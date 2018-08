Se distancia de su competencia por las tres filas de asientos instaladas en un armazón de más de dos metros de distancia entre ejes y el sistema de impulsión trasera. A 90 millones la unidad.



No es fácil ubicar el Toyota Rush dentro del concurrido segmento de las mini SUV, como lo proponen los representantes de la casa japonesa en nuestro país. No lo es porque los modelos que ruedan allí ofrecen espacio para cuatro o cinco pasajeros (no para siete, como esta) y, en la mayoría de los casos, se presentan como ‘utilitarios citadinos’ de carrocerías pequeñas y un diseño interior y exterior marcadamente juvenil.



Relacionadas

¿Mini SUV o no mini SUV? He ahí la cuestión. Lo cierto es que la llegada de Toyota al mundo de los utilitarios básicos tiene que ver con un fenómeno irrefutable: las camionetas pequeñas se apropiaron del 12,3 por ciento de la torta mundial y, consecuentemente, se instalaron en un segmento que, de lejos, es el de mayor crecimiento. Ya no hay marca (aun las premium) que no ofrezca una SUV ‘de entrada’ en su portafolio.



También influyó que Toyota se apropiara definitivamente de la marca Daihatsu en el 2016, con la cual venía trabajando desde tiempo atrás armando vehículos calcados (aunque luciendo uno u otro logotipo de acuerdo con cada destino comercial), incluido el reconocido Terios, que es en realidad este ejemplar que adoptó el nombre Rush para rodar, precisamente, como Toyota.

.

Lo arman en la planta que posee la gigante japonesa en Indonesia con la misión específica de irradiar los diferentes mercados de América Latina y el Caribe (en donde Daihatsu dejó de hacer presencia hace un par de años y Toyota goza de gran prestigio), con acabados interiores básicos, de plásticos rústicos en tablero y puertas, asientos forrados en tela, un millaré que incluye insertos en el tono beige típico del gusto asiático y un centro de mando con velocímetro y tacómetro análogos.



El tren motor también descubre su vocación popular y minimalista, pues toma gran distancia de las máquinas a las que nos tiene acostumbrados Toyota, incluida las de la RAV4, tradicionalmente la más pequeña del portafolio, la cual se mueve con dos propulsores a elección, de 2,0 y 2,5 litros.



En cambio la Toyota Rush lo hace con uno (¡Euro II!) de 4 pistones y de 1,5 litros que desarrolla justos 103 caballos de potencia y 136 Nm de torque (con una relación de compresión básicamente prohibitiva para el uso de gasolina corriente: 11,5:1), unido a una caja automática convencional de cuatro velocidades, a la cual le cuesta responder cuando se le exige al pedal, pues debe mover un peso al vacío de 1.290 kilos, es decir, 12,5 kilos cada caballo. Una carga alta para esa máquina y más con un cupo para siete personas.

.

En contraste, la suspensión trasera de cinco brazos, el despeje al piso de 220 milímetros y los ángulos de ataque de 31 grados y de salida de 26,5 grados le permiten enfrentar sin problema terrenos difíciles y le otorgan ese perfil tropero del cual carecen sus competidores. Incluso es el único en su segmento armado con sistema de impulsión trasera (los demás se mueven desde el eje delantero), para un andar más seguro en carreteras destapadas y caminos de lodo y piedra, como lo comprobamos durante su lanzamiento en los vecindarios de Cartagena.



En seguridad, incluye seis bolsas de aire, apoyacabezas en cada uno de los siete puestos, anclajes Isofix para sillas infantiles, controles de tracción y de arranque en pendientes, frenos ABS con repartición de frenado (de tambor los traseros) y cámara de visión trasera con sensores de parqueo.



La Toyota Rush no es exactamente la más pequeña del segmento. Mide 4.435 milímetros de largo y 1.695 de ancho, con una altura de 1.705 que le permite una distancia entre ejes de 2.685 milímetros, suficientes para instalar dos sillas adicionales en el baúl, las cuales se recogen hacia adelante, contra el espaldar de la segunda banca, y no hundiéndose en el piso como sucede con otros ejemplares que reciben a siete pasajeros.

.

No son las más cómodas para personas de estatura promedio (ninguna ‘tercera banca’ lo es), pues fueron pensados para favorecer a familias grandes con niños pequeños que pueden viajar sin problemas sobre cojines individuales. Pero, si algún adulto se arriesga a utilizar esta opción, puede deslizar la banca delantera (60/40) hacia adelante para acomodar mejor sus piernas, sin sacrificar contundentemente la comodidad de quienes viajan allí.



Hay que decir, sin embargo, que el precio no es lo que más favorece a la Toyota Rush, a pesar de sus ventajas off road y su despliegue interior. Visto como un auto apto para un clan de siete, se le atraviesan modelos muy disímiles, pero de valor similar, como Dodge Journey, Kia Carens y Nissan X-Trail, y si su intención es fajarse con las minicamionetas, deberá enfrentar ejemplares más compactos, pero con motores similares, como Suzuki Vitara, Honda WR-V, Peugeot 2008 o Jeep Renegade.

Manuel Orduz

Estuvimos en el lanzamiento del Toyota Rush en Cartagena por invitación de Automotores Toyota Colombia.

​

.

Buena instalación de sonido

​

El centro de entretenimiento consta de una pantalla táctil de siete pulgadas para acceder a un radio Pioneer con CD, DVD y MP3 (también manipulable desde el timón), con instalación de sonido de seis parlantes y 2 tweeters y conexión vía Bluetooth para la manipulación del teléfono inteligente a través de CarPlay y Android Auto. Los asientos y sus respaldos (tanto delanteros como traseros) se operan manualmente y los de la tercera banca se pliegan con un solo toque.

Ficha técnica

Motor: 1.496 cm3

Potencia: 103 caballos a 6.000 rpm

Torque: 136 Nm a 4.200 Nm

Caja: 4 marchas automática

Impulsión: trasera

Claves de la nueva Rush



- La parrilla delantera cromada, de aspecto ahumado, está flanqueada por las luminarias delanteras envolventes de tecnología led. A lado y lado del parachoques fueron instaladas las luces exploradoras.



- Las tres áreas de la cabina cuentan con una serie de carteras para guardar botellas y objetos pequeños, como celulares o carpetas, además de la guantera delantera, de buen tamaño, ubicada frente al copiloto.



- Los espejos laterales, atornillados a la puerta, fueron pintados del color de la carrocería, al igual que las manijas de las puertas, y se pueden retraer automáticamente. Incluyen luz de cruce.



- La moldura negra que recorre la carrocería y la altura al suelo le otorgan una pinta claramente off road y la muestran como un vehículo de gran tamaño a pesar de que sus medidas son medianas.

.

DATOS



90 Millones de pesos cuesta la Toyota Rush. Se ofrece únicamente con caja automática de 4 marchas y luciendo los accesorios de seguridad y confort descritos aquí. Los representantes de la marca no planean traer la versión mecánica.



La apertura de las puertas y el encendido del motor sin la intervención de la llave es otro de los anexos de confort que ofrece la Toyota Rush, además de rines bitono de 17 pulgadas y aire acondicionado automático con rejilla posterior independiente.

Principales competidores



*Dodge Journey SE – 89 millones

Motor: 2,4 litros Potencia: 173 caballos a 6.000 rpm Torque: 225 Nm a 4.000 rpm Caja: 6 marchas secuencial Tracción: delantera Seguridad: 6 airbags, asientos infantiles segunda fila, distribución y asistente de frenado, controles de estabilidad y tracción. Carrocería: SUV de 7 puestos.

.

*Kia Carens 2G – 90,3 millones

Motor: 2,0 litros Potencia: 150 caballos a 6.500 rpm Torque: 194 Nm a 4.800 rpm Caja: 6 marchas secuencial Tracción: delantera Seguridad: 2 airbags, frenos ABS con distribución de frenado, anclaje Isofix para sillas infantiles, columna de dirección colapsible. Carrocería: monovolumen de 7 puestos.

.

*Nissan X-Trail Advance – 100 millones

Motor: 2,5 litros Potencia: 169 caballos a 6.000 rpm Torque: 233 Nm a 4.000 rpm Caja: 7 marchas CVT Tracción: delantera Seguridad: 2 airbags, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, cámara, anclaje Isofix para sillas infantiles. Carrocería: SUV de 7 puestos.



.