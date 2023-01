De tumbo en tumbo

Podría llenar justificadamente este y otros espacios venideros con los numerosos comentarios que aparecieron en las redes sociales y en el correo de nuestra revista luego de algunos artículos que escribí en EL TIEMPO sobre la nueva modalidad del pico y placa en Bogotá.

Por supuesto, son fuertes voces de protesta oriundas de todo tipo de personas afectadas por la medida, porque su modalidad perjudica sin ninguna justificación ni soporte a un grupo de automovilistas que no pueden usar sus vehículos como lo hacían con el sistema previo de pares y nones. El cual, salvo para quienes poseen carros impares restringidos en los meses de 31 días, tenía una afectación mínima adicional y conocida porque la generaban los milenarios calendarios y no las injustas e improductivas medidas de esta alcaldía capitalina.

Administración que no se ruboriza ni tiene reato alguno al ofrecer la circulación burlando sus propias políticas a cambio de unas altas sumas de dinero y pone restricciones que perjudican directamente a muchas personas cuyo vehículo es su herramienta de trabajo. Y a las familias que también dependen del automóvil casero. Léase tratamientos médicos, transporte escolar, discapacidad y muchísimas otras actividades que quedaron bloqueadas o suspendidas de un día para otro y muchas de las cuales requerirán la compra de un segundo o tercer vehículo. Eso ha pasado con todos los mecanismos que han inventado y que se habían estabilizado en Bogotá. La prueba es que el año pasado disminuyeron los traspasos de usados. Pero como para la administración la esencia es coger plata, y eso lo justifica todo, así sea un vergonzoso contrasentido para sus obligaciones de limpieza ambiental y cantidad de carros en las calles, pues el balance se reduce a comparendos y recaudos que solo prueban sus apetitos alcabaleros y no sus conocimientos ni la equidad con la sociedad, que deberían ser sus pilares de gobierno.

Tal es el descontento, que por primera vez el ciudadano del común salió a protestar, sin excesos, pero sí con movimientos que denotan su malestar, y su solidaridad parece crecer con los días porque en las redes sociales se siguen aglutinando las voces de personas que reclaman el regreso a la medida anterior. Que funcionaba, era fácil de digerir y cumplir, era pareja para todos y se estaba cumpliendo en aras del bien común.

No sé si este sistemita inventado posiblemente con aritmética básica, pero sin calibración del desequilibrio que está causando, se vaya a quedar incólume apoyado en la intransigencia y la arrogancia de la mandataria, que conoce más el acelerador de sus caprichos que el reverso de las consecuencias.

Pero si esta cosa le está saliendo muy mal, así lo justifiquen con cifras de velocidades de tráfico tomadas cuando la ciudad aún estaba en proceso de tener su población rodante usual al terminar las vacaciones, es peor lo que se inventaron en el Congreso, saltando los procedimientos de debates y aprobaciones y con la más supina ignorancia de los mecanismos de la organización y el ordenamiento (?) del transporte del país.

Los CDA han puesto el grito más allá del cielo porque les clavan unos costos que no les corresponden, deterioran o hacen inviables económicamente sus servicios y, como están las cosas, las revisiones se van a detener con el consiguiente caos administrativo y el festival policial que se desatará.

Alguien le metió a una ley la obligación de que todos los Centros de Diagnóstico contraten pólizas de seguros, por su cuenta, para amparar los eventuales accidentes en los cuales pueda incurrir una persona cuyo vehículo haya sido revisado al tenor de lo que exige el código de tránsito, anualmente y cumplidos seis años luego de su matrícula inicial.

¿Habrase visto semejante despropósito que el presidente y sus asesores jurídicos avalaron, a lo mejor sin leer bien el texto de la ley? ¿O están de acuerdo? ¿Qué tiene que ver un CDA con la forma como un cliente que estuvo en el chequeo posteriormente se comporte o si es víctima de un accidente, así sea de un espejo roto? ¿Por qué debe esa empresa ampararlo con una póliza de accidentes? ¿Quién está detrás de esta bestialidad, pues sobrepasa la talla del ‘mico’? ¿Las aseguradoras? ¿La ignorancia de quienes aprobaron sin fijarse porque en los debates no figuraba? ¿O del autor o autora del parágrafo? ¿Es una movida para poner un seguro obligatorio de responsabilidad civil y accidentes, adicional al SOAT, que podría duplicarse con el personal que puede tener un dueño de vehículo? Eso existe en muchas partes del mundo o, mejor, son pocas donde no lo hay, pero no lo paga un tercero como el CDA, sino cada propietario y, obviamente, incluye los riesgos del SOAT, que en ese caso debería asimilarse en una sola póliza con un cubrimiento básico obligatorio y a la cual el tomador le agrega los amparos que considere necesarios. Ese sería el derecho de las cosas y acabaría con los entuertos del SOAT y los remiendos políticos que le está haciendo el Gobierno para destaponar las esquinas de las protestas.