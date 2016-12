Chevrolet ahora viajará con niñera a bordo

De acuerdo a los resultados de una encuesta encargada por Chevrolet, más que por consumo de alcohol o drogas, sexo o desempeño académico, lo que más preocupa a los padres estadounidenses de adolescentes entre los 13 y 17 años es el comportamiento que tengan al volante cuando les prestan (o compran) un vehículo.



Chevrolet con niñera a bordo

Para controlar esta situación y ayudar a los padres, Chevrolet desarrolló la tecnología Teen Driver, un servicio que al registrar en el sistema del carro la llave que utilizará el adolescente, permanece activado de forma permanente y se encarga de limitar algunas funciones, registrar eventos ocurridos durante el manejo y alertar sobre ciertas situaciones.



Todos los modelos 2017 de los Chevrolet Bolt EV, Camaro, Colorado, Cruze, Malibu, Silverado, Silverado HD, Suburban, Tahoe y Volt equiparán este nuevo sistema, el cual se lanza ahora en razón de que según los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, en agosto del 2000 se registraron 360.080 nacimientos (récord de ese año). Es decir que en agosto de 2016 serían jóvenes de 16 años en proceso de expedir su licencia de conducción.

Steve Majoros, director de mercadeo de automóviles y crossovers Chevrolet, dice que al igual que muchos padres “entiende la ansiedad de tener un conductor adolescente en casa. Y aunque no podemos controlar su comportamiento cuando están sin sus padres en el carro, la tecnología Teen Driver de Chevrolet puede recordarles abrocharse el cinturón y evitar altas velocidades, mientras que otras funciones de seguridad activa pueden ayudar alertándolos en ciertas situaciones cuando están tomando decisiones equivocadas al conducir”.



Entre sus diferentes funciones Teen Driver puede quitar el volumen del sistema de audio cuando los pasajeros aún no han abrochado el cinturón, limitar el volumen máximo, dar alertas sonoras o auditivas al superar las velocidades preestablecidas, evitar desactivar las ayudas de conducción (control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, freno autónomo, etc.) entre otras.

Igualmente, según el modelo, esta tecnología puede incluso emitir una ‘entrega de notas’ para los padres donde se especifica la distancia recorrida por sus hijos al volante, la máxima velocidad alcanzada, número de alertas de velocidad máxima superada, veces en que haya tenido que intervenir el control de estabilidad y tracción, ABS, alerta de colisión frontal, frenado por alerta de colisión frontal y proximidad frente al vehículo de adelante, y las veces en que se aceleró a fondo.

Y para que los jóvenes se abstengan de utilizar su teléfono móvil mientras conducen, cada uno de los vehículos que incluirá Teen Driver también tiene compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, que permiten conectar los dispositivos al sistema de entretenimiento del vehículo y operar desde allí sus diferentes funciones.