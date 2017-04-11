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Top 10 de los automóviles más vendidos

Estos fueron los carros familiares que durante el primer bimestre de 2017 se posicionaron en los primeros 10 lugares en demanda. Se excluyen las SUV.

NISSAN MARCH SENSE

10. NISSAN MARCH CON 722 UNIDADES, DESCIENDE LA DEMANDA FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2016.

10. NISSAN MARCH CON 722 UNIDADES, DESCIENDE LA DEMANDA FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2016. EN EL TOP GENERAL OCUPÓ EL PUESTO 12.

Ford Fiesta 2016

9. FORD FIESTA TAMBIÉN DESCIENDE FRENTE A 2016, SUMÓ 727 UNIDADES.

9. FORD FIESTA TAMBIÉN DESCIENDE FRENTE A 2016, SUMÓ 727 UNIDADES. EN EL TOP GENERAL OCUPÓ EL PUESTO 11.

Renault Clio

8. EL RENAULT CLIO REVIVIÓ CON UNA INCREÍBLE ALZA DE 124%, LOGRÓ 1.069 UNIDADES.

8. EL RENAULT CLIO REVIVIÓ CON UNA INCREÍBLE ALZA DE 124%, LOGRÓ 1.069 UNIDADES.

Kia Picanto Ion R

7. KIA PICANTO SUPERÓ POR UNA UNIDAD AL CLIO, LOGRÓ 1.070 UNIDADES Y TAMBIÉN CAYÓ CON RESPECTO A 2016.

7. KIA PICANTO SUPERÓ POR UNA UNIDAD AL CLIO, LOGRÓ 1.070 UNIDADES Y TAMBIÉN CAYÓ CON RESPECTO A 2016.

Renault Sandero Stepway

6. EL RENAULT SANDERO STEPWAY FUE OTRO DE LOS QUE CRECIÓ CON 1.121 UNIDADES. AUMENTO DEL 34.1 POR CIENTO.

6. EL RENAULT SANDERO STEPWAY FUE OTRO DE LOS QUE CRECIÓ CON 1.121 UNIDADES. AUMENTO DEL 34.1 POR CIENTO.

Mazda 3 2017

5. MAZDA 3, ESTE VEHÍCULO CON 1.343 UNIDADES Y UN CRECIMIENTO DEL 5.5% CON RESPECTO A 2016.

5. MAZDA 3, ESTE VEHÍCULO CON 1.343 UNIDADES Y UN CRECIMIENTO DEL 5.5% CON RESPECTO A 2016.

Renault Sandero

4. RENAULT SANDERO CON 1.444 UNIDADES Y ES EL QUE MÁS CAYÓ EN SU DEMANDA EN ESTE LISTADO CON UN POCO MÁS DEL 35%.

4. RENAULT SANDERO CON 1.444 UNIDADES Y ES EL QUE MÁS CAYÓ EN SU DEMANDA EN ESTE LISTADO CON UN POCO MÁS DEL 35%.

Renault Logan

3. RENAULT LOGAN CON 1.450 UNIDADES EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2017.

3. RENAULT LOGAN CON 1.450 UNIDADES EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2017.

Chevrolet Sail

2. CHEVROLET SAIL CON 2.017 UNIDADES CAYÓ UN 17% CON RESPECTO A 2016.

2. CHEVROLET SAIL CON 2.017 UNIDADES CAYÓ UN 17% CON RESPECTO A 2016.

Chevrolet Spark

1. CHEVROLET SPARK QUE SUMA LAS EDICIONES LIFE Y EL NUEVO SPARK, ES EL PRIMERO CON 2.402 UNIDADES.

1. CHEVROLET SPARK QUE SUMA LAS EDICIONES LIFE Y EL NUEVO SPARK, ES EL PRIMERO CON 2.402 UNIDADES.

John Cooper Works Countryman, un MINI superior

Una X-Trail con ‘orugas’ en el Salón de Nueva York

Imágenes del Montero Sport 2017

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