Está hecho para llevar cohetes que luego colocan satélites en la órbita baja de la Tierra. Básicamente son dos fuselajes de Boeing 747 empatados por una increíble viga central donde colgarán –también– la carga.



A los transbordadores de la Nasa siempre se les conoció técnicamente como la lanzadera, y esas históricas aeronaves desempeñaron misiones fundamentales para el funcionamiento de las comunicaciones de la vida moderna, para citar solo una de sus tareas en el espacio. Las 134 misiones del Space Shuttle culminaron con el retiro del servicio de la flotilla inicial de cuatro aeronaves operativas.



Hoy, la órbita baja de la Tierra (conocida como LEO, Low Earth Orbit) es el objetivo para colocar satélites, y para ello el ingeniero Paul G. Allen se puso a la cabeza de un proyecto colosal: construir un avión que lleve hasta la altura de operación de las aeronaves comerciales cohetes con carga que luego prosiguen el vuelo con el material que deben entregar en esa zona orbital.



Colosal es el aparato, que ya tiene el récord de ser el avión con mayor envergadura (distancia entre las puntas de las alas) que se haya hecho, pues mide 117 metros y el de mayor capacidad de carga porque estiman que puede llevar 550.000 libras de materiales (250 toneladas) que se agregarán al peso propio del aparato, que suma otros tantos kilos.

Para moverlo, elevarlo y sostenerlo en vuelo trabajarán seis motores derivados de los actuales en uso por los Boeing 747, y el parentesco con el famoso jumbo va más allá de la maquinaria, pues el Stratolaunch es la unión de dos fuselajes de este avión conectados por una impresionante viga central en la cual colgarán los cohetes que llevarán a esas alturas.



Esta pieza, que une los dos aviones y soporta el peso de la carga, es una sorprendente obra de la ingeniería en todos sus frentes. Pero si se revisan los antecedentes de Paul Allen, no hay lugar a sorpresas. Es uno de los cofundadores de Microsoft, luego del tema sabe, y fue el socio de Burt Rutan para construir el Spaceship One, la primera nave particular en llevar a un astronauta al espacio suborbital.

Las premisas para embarcarse en este nuevo proyecto que se armó físicamente en un hangar de 8.500 metros cuadrados en la zona del Mojave, Estados Unidos, es ofrecer el transporte de estos aparatos con una lanzadera autónoma, que puede funcionar en aeropuertos normales y de un relativo bajo costo de operación por su eficiencia, ya que sube a unos 40.000 pies, dispara su carga y regresa como un avión común a la base.



Hace dos semanas, lo bajaron de los gatos de montaje, retiraron el enjambre de andamios que lo rodeaban para su fabricación y bajó sobre las 28 ruedas que tiene en sus trenes. La prueba, más allá de la resistencia del sistema, consistió en el remolque por primera vez a la plataforma para hacer pruebas de llenados de combustible.

Vuelos cortos, pero eficaces

Las misiones del Stratolaunch son cortas y específicas porque puede salir del aeropuerto más conveniente y no tendrá las limitaciones de clima que afectaban a los transbordadores de la Nasa. Los dueños del proyecto tienen en la mira llevar pequeños satélites que hoy generan muchos costos y riesgos al ser colocados en sus órbitas. En Tierra, el impresionante aparato reposará sobre 28 ruedas calculadas para soportar cerca de 540 toneladas cuando está hasta el tope de cargas.

DATOS



Con toda su carga y los tanques llenos, el Stratolaunch tendrá un peso máximo de despegue de aproximadamente 540 toneladas. La autonomía es de unas 2.000 millas náuticas y necesita como mínimo 3.7 kilómetros de pista para salir y regresar.



Los fabricantes, Stratolaunch Systems Corporation, estiman que el avión estará listo para volar en un par de años una vez cumpla con todas las homologaciones y pruebas no solamente de sus servicios, sino también muchas de la aviación regular, pues compartirá el espacio con las aeronaves comerciales.