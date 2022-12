Prepare su vehículo para viajar este fin de año

Diciembre es un mes de vacaciones y por ende también de viajes. Es la época más esperada del año para las personas que van de un lugar a otro a celebrar en familia fechas especiales como la Navidad y el fin de año. Por diferentes razones como reducción de gastos, mejor manejo del itinerario y el deseo de conocer, sin prisa, otros sitios a lo largo del trayecto, muchas personas deciden movilizarse de una ciudad a otra en su propio vehículo.

De ser así, es fundamental revisar y preparar el automóvil para lograr un desplazamiento cómodo y seguro. A continuación, algunas recomendaciones que debe tener en cuenta antes de viajar:

Seguridad ante todo

Verifique el estado de sus llantas y asegúrese que tengan la presión indicada por el fabricante. Además, cerciórese de contar con una de repuesto.

Asimismo, realice un control de frenos, mida los gases de escape, la dirección, la suspensión y la firmeza del tren delantero. Los parabrisas y plumillas también deben estar en excelentes condiciones para una óptima visibilidad al volante en caso de presentarse la lluvia; y las luces tanto intermitentes como el alumbrado.

Evite el desgaste de su vehículo

Sea un viaje largo o corto es importante cuidar todas las piezas del carro y evitar así que se desgasten con facilidad. Es aconsejable utilizar lubricantes, por ejemplo, en el motor para ayudar a la refrigeración y evitar fugas.

Manuel Silva, conductor de servicios de transporte ejecutivos, explica que el Lubricante Multipropósito 5-56’ de la marca CRC se ha convertido en su mejor aliado para proteger las partes de su vehículo que más cuidado y limpieza necesitan. “Este producto me ha funcionado para lubricar, aflojar, desplazar la humedad, proteger herramientas del óxido, limpiar el polvo, reducir la fricción en tuercas, además de otros 56 usos”.

Gracias a su amplia trayectoria, Silva advierte sobre la importancia de mantener la limpieza tanto interior como exterior de los automotores. Es por eso que recomienda el uso adecuado de productos como desengrasantes, ceras, siliconas, desinfectantes, aditivos, limpiadores, entre otros; para antes, durante y después de cada viaje, según sea el caso.

“Mantengo mi flota de vehículos para uso ejecutivo con la gama de productos CRC desde hace varios años ya. Por ejemplo, con el ‘Aditivo Gasolina Premium’ se elimina el agua de la gasolina, al tiempo que potencializa la fuerza del motor y se disminuye la emisión de gases contaminantes. También con otro producto llamado ‘Super Octane Premium’, se incrementa el octanaje y mejora el desempeño de la gasolina, se disuelven las suciedades en el sistema de combustión, se previene el óxido y la corrosión del sistema, entre otros beneficios excelentes”, explicó el conductor.

Asegura que, al momento de viajar, todo pasajero desea sentirse cómodo además de seguro. “La cojinería y las alfombras limpias, al igual que las ventanas. También es agradable que tenga un buen olor. Por eso siempre antes de salir, preparo mi carro con fragancias como las siliconas que emulan el olor de colonia masculina y que permiten mantener en óptimas condiciones de limpieza todas las partes plásticas de la parte interna”.

Ahora bien, la parte externa no es menos importante, reconoce Silva. “Hay que usar siempre buenos productos y si además nos facilitan los procesos de cuidado y limpieza mucho mejor. Por ejemplo, el Shampoo con Cera Autobrillante, o el ‘Eco Clean’ Lavado en Seco, me ayudan con el mantenimiento de los cromados y los rines; la ‘Cera Plus con Teflón’ es perfecta para desmanchar y tiene filtro UV y la Cera Metal Shine o el ‘Rubbing Compound’, me ha servido para tratar rayones. Todos son de CRC”, agrega.

