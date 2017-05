Más tecnología al Mazda 2

El auto compacto estrena el sistema de control G-Vectoring, diseñado para trabajar en conjunto con la dirección y el motor para hacer más llevaderas las fuerzas G que surgen dentro de la cabina mientras cruza por curvas muy pronunciadas. Los modelos Mazda 3, Mazda 6 y CX-3 inauguraron esta ventaja tecnológica.

.

La confianza tiene que ver con el principio que ellos llaman Jinba-Ittai, que es un lenguaje tecnológico que pretende que conductor y vehículo se comporten como uno solo, un efecto que logra con este nuevo sistema gracias a que la dirección responde órdenes de forma casi inmediata en curvas pronunciadas y transfiere una ligera carga hacia las llantas delanteras para que se desplacen con mayor precisión y generen las menores sensaciones en el conductor.



El control se refiere al dominio que debe ejercer el piloto cuando el auto entra en curvas, mientras acelera o corrige la dirección para que no derrape y siga una línea lo más recta posible. Es lo que hace intuitivamente el sistema G-Vectoring, al controlar el agarre de las llantas gracias a que hace girar el vehículo con precisión y siguiendo una línea segura de viraje de forma casi imperceptible.



La comodidad tiene que ver directamente con los ocupantes del Mazda 2, que no sienten balanceos bruscos del cuerpo y la cabeza mientras el vehículo cruza, gracias a que el sistema G-Vectoring le ayuda al conductor poco hábil a transmitirles a sus pasajeros una sensación de manejo suave y pareja y, de paso, le transmite a él mismo mayor seguridad, gracias a que no está obligado a corregir permanentemente la posición del timón.

.

Adicionalmente, la versión Grand Touring LX trae el paquete i-Activsense 1 (monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado atrás, señal de detención de emergencia y asistente de arranque en pendientes), cámara de reversa y espejos abatibles, y los modelos Grand Touring, sensores de lluvia e iluminación. Todos incorporan el mismo motor, con transmisión manual o automática, según versión.

DATO

El Mazda 2 incluye navegación GPS y manos libres Bluetooth y la instalación de información y entretenimiento Mazda Connect, que permite acceso a música y emisoras a través de internet 2. Este equipamiento va conectado a seis parlantes y una pantalla táctil TFT de siete pulgadas.

Ficha técnica

Versión: Grand Touring LX

Motor: 1.5 litros

Potencia: 105 caballos

A 6.000 rpm

Torque: 137 Nm a 4.000 rpm

Transmisión: 6 marchas automática