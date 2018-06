Encendido sin llave: “prendiendo” la confusión

Daniel Otero Bravo Redactor Vehículos



Según una investigación de The New York Times, desde 2006 se han reportado en Estados Unidos “al menos” 28 muertes y otros 45 casos de personas con lesiones e incluso daño cerebral debido al sistema de encendido sin llave de algunos vehículos. El problema, dicen, reside en que las personas olvidan apagar el motor del carro al estacionarlo en el garaje de su casa y terminan envenenados por el monóxido de carbono acumulado.



El 8 de octubre de 2015 Michael Sobik se despertó en la noche y se dio cuenta que el olor de vapores ahogaban sus fosas nasales y que sus habilidades motoras eran lentas. Tropezándose logró llegar al garaje donde se concentraba la mayor cantidad de dichos vapores y, sin saber realmente qué ocurría, logró abrir la puerta del garaje para volver a buscar a su esposa, quien ya se había caído de la cama.



Desorientados y vomitando esperaron a que llegaran los bomberos, quienes al hacer las mediciones correspondientes encontraron que el nivel de gas dentro de la casa era 80 veces más del tolerado por los humanos y de más de 100 veces dentro del Lexus de Jamie Sobik, cuyo motor se había quedado encendido.



Aunque la pareja ahora debe vivir con asistentes que los apoyen permanentemente debido al daño cerebral severo a causa del incidente, su panorama no es tan trágico como el de Jeanette Colter, de 70 años, y su esposo David, de 89.



En 2006 Jeanette olvidó apagar el motor de su Toyota Avalon al estacionarlo en el garaje de su casa, la cual se llenó de monóxido de carbono. Ella fue encontrada muerta entre el cuarto y la cocina mientras que su esposo falleció en su cuarto.

¿Cómo funciona el encendido sin llave? Un año después de recibir la patente correspondiente, Mercedes-Benz introdujo en Alemania este sistema en 1998 como un elemento de lujo para sus modelos tope.



Simplemente teniendo la llave en el bolsillo un sensor del vehículo detecta su presencia, que emite una señal, y permite el encendido.

La función también aplica para liberar los seguros de las puertas y abrirlas sin necesidad de insertar la llave en una ranura.



La popularidad de este sistema creció con el tiempo y, según el portal estadounidense Edmunds, más de la mitad de los 17 millones de vehículos nuevos que se venden cada año en ese país lo incluyen dentro de su equipamiento.



Hace siete años, la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas en inglés) recomendó que dichos autos equiparan también una alerta sonora para avisar que el motor seguía encendido si la llave no se encontraba dentro del vehículo, así como apagar el motor en esos casos.

Esto fue apoyado por la Administración para la Seguridad en las Vías (NHTSA), recalcando que sería algo que no requeriría una gran inversión, pero fue una regulación federal a la cual no se le dio seguimiento.



En la actualidad algunas marcas incluyen alertas para estos casos e incluso Ford ha incorporado un sistema que apaga el motor después de media hora de estar detenido encendido y sin la llave cerca al carro, pero según una encuesta de The New York Times muchos fabricantes aún no implemetan este tipo de ‘seguros’.



¿Qué es lo que sucede? La raíz del problema se reduce al descuido y desconocimiento. Doug Shaub, hijo de Fred Schaub, quien murió por intoxicación por monóxido de carbono al dejar encendido el motor de su Toyota RAV4 luego de estacionarlo en el garaje de su casa en Florida, mencionó que “luego de 75 años de estar manejando, mi padre pensó que cuando se llevaba la llave al bajarse del carro, este se apagaría”.



Un descuido que, claramente, puede ser letal. Al estacionar el vehículo y poner la transmisión en posición de Parking (‘P’) el sistema ‘Start/stop’ (que apaga el motor al detenerse, por ejemplo en un semáforo, y lo enciende automáticamente cuando se libera el freno) puede que efectivamente apague el motor en ese momento, pero al soltar el pedal del freno el motor debería volver a encenderse.

Sin embargo, esta acción no siempre es tan notoria y si en cambio el vehículo en cuestión no equipa el mencionado sistema ‘Start/stop’, al pasar a Parking el carro solo quedará detenido pero con el motor encendido. Aquí, entonces, es cuando deberían actuar las mencionadas alertas, sin dejar de lado que gracias a una regulación pasada los vehículos activan otras alertas sonoras si por ejemplo se ha dejado la palanca en neutro, por lo que podría rodarse cuando la persona se baja.



Otro problema que se ha presentado más recientemente con estos sistemas es el robo del vehículo, donde los ladrones envían una señal falsa que el sensor del carro detecta como si fuera su llave. Particularmente en el Reino Unido el robo incrementó en 56 por ciento el año pasado.



Como bien menciona el reporte de The New York Times el número exacto de muertes relacionadas con los sistemas de arranque sin llave es desconocido, y aunque campañas locales, como en el condado de Palm Beach donde una gran parte de la población es de avanzada edad, han ayudado a reducir las probabilidades de este tipo de casos, hasta que la situación no se tome con la seriedad que se requiere los casos podrían ir en aumento. “No se puede confiar en que los fabricantes se autocontrolen. No hay penalidades adecuadas”, dice John Uustal, un abogado que lleva dos casos de muertes relacionadas con sistemas de arranque sin llave.

En Colombia, donde tal vez ya no son tan comunes las casas con garaje interno, es probable que no se llegue a consecuencias tan graves como las reportadas por The New York Times, pero eso no quiere decir que este tipo de descuidos no ocurran.



Desconocer cómo funcionan los diferentes sistemas de un vehículo puede llegar a ser letal y por el momento lo único que se puede hacer al respecto es tomarse el tiempo necesario para realmente conocer su funcionamiento: cómo prender y apagar el motor, como activar o desactivar funciones, saber cuándo están encendidas o apagadas las luces, etc. Al fin y al cabo, como mencionamos, todo se reduce a un descuido y desconocimiento humano.

Vehículos venenosos

Debido a la combustión del motor los vehículos a gasolina producen el monóxido de carbono (los diésel también, pero en cantidades más contenidas) y el convertidor catalítico es el que se encarga de convertir dicho gas en dióxido de carbono, al aportar oxígeno a la mezcla. De unas 30.000 ppm antes del convertidor catalítico se puede pasar a una 1.000 ppm después de este.



Sin embargo, el convertidor funciona únicamente hasta que alcanza cierta temperatura ideal y por eso durante el encendido en frío es cuando más se produce el monóxido de carbono. Igualmente un vehículo que no esté debidamente sincronizado, que tenga fugas o al que le hayan suprimido el convertidor (algo que nunca se debe hacer), van a ser más propensos a causar intoxicación por el gas.

Síntomas y soluciones

Uno de los principales peligros del monóxido de carbono es que no tiene olor ni color y por lo tanto es difícil de detectar en un principio. Sin embargo, los síntomas suelen ser dolor de cabeza, mareo, vómito y debilidad, y tal como se demostró en los casos citados, estar expuesto a este gas por un periodo extendido puede ocasionar daño cerebral e incluso la muerte debido a la intoxicación (órganos como el cerebro y el corazón pierden oxígeno). Físicamente pueden aparecer sarpullidos color rojo en la piel debido a las moléculas del monóxido de carbono que se adhieren a las células rojas de la sangre.



El mayor peligro es cuando el gas se acumula dentro de un espacio cerrado o con poca ventilación, así que lo primero que se debería intentar hacer es abrir ventanas, puertas, etc., pero personas con una intoxicación más avanzada requerirán asistencia médica inmediata.