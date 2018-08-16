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Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas 'Edition 1'

Con este Edition 1, Mercedes-AMG oficializa el lanzamiento de un nuevo modelo que promete ser un soberbio coupé cuatro puertas.

01 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

EL PAQUETE AERODINÁMICO AMG INCLUYE UN GRAN SPLITTER, UN DIFUSOR OPTIMIZADO Y UN ALERÓN TRASERO AJUSTABLE MECÁNICAMENTE; el CONJUNTO REDUCE EL COEFICIENTE DE ARRASTRE DEL VEHÍCULO Y AUMENTA LA CARGA AERODINÁMICA.

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02 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

EXHIBE RAYAS AMG COLOR GRIS GRAFITO MATE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS, EL CAPÓ Y EL TECHO. LA PINTURA EXTERIOR FUE NOMBRADA 'DESIGNO GRAPHITE GRAY MAGNO'.

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03 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

LOS VEHÍCULOS ‘EDICIÓN 1’ SOLO ESTÁN DISPONIBLES 12 MESES DESPUÉS DE COMENZAR LA PRODUCCIÓN DE UN MODELO, AÑADIENDO ALGO DE EXCLUSIVIDAD A ESA SERIE.

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04 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

LOS ASIENTOS AMG MULTICONTOUR Y OTRAS PIEZAS LLEVAN CUEROS NAPPA NEGRO Y GRIS, CON COSTURAS AMARILLAS CONTRASTANTES. EL VOLANTE DE ALTO RENDIMIENTO USA MICROFIBRA DINAMICA.

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05 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

EL MERCEDES-AMG GT 4 PUERTAS EDITION 1 SE BASA EN DESEMPEÑO DE ALTO RENDIMIENTO DEL GT 63 S, OFRECIENDO ADEMÁS ACTUALIZACIONES EXTERIORES E INTERIORES.

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06 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

LOS RINES DE 21 PULGADAS, CON DISEÑO DE RADIOS CRUZADOS, COMBINAN COLORES NEGRO MATE Y GRIS DE ALTO BRILLO.

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07 Mercedes-Benz AMG GT63 S 4 puertas Edition 1

Tiene un motor V8 4.0 litros biturbo de AMG que produce 630 caballos de potencia, repartida a las 4 ruedas por el sistema AMG 4Matic y la transmisión automática de nueve velocidades AMG.


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