BYD ha construido un liderazgo sostenible

Liderazgo sostenible

BYD Co. Ltd., fundada en 1995, inició como fabricante de baterías recargables para teléfonos móviles. En el 2003 incursiona en la industria automotriz con el propósito no solo de fabricar vehículos de nuevas energías, sino también, de venderlos en todo el mundo.

Lo anterior es posible porque desde el comienzo tienen claro que la base está en la innovación y la investigación permanentes, lo que ha llevado a que BYD sea hoy una empresa líder mundial del sector de las energías renovables, partiendo de sus tres proyectos hacia un futuro ‘verde’ y sostenible: plantas solares, baterías de almacenamiento de energía solar y la electromovilidad.

Es importante resaltar que su área de investigación y desarrollo está volcada a trabajar en tecnologías avanzadas que permitan mitigar las dificultades en materia energética y los efectos del cambio climático en el mundo. Reconocen que el esfuerzo diario por crear un mundo más sostenible para todos es viable gracias a la unión y colaboración de cada uno de los actores involucrados, de la sociedad y de los gobiernos de muchos países hoy más que nunca, conscientes de la necesidad de actuar y una manera de hacerlo es fomentando y aplicando políticas de transición energética, que conlleva a la inversión en energías renovables.

Precisamente, Colombia es uno de los países que le está apostando a hacer una verdadera transición a dichas energías, siendo coherentes con la necesidad de implementar acciones urgentes para enfrentar los problemas medioambientales y proteger los recursos naturales. Justamente la Ley 1964 de 2019, que promueve el uso de vehículos eléctricos en el país, la que atañe directamente, entre otras, a la industria automotriz.

Es ese momento, en el que hace su arribo Colombia, BYD Auto, de la mano de Motorysa BIC, compañía de capital 100% colombiano con 54 años de trayectoria en el sector automotor, pionera, además, en incentivar el uso de las energías limpias trayendo al país a finales de 2010 el primer vehículo eléctrico. Gracias a esa visión de futuro hacia la movilidad eléctrica en la que viene trabajando la compañía hace casi 10 años, a comienzos de 2020, dio el gran paso y sella una negociación con BYD Auto Industry Company Limited, filial del gigante tecnológico BYD Co. Ltd., convirtiéndose en distribuidores representantes de la línea completa de vehículos eléctricos de pasajeros de la marca, para el territorio colombiano. Ser representantes de BYD, la marca de tecnologías limpias es la gran apuesta de Motorysa por la transición a la movilidad sostenible que los colombianos deben comenzar a considerar.

Una marca, como lo mencionamos al comienzo, que trabaja para investigar y desarrollar la tecnología más avanzada, en este caso, en sus vehículos, para convencer a los usuarios de dar el salto a la movilidad eléctrica.

BYD cuenta con todos los argumentos para convencer hasta al más escéptico. Actualmente es la única marca en el mundo que tiene el más completo portafolio de vehículos eléctricos a partir de la estrategia de mercado completo VEs 7+4 de la marca, que consiste en la aplicación de tecnologías de nueva energía de BYD para todas las formas de transporte terrestre, pues las experiencias de movilidad eléctrica se pueden dar en otros segmentos del sector automotor como los automóviles particulares, transporte de carga y vehículos comerciales; y en un futuro, pensar en traer trenes de corta distancia, monorrieles 100% eléctricos, como parte de ese ecosistema de movilidad limpia y sostenible.

Por otra parte, ser la única empresa fabricante de vehículos en el mundo que produce sus propias baterías recargables y que las incorpora a estos, es una importante ventaja, pues le ha permitido desarrollar lo último en tecnología para baterías eléctricas. Se trata de la BLADE Battery, lanzada por BYD en marzo de 2020; se destaca por ser ultra-segura, compuesta de fosfato de litio-hierro, de última generación, con máxima vida de servicio, aprovechamiento volumétrico en espacio y peso, diseño compacto y bajo costo de producción energéticamente hablando, inferior a los 100 dólares por kW.

A la alta seguridad de las baterías, hay que añadir que ofrecen, además, mayor tiempo de servicio, excelente rendimiento y eficiencia. Las baterías BYD actualmente entregan las autonomías en conducción más amplias del mercado, que van desde los 300km y hasta los 550km* con una sola carga (*Ciclo NEDC -New European Driving Cycle- Protocolo de prueba en laboratorio diseñada para medir objetivamente el consumo energético de los automóviles. El consumo de la batería depende de factores diversos que impactan directamente en el consumo y la autonomía como las condiciones de manejo, condiciones climáticas, topografía, terrenos, velocidad de conducción, peso, estado de los neumáticos).

Continuando con la innovación y evolución constantes de la marca, recientemente Motorysa presentó en Colombia dos nuevos modelos híbridos enchufables, la Song PLUS y el Qin PLUS, equipados con el sistema súper híbrido DM-i, tecnología única basada en electricidad creada por BYD que convierte a estos vehículos en toda una revolución, por la potencia y altas velocidades que alcanza, alta eficiencia, y una conducción muy suave. Se puede decir que los híbridos PHEV son el paso anterior a las tecnologías 100% eléctricas, además que en promedio generan emisiones por debajo de los 50g de CO2xKm recorrido.

BYD ha incorporado también a sus vehículos las más avanzadas tecnologías en sus sistemas de seguridad, de iluminación y altos niveles de automatización en la movilidad con la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) ubicando a la marca en el nivel 2 (Automatización Parcial de la Conducción) según SAE (Society of Automotive Engineers).

Sin duda, ser una marca altamente tecnológica y orientada a la innovación, pero, además, enfocada en fuentes de energía más limpias y eficientes, le han otorgado un liderazgo mundial, premios y reconocimientos, entre otros, por su contribución al desarrollo sostenible y resultados récord en ventas al cierre de 2021. En Colombia, BYD finalizando el mismo año, se convirtió en la marca que más vehículos eléctricos vendió, esto con una participación de 32.7 % en el mercado de carros particulares, según el RUNT, con una participación de 268 vehículos, entre automóviles, SUVs y vanes. El mercado de vehículos eléctricos crece por encima de un 300% y BYD continúa liderando el segmento, por tercer año consecutivo.

BYD, la marca líder en el mundo y ahora en Colombia, por sus tecnologías avanzadas e innovadoras al servicio del medio ambiente, de un planeta más verde, de un aire más limpio. Una marca 100% sostenible.