo año debido al alto índice de siniestralidad de motocicletas en el país” y el proceso no sería solo de la ANSV, pues “El Ministerio está atento a todo el soporte técnico requerido para el desarrollo de este reglamento”.

Igualmente “Los ensambladores e importadoras son conscientes de la necesidad de estos sistemas como una medida obligatoria para disminuir la siniestralidad y están dispuestos a trabajar con la Agencia de acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo y la propuesta de proyecto de resolución”.



Pasando a los cascos, en julio del año pasado el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dieron a conocer un borrador de resolución que regularía la calidad de aquellos que sean vendidos en Colombia, estableciendo los requisitos que deberían cumplir para garantizar la protección que brindan.



No hay duda que esta resolución representaría un avance importante, pero algunos puntos, como por ejemplo seguir aceptando la vigente Norma Técnica Colombiana NTC4533 al tiempo que se acogen normas internacionales comprobadas como la estadounidense (Federal Motor Vehicle Safety Standard, FVMSS218) y la europea (ECE R22.05), ponen en duda la real efectividad que podría tener.

De cualquier forma esta resolución sigue caminando y según Gómez Vélez, “el reglamento técnico de cascos está solo a la espera de la firma de la Ministra”.



Según se estableció en el artículo 25 de esta, tras su firma los motociclistas tendrán dos años para comenzar a usar un casco que cumpla con las nuevas normas.



Siguiendo con las luces, lo que se pretende es que estas se enciendan de forma automática cuando se encienda la moto (evitando que el conductor no lo haga por olvido o por desconocimiento de su importancia), la idea es que las motos puedan ser fácilmente visibles en todo momento y así cumplir con el punto cuarto del artículo 96 del Código de Tránsito que establece que “Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas”.



El proyecto de esta resolución fue elaborado por la ANSV y posteriormente compartido con el gremio de la ANDI y los ensambladores de motocicletas para realizar ajustes según sus comentarios y así enviarlo al Ministerio de Transporte, encargado de su implementación.

¿Qué falta? Según Hilda María Gómez Vélez, “el Ministerio de Transporte debe cumplir con un procedimiento que incluye la socialización de la resolución para consulta pública y atender observaciones de los participantes de este proceso, y su posterior firma de la Ministra. Es importante resaltar que la medida incluye un periodo de transición para aquellas motocicletas que antes de la entrada en vigencia hayan sido despachadas al país o constituyan inventarios y por lo tanto no se les exija el cumplimiento de la norma”.



Pero como bien agrega Gómez Vélez, “para que la seguridad de las motos y los motociclistas sea una medida seria en el país, no sólo se limita a la elaboración de reglamentos técnicos y a un esquema robusto de vigilancia y control, sino que también se requiere de una serie de medidas que permitan darle una mayor importancia al motociclista específicamente en seguridad vial”.



Es por esto que se encuentran trabajando en acoger normativas europeas para los mencionados CBS y ABS, así como en “un reglamento técnico para llantas de motocicletas, la regulación de espejos curvos en camiones y buses que permitan eliminar el punto ciego y visualizar actores vulnerables como motociclistas, y recomendaciones de uso de elementos de protección personal certificados como guantes, ropa de protección y protectores”.

Todo esto va en línea con lo que dice Germán Acevedo, director del Centro de Innovación para Motociclistas, organizador del Primer Congreso Latinoamericano de Motociclismo: “la obsolescencia normativa condena a la obsolescencia tecnológica”, que es lo que ha estado ocurriendo en Colombia con las motocicletas.



Para él, la situación precaria en la seguridad de los motociclistas se resume en tres puntos críticos: vehículos no homologados por sus características (por ejemplo la carencia de asistencias de frenado), elementos de protección sin certificación que no cumplen su cometido de proteger al motociclista en un accidente, y la falta de una normativa exigente en la expedición de las licencias.



Es decir, los accidentes en moto y sus consecuencias se dan por conductores que no saben reaccionar (porque no han tenido una formación adecuada), motos que no responden como deberían (no frenan de forma adecuada, por ejemplo), y elementos de protección que no evitan lesiones (como cascos no certificados). “Si esas ausencias se superan”, dice Acevedo, “bajarían considerablemente los índices de accidentalidad”.

Según Gómez Vélez “Todas estas medidas tienen una clasificación de plazos y de impacto para lo cual la Agencia está definiendo un cronograma y la estrategia de implementación”. La agenda de la ANSV en cuanto a la seguridad de las motos es larga y el afán alto, así que es hora de que estos pasos empiecen a convertirse en una realidad para que la accidentalidad por carencias normativas deje de ser parte del panorama.

Así funcionan el CBS y ABS

La asistencia de frenado CBS (Sistema de frenado combinado, por sus siglas en inglés) consiste en que al accionar cualquiera de los dos frenos de la moto (delantero o trasero), inmediatamente se accionen los dos al tiempo, mejorando la efectividad de la detención. En Europa su implementación es obligatoria para motos de menos de 125 cm3.



Por su parte, el ABS (Sistema antibloqueo de frenos) funciona de la misma manera que en automóviles: durante la frenada, sensores detectan si se produce un bloqueo de la rueda y lo ‘elimina’ por medio de pulsaciones, evitando que el vehículo pierda el control y que el conductor pueda realizar, de ser necesario, una maniobra de esquiva. En Europa es obligatorio para motos de 125 cm3 en adelante