En la actualidad es tan grande el arsenal de ayudas de conducción con el que viene equipado un carro que es casi imposible determinar la utilidad de cada uno de estos sistemas de seguridad, que además, trabajan en conjunto. Sin embargo, un estudio de la respetada IHSS en Estados Unidos determinó cuan útil ha sido la alerta por cambio de carril involuntario.

A través de un estudio realizado por el instituto con base en los reportes de accidentes de la policía durante el año 2015, se pudo determinar que esta alerta evitó más de 85 mil accidentes en las autopistas estadounidenses.



A esa impresionante cifra se suma que también, por consecuencia de la efectividad de la alerta, los lesionados se redujeron en un 21 por ciento y que por lo menos se previno que unas 55 mil personas resultaran heridas.

Alerta por cambio involuntario de carril

A pesar de esta buena noticia que revela los beneficios de la tecnología al servicio de la seguridad vial y la integridad de los pasajeros, un dato preocupante surgió del mismo estudio.



El IHSS asegura que este sistema podría haber prevenido hasta el 50 por ciento de esos choques cuando un carro invade el carril contrario, y que en su mayoría de casos resultan fatales, debido a que los conductores desactivan estos sistemas porque les molestan las vibraciones o sonidos con los que se les alertan.

Sumado a este preocupante comportamiento, a finales de mayo el MIT de Estados Unidos publicó un estudio en referencia a la conducción autónoma y según el cual, más de la mitad de la gente entrevistada no se subiría nunca a un carro autónomo o no buscaría comprar uno.



Es entendible que la conducción autónoma sea mirada aún con desconfianza y que la pasividad del futuro 'pasajero' no llame la atención frente a la emoción del manejo, pero si preocupa que las personas vayan en contravía de los desarrollos que buscan preservar la vida.