El próximo Subaru WRX STI sería híbrido o eléctrico, pero no llegará pronto

Tal como ocurrió en generaciones anteriores, cuando se lanzó el actual Subaru WRX solo había una gran pregunta que rondaba la mente de muchos: ¿cuándo llegaría y cómo sería el STI? Incluso desde antes se había especulado que podría tener hasta 400 caballos de potencia pero la más reciente información proveniente de la marca deja muy claro todo: ni siquiera llegará.

En un comunicado oficial, Subaru informó que para la actual generación del WRX no se está contemplando una versión STI y que solo lo haría en una próxima incluyendo algún nivel de electrificación. Esto en razón de los cambios en el mercado y en las regulaciones de consumo y emisiones.

Según se lee en el comunicado:

Con un mercado automotor que sigue cambiando hacia la electrificación, Subaru está enfocado en cómo nuestros futuros vehículos deportivos y de alto desempeño deberían evolucionar para cumplir con las necesidades del cambiante mercado y las regulaciones y requisitos de gases de efecto invernadero (GHG), vehículos cero emisiones (ZEV) y el consumo promedio corporativo (CAFÉ). Como parte de este esfuerzo, Subaru Corporation está explorando las oportunidades para la próxima generación del Subaru WRX STI, incluyendo la electrificación. Mientras tanto, una próxima generación del WRX STI con motor de combustión interna no será producido basado en la actual plataforma del WRX”.

Por un lado, estas declaraciones de Subaru no apuntan a que un futuro WRX STI sea descartado del todo sino que solo tardará en llegar. ¿Cuánto? Bueno, si dicen que en la actual generación no lo hará, nuestra apuesta sería por algo entre uno cinco a ocho años, teniendo en cuenta lo que tardan, en promedio, los cambios generacionales. Igualmente, cuando se habla de electrificación, no quiere decir que el próximo Subaru WRX STI vaya a ser un vehículo totalmente eléctrico sino que en cambio podría ser un híbrido.

Finalmente, nos llama la atención la parte en que la cita de arriba se refiere a “nuestros futuros vehículos deportivos y de alto desempeño”, una frase genérica que por supuesto nos hace pensar que no están hablando únicamente del Subaru WRX STI sino posiblemente del BRZ. Con la actual generación de este modelo desarrollado junto a Toyota se resistieron (por varias razones) a la necesidades de una inducción forzada (turbo) pero, ¿estarán contemplando algún nivel de electrificación para una tercera generación?