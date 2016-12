Alto a los carros autónomos: primero las normas

Hace mucho tiempo se viene hablando de la conducción autónoma y de la implementación, en diferentes niveles, que ha hecho cada uno de los fabricantes para sus vehículos, algunos de los cuales ya ruedan dentro del tráfico demostrando los alcances y beneficios, pero también los límites que tiene esta tecnológica. Precisamente, son estos límites son los que empiezan a frenar, a la velocidad justa, su acelerado avance.

En Estados Unidos, el Departamento de Transporte presentó una nueva política sobre la incorporación de vehículos que tienen este tipo de conducción y que regularía su venta y su uso bajo normas que 'midan' la capacidad autónoma en condiciones reales para que sean absolutamente seguros y no existan dudas sobre su funcionamiento.



Para ello se implementará una regulación que obliga a estudiar los diseños de los sistemas autónomos de cada marca, las pruebas y el desarrollo que requirió la conducción autónoma antes de que se pongan en venta.

El Departamento de Transporte de EE.UU. organizará esta información en 15 temas específicos que abarcan por ejemplo, los sistemas de detección de objetos, la velocidad y alertas con las que se advierte al conductor e incluso, la vulnerabilidad del sistema autónomo frente a un ataque cibernético.



También se está estudiando la implementación de una nueva Ley ante el Congreso estadounidense de un paso adicional para que la Agencia Nacional de Seguridad de Tráfico en Autopistas (NHTSA) de su aprobación a cada vehículo antes de que salga a la calle.

Esto significa un cambio en el marco regulatorio para la venta de vehículos en Estados Unidos ya que las autoridades hacían verificaciones de seguridad posteriores a la venta de cada modelo y hacían los ajustes respectivos, cuando encontraban defectos posteriores. Con este proyecto se busca anticipar esos 'defectos'.



Para esas revisiones, la NTHSA contará con el apoyo de la Sociedad de Ingenieros Automotrices para medir la seguridad y funcionamiento de la conducción autónoma en 5 niveles, dependiendo el grado de automatización que tenga cada vehículo.

Esto significa que un nivel menor estarán los que más intervención humana requieran durante el manejo. Allí se medirán desde sistemas como el control de crucero adaptativo, el de mantenimiento del carril y parqueo automático hasta una conducción 100% autónoma.

Esta nueva política recibió la aceptación de los fabricantes de automóviles y resaltaron que la medida ayudará a no frenar la implementación de estos avances sin los fundamentos que la harán realmente segura en las calles, permitiendo salvar vida, que es su principal objetivo.

Esto dijo Barack Obama, presidente de los EE.UU.

"La nueva política será flexible y estará diseñada para evolucionar tan rápido como los nuevos avances para que el público no desconfíe de sus alcances y posibilidades". "Así, el gobierno y la industria tienen la responsabilidad de asegurarse de que las nuevas tecnologías sean seguras. Y si un carro autónomo no lo es, tenemos la responsabilidad de sacarlo de las carreteras y no dudaremos en proteger la seguridad del público americano ".