Las ventajas de comprar un carro usado a un concesionario

Si hay un dolor de cabeza común a la hora de comprar un carro usado, ese es la pérdida de tiempo entre desplazamientos, algo por ejemplo caótico si se vive en una ciudad como Bogotá, en la que los fines de semanas (días usuales para ver vehículos) el tráfico es bastante complicado.



Pues bien, los concesionarios de entrada rompen con ese inconveniente de desperdiciar el tiempo, pues algunos reúnen una oferta que involucra todas las gamas y modelos.



Pero, como indica Alejandro López, representante de Madiautos, “comprarle un usado a un concesionario va más allá de ser un tema de diversidad”, pues se convierte en un factor de confianza y los buenos precios también se suman a estos beneficios.



Precisamente una de las grandes ventajas es el gran número de carros que puede encontrar en un solo lugar, pero más allá de la cantidad, lo primero que debes tener en cuenta a la hora de acercarte a un concesionario es la experiencia que este tenga en el mercado, lo cual se traducirá en confianza para su compra y procesos.



Para citar un ejemplo, Madiautos cuenta con aproximadamente 450 vehículos exhibidos en sus tres vitrinas, teniendo 28 años de respaldo. Pero, ¿el respaldo que pueda dar un concesionario en qué se traduce para beneficio del bolsillo del comprador?



Financiación más sencilla



“Por ejemplo durante noviembre tendremos vehículos usados que se podrán llevar sin prenda ante el banco, esto en una alianza exclusiva que tenemos con Davivienda para nuestros clientes”, señala López. Este tipo de facilidades solo se logran gracias al respaldo y trayectoria que tenga la entidad a la que vaya a consultar su vehículo usado.



Un concesionario como Madiautos cuenta con aproximadamente 8 entidades bancarias aliadas, entregando así diferentes escenarios de financiación según el bolsillo de cada comprador.



Igualmente la experiencia y el respaldo permiten que se hagan los trámites allí mismo en el concesionario sin necesidad de largas visitas o aprobaciones demoradas en las entidades bancarias: “en nuestro caso contamos en nuestras tres sedes con representantes de nuestros aliados financieros, así nuestros visitantes pueden hacer todos los trámites en un solo lugar”, señala López.



Y es que bien, hablando de trámites, los concesionarios son especialistas en solucionar esa difícil y lenta tramitología que consume muchas veces semanas a quienes venden o compran un vehículo: un traspaso de un vehículo siempre será más rápido por esta vía.



¿Qué trámites evitas al comprar usado en un concesionario?



• No tendrás que ponerte en la tarea de averiguar si el carro tiene o no comparendos pendientes ante las autoridades de tránsito: encontrarás un carro sin multas.



• Las reclamaciones por impuestos y las deudas ante el gobierno son otro dolor de cabeza que evitarás, pues un concesionario con buena trayectoria te dará garantía sobre esto.



• Debido a su alto volumen de trámites, algunos concesionarios como Madiautos tienen a disposición una oficina satélite del SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) para hacer todos los procesos de traspasos realmente mucho más rápidos.



En últimas, el trámite o el traspaso de un vehículo en un concesionario dependerá del desembolso del crédito (en caso de haberlo). “Lo único que le pedimos prácticamente a nuestros compradores es sacar aquí mismo en nuestros puntos una fotocopia de la cédula y nosotros mismos nos encargamos de hacer todos los trámites de manera transparente y ágil”, cuenta el representante de Madiautos.



Eso sí, se precavido, un usado de un concesionario con experiencia y respaldo siempre tendrá la tarjeta de propiedad a nombre de dicha entidad, no del dueño anterior o de un particular.



Mejores opciones



Hay que señalar que los concesionarios involucran en su oferta de usados modelos de vehículos más recientes de los que se encuentran en la calle, o incluso en páginas web publicados por particulares.



Así es, si quieres hacerte por tu cuenta a un “segundazo” que no tenga tantos kilómetros ni años de experiencia, entonces te encontrarás con una labor titánica, pues muy pocos particulares venden rápidamente un carro.



Esta dinámica mejora en un escenario de concesionario, pues allí muchas personas dan como parte de pago un usado bastante reciente para poder hacerse a carros nuevos que también confluyan en dichas vitrinas.



Es más, este tipo de transacciones son tan comunes en concesionaros que son otro factor que debes tener presente: el usado que le compres a un concesionario posiblemente te sirva como parte de pago futuro para ir mejorando de carro progresivamente con otro carro de ese mismo sitio.



Descuentos posibles



Igualmente los concesionarios ofrecen actualmente incluso bonos de descuentos sobre el precio de sus usados, pues estas rebajas ya no son exclusivas para los carros nuevos. “En nuestro caso actualmente estamos celebrando Temporada de Ofertas en Usados de Madiautos, en la que tenemos bonos de hasta 3’000.000 de pesos en vehículos seleccionados”, asegura Alejandro López.



Calidad garantizada



Invertir en un carro comprado a un concesionario es asegurar un gran porcentaje a que este ya esté revisado y su calidad sea comprobada. “Cada vehículo que recibimos para después exhibir en vitrina ha tenido un peritaje mecánico y estructural. Esto es una tranquilidad para el comprador”, señala el vocero.



López adicionalmente señala que este proceso también suma a favor de quienes venden a concesionarios, pues en el caso de Madiautos se le hace una inspección sin costo a quienes lleven a ofrecer su vehículo, “no se le descuenta sobre lo que se le paga por su auto”, indica.



Igualmente si un concesionario compra un usado, el pago es notablemente más rápido y garantizado en comparación a lo que puede darse en una transacción entre personas naturales.



Si quieres aprovechar la Temporada de Ofertas en Usados de Madiautos que tienen especialmente hasta el 30 de noviembre, visita una de sus tres sedes en Bogotá donde encontrarás más de 450 carros:



-Cra 70 N 96-05 Barrio Morato.

-Calle 127 N 70G-75 Barrio Bulevar.

-Calle 102 con Av. 19 Esquina en el Barrio Chicó.