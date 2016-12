ABS y airbags obligatorios serán una realidad

A partir del 1 de enero de 2017 no se podrá nacionalizar ningún vehículo que no cumpla con mínimo sistema antibloqueo de frenos (ABS), doble bolsa de aire frontal (airbag) y apoyacabezas.



En consecuencia, los vehículos con estas carencias no se podrán importar ni registrar en el país desde esa fecha, tal como lo señaló la Resolución 3752 del 2015.



Pero, ¿qué pasa con los vehículos que cumplieron con todos los trámites legales de importación dentro de la fecha establecida pero que no fueron vendidos al terminar el 2016?



Para estos casos el Ministerio fijó un plazo hasta el 30 de abril de 2017, y para aclarar las dudas al respecto, presentadas también por “diferentes gremios y autoridades de tránsito”, emitió la circular 20161010404921 del 15 de septiembre de 2016.



En ella aclara que “en atención a que en la práctica algunos de los distribuidores de vehículos, bien sean nacionales o importados a fecha 31 de diciembre de 2016, cuentan con algún tipo de inventario sin ser vendido, pero sí ha cumplido el proceso de nacionalización o legalización ante las autoridades respectivas, según sea el caso, tendrán como fecha máxima para comercializarlos hasta el 30 de abril de 2017, con el debido registro o matrícula del mismo”.

El ABS y los airbags, obligatorios

La resolución 3752 del 6 de octubre de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte es la que establece los elementos mínimos “de seguridad activa y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques”, un importante avance para la industria del país pero aún más para los compradores, pues los elementos básicos de seguridad dejarán de ser equipo opcional.



Es importante aclarar que en la seguridad también influyen aspectos como su estructura, que debe permitir una adecuada absorción de los impactos, y que las bolsas de aire son un complemento de los cinturones de seguridad.

¿Qué exige la resolución?

​

* Los frenos con sistema antibloqueo (ABS) deben ser equipados por “todos los vehículos automotores, remolques y semirremolques”.



* Las dos bolsas de aire frontales (airbags) son requerimiento “en todos los vehículos para el transporte de pasajeros que tengan hasta diez (10) asientos incluido el del conductor y para el transporte de mercancías con un peso bruto vehicular máximo de 2.5 toneladas”.



* Los apoyacabezas en todos los puestos que cuenten con cinturón de seguridad de tres puntos son requerimiento para “todos los vehículos para el transporte de pasajeros que tengan hasta diez (10) asientos incluido el del conductor y para el transporte de mercancías con un peso bruto vehicular máximo de 2.5 toneladas”.