El carro del futuro: prestado con timón propio

Es el año 2040 y al día siguiente tienen una cita. Así que toman a Sayer, su timón de inteligencia artificial que está en la mesa de noche, y le dictan los comandos por voz para que pueda coordinar a qué hora deben levantarse, a qué hora debe estar frente a su casa el carro autónomo que los llevará y cuáles partes de la ruta serían divertidas para que las maneje.



Según el nuevo concepto Future-Type de Jaguar esto sería una realidad hacia el año 2040, cuando ya no seremos propietarios del carro sino solo del timón, llamado Sayer en honor a Malcom Sayer, diseñador de la marca entre 1951 y 1970. Los carros serían autónomos y compartidos, aunque igual estaría la opción de tener uno propio.



Más que un carro o un timón, Future-Type es un concepto de movilidad para el futuro. Jaguar incluso lo anuncia como un exclusivo club de servicios que no solo incluiría el acceso al carro compartido, sino uno en el que el Sayer de cada quien conoce su música predilecta, le puede reservar mesa en un restaurante y hasta saber qué hay en la nevera de la casa.



Al momento de estar en el carro se puede elegir que la interfaz mantenga un conectividad total, o todo lo contrario: silenciar las alertas para disfrutar una conducción pura en la que muchos siguen encontrando una forma de ‘desconectarse’ y desestresarse.

Sayer, el volante del futuro

Hablando del carro, Jaguar dice que tendría una disposición de puestos 2+1, con las sillas enfrentadas, para que durante el trayecto autónomo las personas puedan hablar entre sí. Todos estarían conectados para así poder reducir las distancias entre uno y otro, y hacer que todo tipo de maniobras (cambios de carril, incorporaciones a vías, etc.) sean más eficientes y seguras, de paso reduciendo la congestión.



Para Ian Callum, director de diseño de Jaguar, “Future-Type ofrece una mirada al potencial de manejar y tener un vehículo en el futuro. Es parte de nuestra visión de cómo una marca de lujo debería continuar siendo deseable en una era digital y autónoma. Nuestro concepto Future-Type es un proyecto de investigación avanzada con miras a cómo asegurar que en un futuro siempre haya un Jaguar que atraiga clientes en el 2040 y más allá”.

Jaguar E-léctrico

El que alguna vez fuera catalogado por Enzo Ferrari como el carro más hermoso del mundo, el E-Type de Jaguar, volvió a salir de una fábrica de la marca, solo que con una alteración llamativa y que seguro no dejará dormir tranquilos a los puristas.



Tomando un Roadster de 1968, Jaguar lo restauró, pero en vez de darle nueva vida al motor de seis cilindros que tuvo originalmente, lo reemplazaron por una unidad eléctrica alimentada por una batería de 40 kWh.



Para asegurarse de que el manejo no se viera afectado, el tamaño y las dimensiones de esta unidad son prácticamente iguales al del seis cilindros a gasolina original, y además fue ubicado exactamente en la misma posición y ubicación en la que se montó originalmente el bloque de seis cilindros.

Jaguar E-Type Zero

A pesar de haberse ahorrado 46 kilogramos respecto al modelo original, la distribución de pesos no se vio afectada y por tal razón Jaguar asegura que el manejo de este E-Type no se vio afectado. Lo que sí cambió fue el desempeño del motor. Puede que ya no se tenga la música de sus seis cilindros, pero gracias a los 220 kW de potencia, los 100 km/h desde parado llegan en 5.5 segundos (un segundo más rápido que el modelo a gasolina). La autonomía en el ‘mundo real’, dice Jaguar, es de unos 270 kilómetros, y según la fuente a la que se conecte, puede recargarse por completo en seis o siete horas.



También hubo otras modificaciones para que todo estuviera a tono: los faros delanteros ahora son LED, en tanto que el interior recibió una modernización total a excepción del timón, con su aro en madera y radios metálicos.



El cuadro de instrumentos es totalmente digital, hay una pantalla digital en la consola central y el túnel de la transmisión es nuevo e integra la perilla de cambios.