La marca estadounidense llevará y patrocinará en el mundial del tuning SEMA 2017 modificaciones hechas sobre las pick up más demandadas de ese mercado: F-Series.

Ford F-150 Air Design. Hecha sobre la versión SuperCrew Lariat evoca las pick up de los años 90 con su estilo. Sus principales modificaciones le dan una mejor aerodinámica y recibió cambios en la suspensión, frenos, sistema de descenso y sistema profesional de escape de Ford. Sus llantas, para 'volar'.

Ford F-150 XLT SuperCab RK Sport. Preparado para altas velocidades este pick up tiene una modificación especial en su suspensión, rines y llantas de competencia, un kit de piezas que mejoran su aerodinámica. Tiene un V6 EcoBoost de 2.7 litros.

Ford F-350 The Operator By Hellwig. Una modificación extensiva sobre esta gigantesca pick up. Suspensiones, refuerzo de chasis, parachoques, guardabarros, resortes neumáticos y hasta un nuevo sistema de escape. Incluye el ATV pues es un 'vehículo de reconocimiento'.