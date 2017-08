Tecnologías que facilitan la vida a bordo

Seguridad, desempeño, consumo, economía: usualmente son las bondades que primero se resaltan cuando se está vendiendo un carro (nuevo o usado) para atraer la atención del posible comprador, pero al mismo tiempo se suelen dejar de lado muchos sistemas que podrían ser igualmente útiles.



El problema de esto es que si al comprador no se le informa sobre todo lo que tiene el vehículo posiblemente nunca se entere de todo lo que tiene disponible, dejando de lado muchas funciones que no solo le resultarían muy útiles sino que, en algunos casos, pueden mejorar la seguridad a bordo.

Dentro de esto último se pueden contar elementos como los ofrecidos por la conectividad y la posibilidad de enlazar el teléfono inteligente con el sistema de entretenimiento del carro. Esto se puede dar de muchas formas según el equipo, desde una básica conexión por USB hasta un emparejamiento completo que permita operar todas las funciones desde la pantalla central en el tablero del carro.



La gran ventaja de este tipo de conexiones es que pueden reducir considerablemente las distracciones del conductor al evitar que esté consultando la pantalla del teléfono, es decir, quitando su mirada del camino. Puede que no todos estos sistemas sean fáciles o intuitivos de usar, pero aprender a hacerlo será bastante útil.



Por otro lado, funciones como las luces automáticas pueden ser armas de doble filo, pues así como se encienden de forma automática si las condiciones lo ameritan, muchas veces requieren que la perilla respectiva sea girada a la posición indicada. Si a esto se suma el hecho que algunas personas lo desconocen, no es raro que en las noches se suelan ver vehículos modernos transitando con las luces apagadas.

Otra de las razones es que las luces interiores (cuadro de instrumentos, consola central, botones) sí se encienden, por lo que muchas personas asumen que las exteriores también lo hicieron. A esto hay que sumar el hecho que los testigos de luces encendidas han dejado de hacer parte del cuadro de instrumentos de muchos carros.



También hay una escena que suele ser común en ferias de vehículos nuevos o incluso en concesionarios: personas “luchando” por cerrar la compuerta del baúl de una camioneta que cuenta con un sistema eléctrico para hacerlo con solo presionar un botón. Desconocer esta función puede salir caro pues dañar este sistema seguro no será sencillo de arreglar o reemplazar.



Aunque aún no tan difundido en nuestro país (al menos en los segmentos más populares), los asistentes de estacionamiento perpendicular y en paralelo también pueden llegar a ser la ‘salvación’ de aquellos que por una u otra razón no son los más diestros al momento de estacionar el carro.

Tal vez sean complicados de utilizar o no siempre reconozcan fácilmente los espacios donde cabría el carro sin problema (razón por la que muchas personas prefieren seguir estacionando ellas mismas en vez de depender del sistema), pero aprender a usarlos podría, al menos, ahorrarle la sudada a más de uno.



No sobra mencionar tampoco que los sistemas de seguridad, como los controles de tracción o estabilidad, deberían mantenerse activados todo el tiempo. Algunos vehículos, sobre todo los de alto desempeño, tienen la opción de desactivarlos, pero eso debería estar limitado únicamente para pilotos experimentados y para situaciones controladas, como en una pista.



Como mencionamos, puede que no todos estos sistemas sean los más sencillos o intuitivos de usar para todas las personas, pero dedicarle un tiempo a aprender a hacerlo seguramente traerá beneficios y además les permitirá aprovechar mejor la inversión que se hizo. Al fin y al cabo, al momento de comprar el carro, también se pagó por ellos.