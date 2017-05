Humvee C Series, ese es el nombre por el que se conocerá de ahora en adelante al Hummer H1 gracias a que la compañía VLF Automotive lo resucitó.

Humvee C Series, ese es el nombre por el que se conocerá de ahora en adelante al Hummer H1 gracias a que la compañía VLF Automotive lo resucitó.

Así, el Humvee C Series mantiene toda la relación con el vehículo estadounidense y hasta las mismas motorizaciones con versiones denominadas Charlie, Bravo y Delta.

Así, el Humvee C Series mantiene toda la relación con el vehículo estadounidense y hasta las mismas motorizaciones con versiones denominadas Charlie, Bravo y Delta.

La primera producción de la compañía, que se limitó a 100 unidades del Humvee C Series, está destinada al mercado chino y fue allí donde el año pasado se realizó su debut.

La primera producción de la compañía, que se limitó a 100 unidades del Humvee C Series, está destinada al mercado chino y fue allí donde el año pasado se realizó su debut.

El Humvee C Series tendrá dos motores, un V8 diésel de 6.5 litros con un rango de potencia que se arma en 190, 205 y 250 caballos y más de 500 Nm de torque.

El Humvee C Series tendrá dos motores, un V8 diésel de 6.5 litros con un rango de potencia que se arma en 190, 205 y 250 caballos y más de 500 Nm de torque.

El interior del Humvee C Series se mantiene con la instrumentación similar a la versión militar, sólo cambia los tapizados y la pantalla de entretenimiento.

El interior del Humvee C Series se mantiene con la instrumentación similar a la versión militar, sólo cambia los tapizados y la pantalla de entretenimiento.

La capacidad off road del Humvee C Series también será la misma del Hummer H1, que de paso, no podrá ser llamado así por orden de GM.