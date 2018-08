Camionetas: lo de afuera sí importa (y mucho)

Cuando se habla del mundo de las camionetas, la potencia y un desempeño eficiente sin importar el territorio a explorar, son las principales características que cualquiera podría tener en mente.



Que si es 4x4, que si el torque responde, que si tiene el suficiente espacio… Estos son factores importantes, pero hay unos rasgos que nos pueden demostrar mucho más de lo que creemos: el estilo y diseño de una camioneta.



Así es, según cada segmento, hay características que no son negociables, pues estas transmiten ciertos valores fundamentales para cada necesidad específica.



¿O acaso usted sigue pensando que una camioneta debe venir con un motor gigante para entregarle la potencia necesaria y nada más? Pues este concepto se está derrumbando progresivamente, ya que a Colombia llegan cada vez diferentes modelos que dan prestaciones muy distintas.

¿QUÉ TRANSMITE EL DISEÑO EN UNA CAMIONETA?

Fijándose en cada diseño de camioneta, su tamaño, estructura e incluso hasta la disposición de los espejos, se puede aprender a asociar las características que predominan y cuáles valores nos quiere comunicar cada modelo.



Para aprender a hacerlo, podemos tomar como referente la marca que más vende vehículos en Colombia: Chevrolet.



Empecemos por la Tracker, una SUV convencional, pensada desde sus cortes externos para prestaciones muy de ciudad. Precisamente su último modelo presentó un diseño completamente renovado, contando con faros LED para manejo diurno (lo cual le abona actitud en el día a día), una parrilla más estilizada y espejos eléctricos al color de la carrocería.



Por ejemplo, el color es uno de esos detalles que se convierten en factor vital así no lo parezca: unos espejos exteriores del mismo color de la carrocería denotan una camioneta más moderna y armónica visualmente (el ojo inconscientemente no corta su apreciación visual).



Si queremos destacar el diseño y la tecnología en una camioneta actual, vale la pena mencionar la Equinox de Chevrolet, que enmarca estas características de buena forma. Concebida para ejecutivos jóvenes y sus familias, su disposición revela una SUV compacta, perfecta para la imagen a proyectar en ciudad, pero con buen tamaño para las prestaciones necesarias en viajes familiares.



El exterior de la Equinox tiene una figura aerodinámica, acompañada con unas luces LED que la hacen atractiva en el día. Igualmente su cabina viene diseñada con un tablero central integrado, pensado para aquellas personas que les gusta tener todo al alcance de la mano.



Por su parte, en tamaño le sigue la Traverse, una camioneta mediana de 7 puestos. Su gran espacio está diseñado principalmente para que los ocupantes disfruten el tiempo a compartir en el vehículo.



Audaz en su segmento, esta camioneta se viste con detalles exteriores llamativos y elegantes en cromo, junto con un contorno dinámico. ¿Qué busca esto? Un modelo como la Traverse, con estos acabados, sin duda es una camioneta que va a llamar la atención en la calle.



Vale la pena entender que una camioneta de este tipo involucra detalles internos cuidadosamente diseñados, como costuras en primer nivel y las superficies de los asientos con detalles en cuero.



Su diseño exterior además se combina con la seguridad, pues si se mira de manera atenta, se percibe en la Traverse su conjunto de tecnologías entre las que se cuentan cámaras, sensores ultrasónicos y radares para detectar peligros.



Diseñada para ser “indomable” (motor 2.8L Turbo Diésel de 197 caballos de potencia) la Chevrolet Colorado es un referente para analizar la robustez y fuerza que busca exponer una Pick Up.



Su exterior es un buen ejemplo de una mezcla entre el estilo imponente con la sofisticación: rines deportivos de aluminio de 18”, barras de techo así como laterales, faros con tecnología LED en ambos frentes y una parrilla con terminados en cromo.



Tiene el confort de una SUV y su diseño interior lo refleja, pero su exterior deja ver porqué esta camioneta cuenta con la mejor capacidad todoterreno de remolque disponible en su clase.



Por último, podemos evaluar una mezcla de características: la Trailblazer. Su juego es equilibrar visualmente la robustez que la hace la 4x4 potente que se siente al volante con la elegancia de sus acabados exteriores.



Su diseño exterior representa el actual ADN de la marca Chevrolet, con un aspecto más robusto gracias a sus líneas, su nueva parrilla doble y la combinación con las luces tipo LED. Sus llantas de 18" y sus estribos laterales además de darle un aspecto más dinámico, son características exteriores propias de una todoterreno.



Téngalo en cuenta, hoy las camionetas no se miden exclusivamente en caballos de potencia y en el tamaño del motor. Quedarse solo con eso es un error.