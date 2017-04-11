10. NISSAN MARCH CON 722 UNIDADES, DESCIENDE LA DEMANDA FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2016.
10. NISSAN MARCH CON 722 UNIDADES, DESCIENDE LA DEMANDA FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2016. EN EL TOP GENERAL OCUPÓ EL PUESTO 12.
9. FORD FIESTA TAMBIÉN DESCIENDE FRENTE A 2016, SUMÓ 727 UNIDADES.
9. FORD FIESTA TAMBIÉN DESCIENDE FRENTE A 2016, SUMÓ 727 UNIDADES. EN EL TOP GENERAL OCUPÓ EL PUESTO 11.
8. EL RENAULT CLIO REVIVIÓ CON UNA INCREÍBLE ALZA DE 124%, LOGRÓ 1.069 UNIDADES.
8. EL RENAULT CLIO REVIVIÓ CON UNA INCREÍBLE ALZA DE 124%, LOGRÓ 1.069 UNIDADES.
7. KIA PICANTO SUPERÓ POR UNA UNIDAD AL CLIO, LOGRÓ 1.070 UNIDADES Y TAMBIÉN CAYÓ CON RESPECTO A 2016.
7. KIA PICANTO SUPERÓ POR UNA UNIDAD AL CLIO, LOGRÓ 1.070 UNIDADES Y TAMBIÉN CAYÓ CON RESPECTO A 2016.
6. EL RENAULT SANDERO STEPWAY FUE OTRO DE LOS QUE CRECIÓ CON 1.121 UNIDADES. AUMENTO DEL 34.1 POR CIENTO.
6. EL RENAULT SANDERO STEPWAY FUE OTRO DE LOS QUE CRECIÓ CON 1.121 UNIDADES. AUMENTO DEL 34.1 POR CIENTO.
5. MAZDA 3, ESTE VEHÍCULO CON 1.343 UNIDADES Y UN CRECIMIENTO DEL 5.5% CON RESPECTO A 2016.
5. MAZDA 3, ESTE VEHÍCULO CON 1.343 UNIDADES Y UN CRECIMIENTO DEL 5.5% CON RESPECTO A 2016.
4. RENAULT SANDERO CON 1.444 UNIDADES Y ES EL QUE MÁS CAYÓ EN SU DEMANDA EN ESTE LISTADO CON UN POCO MÁS DEL 35%.
4. RENAULT SANDERO CON 1.444 UNIDADES Y ES EL QUE MÁS CAYÓ EN SU DEMANDA EN ESTE LISTADO CON UN POCO MÁS DEL 35%.
3. RENAULT LOGAN CON 1.450 UNIDADES EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2017.
3. RENAULT LOGAN CON 1.450 UNIDADES EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2017.
2. CHEVROLET SAIL CON 2.017 UNIDADES CAYÓ UN 17% CON RESPECTO A 2016.
2. CHEVROLET SAIL CON 2.017 UNIDADES CAYÓ UN 17% CON RESPECTO A 2016.
1. CHEVROLET SPARK QUE SUMA LAS EDICIONES LIFE Y EL NUEVO SPARK, ES EL PRIMERO CON 2.402 UNIDADES.
1. CHEVROLET SPARK QUE SUMA LAS EDICIONES LIFE Y EL NUEVO SPARK, ES EL PRIMERO CON 2.402 UNIDADES.