Porsche y Pixar fabricarán una versión real de ‘Sally’

Uno de los personajes de Cars, la película de Pixar lanzada en 2006, es un Porsche 911 Carrera de color azul claro, y si en algún momento alguien quiso poder tenerla en la vida real, esa oportunidad estaría cerca. Pixar y Porsche anunciaron una alianza para crear una versión real inspirada en Sally, que posteriormente será subastada.

Los equipos encargados del proyecto son Porsche Exclusive Manufaktur y Style Porsche, por parte del fabricante alemán, y un equipo de Pixar liderado por Bob Pauley, director de producción de la película, y Jay Ward, director creativo.

Porsche 911 Sally de Cars

Como bien dice el anuncio, el Porsche 911 Sally estará inspirado en el personaje de la película y no será recreación fiel del mismo, lo cual es más que lógico pues para esto utilizarán la actual generación (992) y no en la cual está basado el personaje (el 996). Además del hecho de que elementos como los ojos en el panorámico no serán llevados a la realidad, por aquel pequeño detalle de la visibilidad.

Porsche 911 Carrera Sally

En todo caso, unos renders publicados nos dan una idea de lo que podremos esperar de esta Porsche 911 Sally: el tatuaje de la parte trasera se mantendría, llevaría unos rines diseñados específicamente para esta modelo, las salidas de escape serían plateadas y al interior tendría unos marcos en el piso con el nombre personalizado, tapicería clara y varios acentos en color azul. Por supuesto, la carrocería sería en un azul como el de Sally.

Sobre lo cual aún no hay información es la fecha estimada en que estimen presentar el producto final y cuándo sería la subasta, la cual estará a cargo de RM Sotheby’s. Lo que sí dijeron es que los fondos recaudados serán destinados a Girls Inc., en Estados Unidos, y a USA for UNHCR, que ayuda a niños y sus familias que hayan sido afectadas por la invasión de Rusia a Ucrania.