Los sistemas y tecnologías incorporados en los carros hacen parte de una larga lista que no deja de crecer, tanto así que algunos fabricantes han comenzado a presentar sus nuevos autos en eventos como el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, pues más allá de sus motores e interiores lo que más llama la atención son precisamente estos elementos.



No es de extrañar entonces que las inversiones para lograrlo sean cuantiosas, pues ponerse por delante de la competencia es vital para así ganarse la mayor cantidad posible de compradores. La gran pregunta es, ¿ellos sí los usan? ¿Saben cómo hacerlo?



Comencemos por algo muy evidente: las luces. Ya son varios los carros que incluyen luces de marcha diurna y sistemas automáticos que operan por medio de sensores, pero para que este último funcione en muchos casos es necesario ‘activar’ la función, por ejemplo moviendo la perilla de las luces a la posición de ‘automático’.



El problema es que en las noches al encenderse las luces de marcha diurna, las del interior (cuadro de instrumentos, consola central, botones, etc.) también se encienden, pero las principales del vehículo no lo hacen. Al parecer, algunas personas no se percatan de esto y conducen en las noches sin las luces encendidas. ¿Descuido o desconocimiento?

.

Algo similar ocurre con quienes siguen hablando por teléfono mientras conducen. Si bien comenzó como un sistema exclusivo de vehículos tope, hoy en día la gran mayoría ofrecen la posibilidad de sincronizar el teléfono para poder hacer llamadas y hasta reproducir música. Incluso hay sistemas de sonido aftermarket que también ofrecen esta función. Si se tiene la posibilidad, ¿por qué entonces no usarla? Más aún cuando sistemas un poco más avanzados incluyen también comandos por voz.



De hecho, la sincronización del teléfono móvil con el sistema de entretenimiento del carro es una de las funciones más populares, al punto que en algunos autos se puede desplegar en su pantalla central la pantalla del teléfono y acceder desde allí a toda la información del móvil.



Sin embargo, no todos los sistemas son intuitivos de usar, otros tienen problemas de confiabilidad (se bloquean o dejan de funcionar esporádicamente) o simplemente requieren de mucha navegación por varios menús para realizar operaciones sencillas.



¿Qué tanto o qué tan poco usan las personas los sistemas de sus vehículos? Según un reporte de J.D. Power, más bien poco.

Las funciones menos usadas son el ‘conserje’ (ayudante para hacer reservas en sitios como restaurantes, 43 por ciento), router móvil (38 por ciento), parqueo automático (35 por ciento), head-up display (33 por ciento) y aplicaciones integradas (32 por ciento).

.

El reporte también menciona que el 20 por ciento de propietarios nuevos nunca ha usado 16 de 33 tecnologías y que hay 14 de estas que más del 20 por ciento de propietarios no quisieran tener. Entre esas, curiosamente, están Apple CarPlay y Google Android Auto, que sirven para sincronizar los teléfonos móviles.



Al respecto, Kristin Kolodge, directora ejecutiva de investigación de interacción de conductores de J.D. Power, dice que muchas veces las personas prefieren usar sus teléfonos o tabletas porque están más familiarizados con estos, y que las tecnologías que prefieren están encaminadas a la seguridad y mejorar la experiencia de manejo (alerta de punto ciego, control de crucero adaptativo, etc.).



El problema de no usar las ayudas no es solo que las millonarias inversiones de los fabricantes se estarían perdiendo, sino que muchas de estas están encaminadas a facilitar la vida a bordo o a hacer los viajes más seguros. Así que, si están allí para ayudarnos al conducir, lo mejor que se puede hacer es conocerlos, aprender a usarlos y utilizarlos.